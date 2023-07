Grote OLED TV's met kleine prijzen op komst na deal tussen Samsung en LG

De kostprijs van de grootste en beste OLED TV's kan dalen dankzij een groeiende samenwerking tussen Samsung en LG Display. Die bouwt verder op de bestaande deal met LG die eerder dit jaar werd gesloten, waarbij LG twee miljoen 77-inch en 83-inch OLED (WOLED) panelen zou leveren aan Samsung Electronics. Nu zijn er berichten opgedoken dat er mogelijk nog een 77-inch model in de pijplijn zit.

Volgens insiders die met Business Korea hebben gesproken, heeft Samsung op 22 juli een aanvraag ingediend voor goedkeuring van een nieuwe 77-inch OLED TV die een paneel van LG gebruikt. Het nieuws volgt slechts een maand nadat Samsung een nieuwe 83-inch OLED registreerde, opnieuw met panelen van LG Display. Hij is ook anders dan het 77-inch OLED-model dat in maart werd geregistreerd.

Hoewel de huidige samenwerking tussen Samsung en LG zich richt op OLED-panelen, wordt verwacht dat de deal zich ook zal uitbreiden naar LCD-schermen, meldt Business Korea. Wat betekent dit voor Samsung tv's?

Waarom gebruikt Samsung zijn eigen OLED-panelen niet?

Voor de 77-inch tv's van Samsung zijn panelen gebruikt van Samsung Display, de divisie voor beeldschermen van het bedrijf. Maar er waren tekorten, dus richtte Samsung zich tot LG Display. Een insider vertelde Business Korea het volgende: "Het leveringsvolume van LG Display is naar verluidt klein, maar voor LG Display is het een positief signaal dat het zijn leveringen heeft uitgebreid door panelen aan Samsung Electronics te verkopen."

Heeft de deal alleen betrekking op OLED-panelen?

Op dit moment wel, maar hij zal waarschijnlijk worden uitgebreid naar LCD-panelen. Dat komt omdat Samsung momenteel wordt aangeklaagd door China's grootste fabrikant van beeldschermen, BOE, die zowel Samsung Display als Samsung Electronics aanklaagt wegens vermeende patentschending. BOE is momenteel een leverancier van Samsung en onder deze omstandigheden is het begrijpelijk dat Samsung daar verandering in wil brengen.

Volgens het bericht van Business Korea is Samsung van plan om BOE te vervangen door LG Display en SDP. Dat is goed nieuws voor LG Display, dat momenteel ongeveer zeven procent van de LCD-panelen van Samsung levert. Dat cijfer zou kunnen stijgen tot zeventien procent.

Wat betekent dit voor de consument?

Dit kan betekenen dat Samsung goedkopere OLED TV's gaat maken. Dat kan op zijn beurt helpen om de prijzen van OLED TV's omlaag te krijgen door de sterke concurrentie. Terwijl Samsung zich heeft gericht op zeer indrukwekkende QD-OLED panelen, zijn de WRGB OLED's van LG (die een witter licht produceren en kleurenfilters gebruiken in plaats van kwantumdots) aanzienlijk goedkoper.

Dus als Samsung meer panelen van LG Display koopt, vergroot het zijn tv-assortiment. We krijgen bijgevolg niet alleen meer tv's om uit te kiezen, maar ook goedkopere tv's.

Wanneer zien we LG-panelen in tv's van Samsung?

De aantallen zijn nog steeds relatief klein, maar als Samsung nu goedkeuring aanvraagt voor meerdere tv's in Korea, zou dat kunnen betekenen dat we de modellen later dit jaar of begin volgend jaar zien. We zouden dit jaar ook meer Samsung LCD TV's met LG panelen kunnen zien, maar dat is veel minder zeker.