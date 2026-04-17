"Mooi is niet altijd praktisch": vijf veelvoorkomende fouten bij tv-opstellingen

Bij het inrichten van een nieuwe woning blijft de tv-opstelling vaak vrij standaard: een televisie op een meubel, een soundbar ervoor en kabels die zo goed mogelijk worden weggewerkt.

Wie het netter wil aanpakken, kiest al snel voor een meer geïntegreerde setup met verborgen kabels en een strakker geheel. Dat oogt rustiger en geeft de woonkamer een meer afgewerkte uitstraling.

In de praktijk blijkt echter dat de mooiste opstelling niet altijd de meest praktische is. Zeker in kleinere woonruimtes maken details het verschil: hoe makkelijk je bij kabels kunt, hoeveel afstandsbedieningen je gebruikt en hoe goed alles samenwerkt.

Een goede tv-opstelling draait daarom om balans. Niet alleen design telt, maar vooral hoe prettig alles dagelijks in gebruik blijft. Dit zijn een aantal tips voor jouw unieke, gepersonaliseerde televisieopstellingen waarmee je de meest gebruikelijke fouten weet te vermijden.

1. Let op kabelmanagement

Een van de minst glamoureuze, maar meest waardevolle lessen bij het inrichten van een tv-opstelling: maak kabelmanagement niet té strak.

Een perfect weggewerkte en strak geleide kabelset ziet er op het eerste gezicht geweldig uit, maar kan in de praktijk juist onhandig zijn. Kleine aanpassingen, zoals een apparaat vervangen of een kabel omwisselen, kosten dan al snel meer moeite dan verwacht.

Zeker in kleinere woonruimtes, waar meubels vaak dicht tegen de muur staan en elke centimeter telt, loont het om wat speling te laten. Een beetje extra ruimte achter de tv en rond apparaten maakt het dagelijks gebruik een stuk flexibeler, zonder dat dit meteen ten koste gaat van de uitstraling.

2. eARC is fantastisch, behalve...

HDMI ARC, en vooral eARC, is voor veel mensen een van de beste manieren om hun tv-opstellingen te stroomlijnen. Door een soundbar via een HDMI-kabel aan te sluiten, blijft het geheel overzichtelijker, met minder zichtbare kabels en minder afhankelijkheid van meerdere afstandsbedieningen.

Tegelijkertijd is het geen perfecte oplossing: eARC blijft afhankelijk van hoe goed alle apparaten met elkaar samenwerken. HDMI-handshakes, eigenaardigheden van HDMI-CEC en af en toe onverwachte audioproblemen kunnen ervoor zorgen dat een ogenschijnlijk simpele setup toch wat moeizaam aanvoelt.

Daarom loont het om eARC wel prioriteit te geven, zeker in combinatie met een goede soundbar. Besef ook wel dat het een onderdeel is van een systeem dat soms wat finetuning nodig heeft, in plaats van een volledig zorgeloze oplossing.

3. Hou (soms) ruimte over

Een punt waar veel mensen achteraf anders naar kijken, is hoe dicht de tv tegen de muur of het meubel wordt geplaatst. Die strakke, bijna zwevende look, zeker bij wandmontage, oogt aantrekkelijk, maar is in de praktijk niet altijd de handigste keuze.

In kleinere ruimtes kan een beetje extra afstand achter de tv juist veel verschil maken. Het wordt eenvoudiger om bij aansluitingen te komen, kabels netjes te geleiden en snel aanpassingen te doen zonder frustratie.

Dat geldt ook voor wandbeugels: het ziet er strak uit als een televisie strak op de wand gemonteerd is, maar een iets dikkere of verstelbare variant maakt onderhoud en aanpassingen een stuk makkelijker. Een kleine concessie in design kan zo zorgen voor veel meer gebruiksgemak.

4. Niet te veel afstandsbedieningen

Een thuisbioscoop kan er nog zo strak uitzien, maar alsnog frustrerend zijn in gebruik en afstandsbedieningen spelen daarin vaak een grotere rol dan verwacht. Niets is zo onhandig als constant moeten wisselen tussen meerdere afstandsbedieningen om van input te veranderen of het volume aan te passen.

Daarom loont het om hier al bij het samenstellen van je setup over na te denken. Apparaten die goed samenwerken en bediening centraliseren, maken het verschil in dagelijks gebruik.

Een soundbar met sterke eARC-ondersteuning of een streamingapparaat met een universele afstandsbediening kan uiteindelijk meer impact hebben dan iets betere specs.

5. Met het verhuizen moet je setup ook mee

De laatste les wordt vaak pas duidelijk achteraf: een goede setup moet niet alleen prettig zijn in gebruik, maar ook weer eenvoudig te verwijderen zijn.

Zeker in een huurwoning is het verleidelijk om alles zo op maat mogelijk te maken voor één specifieke ruimte. Dat werkt perfect… tot het moment komt dat je verhuist en merkt dat de hele opstelling eigenlijk alleen daar goed functioneert.

Daarom is het slimmer om te kiezen voor oplossingen die flexibel blijven. Denk aan verwijderbaar kabelmanagement in plaats van vaste constructies, meubels die ook in een andere indeling werken en mounts of accessoires die je zonder gedoe kunt demonteren.

Een goede tv-opstelling past bij je huidige ruimte, maar houdt ook rekening met wat daarna komt.