De grootste valkuilen van goedkope 4K-tv's

Wie vandaag een tv koopt, kiest hoogstwaarschijnlijk voor een 4K-tv. Dit is inmiddels de standaard geworden en je hebt al een 4K-tv in een degelijk formaat (55 inch) voor ongeveer 500 euro. Wil dat zeggen dat je maar 500 euro moet uitgeven? Dat ook weer niet.

Er bestaat wel degelijk zoiets als een slechte tv. Bij TechRadar zien en testen we elk jaar tv's van verschillende merken in uiteenlopende prijsklassen. Zo heb ik zelf de TCL C7K, een tv van 700 euro, getest, maar ook de Philips OLED910, een tv van 2000 euro. Om ervoor te zorgen dat jij een goede tv in huis haalt, overloop ik hier de grootste valkuilen.

Als je budget niet hoger is dan 500 euro, wil dat trouwens niet zeggen dat je geen goede tv kan kopen. Er zitten enkele verborgen schatten in deze prijsklasse, maar je moet goed weten waarop je moet letten en je tegelijkertijd bewust zijn van de compromissen.

1. Panelen onderscheiden

(Image credit: Blue Pixl Media)

Het belangrijkste aan een tv is het scherm. Dat is meteen het meest complexe onderdeel, want er zijn steeds meer verschillende soorten panelen en het helpt ook niet dat sommige fabrikanten een andere naamgeving voor hetzelfde paneel.

We kunnen tv's opdelen in twee grote categorieën: LCD en OLED. Beide categorieën hebben nog verschillende onderverdelingen. De meest voorkomende subcategorieën van LCD in 2026 zijn LED, QLED en mini-LED. Er bestaat ook nog zoiets als micro-LED, maar die technologie is peperduur en zie je ook bijna niet in de winkel. OLED heeft ook onderverdelingen, maar die verschillen minder sterk dan bij LCD. Het grootste verschil tussen OLED-panelen is namelijk de helderheid.

Als ik één paneel moet aanwijzen dat je moet vermijden, dan is het wel LED. Tv's onder 500 euro zijn grotendeels LED TV's en bieden de slechtste kleurenweergave, het zwakste contrast en een beperkte helderheid. Dit zijn tv's waarop verschillende tinten zwart eruitzien als een rommelige donkergrijze ruis. QLED heeft hier in mindere mate last van en biedt vooral een betere kleurenweergave.

2. Vermijd "edge-lit" tv's

Dit effect zie je regelmatig bij edge-lit tv's (Image credit: Future)

Als een OLED TV buiten je budget ligt en je een LCD TV wil kopen, is er een eigenschap die misschien nog belangrijker is dan het onderscheid tussen LED, QLED en mini-LED. Er zijn namelijk twee soorten achtergrondverlichting in deze categorie: edge-lit en full-array backlight.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Van deze twee types verlichting is edge-lit veruit de slechtste en daarom ook de goedkoopste. Als je op zoek gaat naar tv's van 200 à 300 euro, zijn dit vrijwel altijd edge-lit LCD TV's. Bij deze tv's is de verlichting aangebracht aan de vier zijkanten van het scherm. Dit zorgt ervoor dat je soms met ongelijkmatige verlichting te maken hebt en dat lijdt tot problemen met het contrast en de kleurenweergave.

Een full-array backlight (of achtergrondverlichting) lost dit probleem deels op. In dit geval zitten de lampjes in de achterkant van het paneel en schijnen ze recht naar je toe. Het gevolg is een hogere helderheid, uniformere kleuren, beter contrast en meer details. Hoe meer lampjes er gebruikt worden in de backlight, hoe beter het beeld (en hoe duurder de tv).

De reden waarom een full-array backlight duurder is dan edge-lit, is eigenlijk vrij eenvoudig. Er zijn in dit geval meer lampjes nodig om de hele achterkant te vullen, terwijl edge-lit-tv's alleen lampjes aan de zijkanten nodig hebben.

3. Slechte upscaling

(Image credit: Blue Pixl Media)

Tv's mogen dan wel 4K-schermen hebben, maar dat wil niet zeggen dat alle films en series deze resolutie hebben. Als je nog "gewoon" tv kijkt via de decoder van je provider, zal dit standaard in een resolutie van 1080p zijn. Wie Netflix in 4K wil zien, moet dan weer het duurste abonnement nemen en sommige lokale streamingdiensten, zoals Streamz in België, ondersteunen niet eens 4K. Ook moet je internetverbinding snel genoeg zijn om de content in 4K te kunnen streamen.

Wanneer je 4K-tv content afspeelt in een lagere resolutie, zal hij proberen om de resolutie te verhogen naar 4K. Dit proces noemen we upscaling. Het onderdeel van de tv dat de kwaliteit van de upscaling bepaalt, is de processor. Net zoals bij smartphones en laptops, heb je tv's met snelle en trage processoren. Hoe goedkoper de tv, hoe trager de processor en hoe trager de processor, hoe slechter de upscaling.

4. Te weinig en/of oude aansluitingen

(Image credit: Future)

Iets dat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de beschikbare aansluitingen in een 4K-tv. De belangrijkste aansluiting in 2026 is zonder enige twijfel de HDMI-poort. De meeste tv's hebben vier HDMI-poorten, maar als je in de prijsklasse van 500 euro en lager zoekt, kunnen er slechts drie poorten zijn.

Wat je eerst moet doen, is overlopen welke apparaten je wil aansluiten met een HDMI-kabel. Dit zijn over het algemeen gameconsoles, tv-kastjes van providers (decoders), settopboxen, zoals de Google TV Streamer, en soundbars. Heb je een PS5, Nintendo Switch 2, decoder en soundbar, dan kies je best voor een tv met vier HDMI-poorten. Je kan technisch gezien de HDMI-kabel van de PS5 en Switch 2 de hele tijd omwisselen, maar dat is niet handig en zorgt voor slijtage van zowel de kabel als poort.

Gamers met meerdere recente consoles (PS5, Switch 2 en Xbox Series X) die een tv met een refresh rate van 120Hz kopen, moeten ten slotte nog letten op het type HDMI-poort. Om een signaal van 120Hz te kunnen versturen, heb je namelijk een HDMI 2.1-poort nodig. Tv's met een 120Hz refresh rate hebben minstens twee HDMI 2.1-poorten, maar een van die poorten is altijd de HDMI (e)ARC-poort voor je soundbar. Het gevolg: als je een soundbar, Switch 2 en PS5 hebt, heb je één HDMI 2.1-poort te weinig. In dat geval moet je op zoek naar een tv met vier HDMI 2.1-poorten.