Eindelijk komen de langverwachte kleine OLED TV's eraan

LG Display heeft ons een veelbelovende update gegeven over kleine OLED TV's. Het bedrijf heeft namelijk aangekondigd dat het begonnen is met de productie van 32-, 34- en 39-inch OLED-panelen (volgens FlatpanelsHD ) . Deze panelen kunnen gebruikt worden voor nieuwe monitors die aan de huidige line-up met 27- en 45-inch OLED-monitors kunnen worden toegevoegd.

Er zijn nog geen officiële releasedata gedeeld, maar alleen het feit dat LG Display aan deze nieuwe panelen aan het werken is, is al goed nieuws. Dit kan namelijk betekenen dat LG's OLED-panelen, die je nu ook al kan terugvinden in veel van de beste tv's , misschien zelfs op 32-inch tv's kunnen verschijnen en dat is een formaat dat we wel kunnen gebruiken op de tv-markt.

Deze laatste update volgt na nieuws van eerder deze maand ( via FlatpanelsHD ). Toen onthulde LG Display namelijk de eerste 32-inch 4K/240Hz OLED-monitor. Nou vragen we ons dus af of het 32-inch paneel, met zijn 16:9-beeldverhouding, ook in kleine tv's kan worden gebruikt. De monitor, die ontwikkeld is door Dough, maakt gebruik van een LG WOLED-paneel. Dit soort panelen levert LG Display ook aan bedrijven zoals Sony, Panasonic en aan LG zelf voor hun OLED TV's.

Een andere noemenswaardige feature van dit nieuwe 32-inch paneel is dat het een piekhelderheid van 1.000 nits kan bereiken in HDR. Dat is interessant genoeg een hogere helderheid dan de LG C3 kan bereiken. Die tv haalde in onze tests maximaal 830 nits en dat is toch een van de beste OLED TV's op de markt.

32-inch OLED TV's zijn zeer welkom

Momenteel is de kleinste OLED TV die je kan kopen een 42-inch model. Er zijn meerdere bedrijven die zo'n model aanbieden, waaronder LG met zijn C3 die we hierboven al noemden. Voor veel mensen zal een 42-inch tv al compact genoeg zijn, maar er zijn ook veel situaties waarin mensen nog kleinere tv's nodig hebben, bijvoorbeeld vanwege de zeer beperkte ruimte in een bepaalde kamer. Waarom zouden deze mensen het dan maar zonder OLED-technologie moeten doen?

Een collega van ons heeft in het verleden bij een grote tv-retailer gewerkt en hij had vrij vaak te maken met klanten die op zoek waren naar een 32-inch tv en zich afvroegen of er ook OLED TV's van dat formaat beschikbaar waren. Ze waren meestal erg teleurgesteld toen ze hoorden dat dit niet het geval was. Het voelt dan namelijk echt alsof je buitengesloten wordt. Sommige mensen kunnen het natuurlijk wel veroorloven omdat een maatje groter te kiezen om toch een OLED TV te kunnen nemen, maar voor anderen is 32-inch echt het maximum.

Veel van de beste huidige 32-inch tv's doen hun best om een uitstekende beeldkwaliteit te leveren, maar het probleem is dat ze momenteel vaak maximaal een resolutie van 1080p (Full HD) hebben. De introductie van deze kleinere OLED-panelen van LG Display zou kunnen betekenen dat mensen eindelijk 32-inch OLED TV's in handen kunnen krijgen en misschien als bonus ook nog eens een tv met een 4K-resolutie. Laten we in ieder geval maar hopen dat dit het geval is, want dan kan je het beste uit je films en games halen, hoe klein je kamer dan ook is.