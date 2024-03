Nieuwe goedkope tablet van Samsung gespot

Samsung is de tweede grootste tabletfabrikant ter wereld en de grootste binnen het Android-landschap. Het aanbod Samsung-tablets varieert dan ook van goedkope opties zoals de Galaxy Tab A9 Plus tot premium opties zoals de Galaxy Tab S9. Op die manier is er voor iedereen een tablet. Binnenkort zien we mogelijk een oude bekende opduiken in het aanbod, met name de Galaxy Tab S6 Lite.

Volgens MySmartPrice komt er een nieuwe editie van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite aan. Die tablet werd gelanceerd in 2020 en vervolgens vernieuwd in 2022. Samsung lijkt hier een patroon te hebben gevonden, want de lancering van de derde generatie Galaxy Tab S6 Lite is niet ver weg volgens de geruchten. De tablet is namelijk opgedoken in de database van de Bluetooth SIG (Special Interest Group). Die database bevat informatie over alle apparaten die Bluetooth-ondersteuning hebben en wanneer een product hierin opduikt, wordt het meestal niet lang daarna gelanceerd.

De vermelding vertelt ons niet al te veel over wat we van de tablet kunnen verwachten, behalve dat er varianten met alleen Wi-Fi en mobiele data zullen zijn en dat hun modelnummers SM-P620 en SM-P625 zijn. We weten wel dat de tablet Bluetooth 5.3 zal ondersteunen. Voorlopig weten we niets over prijzen of specificaties. Op basis van de vorige upgrade is het mogelijk dat Samsung alleen de chipset zal veranderen om de prestaties te verbeteren. De Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) mag natuurlijk niet te sterk zijn, omdat hij dan zou concurreren met de Samsung Galaxy Tab S9 FE die eind vorig jaar uitkwam.

Een tablet voor iedereen

Zoals vermeld, verscheen de originele Samsung Galaxy Tab S6 Lite in 2020, een jaar na de lancering van de Samsung Galaxy Tab S6. De Tab S6 Lite kreeg een nieuwe versie in 2022, met een nieuwere processor maar dezelfde naam. De 2024-editie van de tablet wordt niet bepaald een krachtpatser, maar zou wel sneller moeten zijn dan de 2022-versie met Qualcomm Snapdragon 732G.

De 2022-editie van de Galaxy Tab S6 Lite begon bij 349 euro en zat daardoor tussen de Galaxy Tab A-serie en Galaxy Tab FE-serie. Dit is tevens de goedkoopste tablet van Samsung waarbij je een S Pen-stylus krijgt. We hopen dat Samsung ongeveer dezelfde prijs zal aanhouden waardoor de tablet een aantrekkelijke optie wordt voor gebruikers met een lager budget die toch graag een S Pen gebruiken. Zolang Samsung de adviesprijs niet hoger dan 399 euro maakt, blijft de tablet ook netjes onder de huidige verkoopprijzen van de standaard iPad (2022).