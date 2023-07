Google Pixel Tablet 2: nieuws, geruchten en wat we willen zien

De Google Pixel Tablet is een erg interessant apparaat. Het is Google's eerste tablet in een lange tijd en het apparaat functioneert tegelijkertijd ook als een smart display.

Dat zorgt ervoor dat hij wel uniek is binnen de wereld van tablets en dat is maar goed ook, want op heel veel andere manieren loopt de tablet achter op veel van de beste tablets, zelfs binnen zijn eigen prijsklasse.

Met dat in gedachten hebben we hier een lijst samengesteld met zes dingen die we willen zien op de Google Pixel Tablet 2, zodat hij als tablet én als smart display kan uitblinken. We hebben ook informatie toegevoegd over de waarschijnlijke releasedatum, prijs, specs en features en we zullen dit artikel ook blijven updaten naarmate we meer informatie over het apparaat binnenkrijgen.

In het kort

Wat is het? De tweede Pixel Tablet

De tweede Pixel Tablet Wanneer komt het uit? Mogelijk ergens midden in 2024

Mogelijk ergens midden in 2024 Hoeveel zal het kosten? Waarschijnlijk minstens 679 euro

Google Pixel Tablet 2: releasedatum en prijs

De Pixel Tablet 2 zal misschien een vergelijkbare prijs krijgen als het originele model. (Image credit: Future / Philip Berne)

Er zijn tot nu toe nog geen geruchten verschenen over de releasedatum van de Google Pixel Tablet 2 en aangezien de Pixel Tablet ook de eerste toevoeging was aan een nieuwe productlijn kunnen we ook geen gok wagen aan de hand van voorgaande jaren.

Toch krijgen tegenwoordig veel gadgets, waaronder ook Google's Pixel-telefoons, jaarlijks een nieuwe variant, dus als hetzelfde ook geldt voor de Pixel Tablet 2, dan kunnen we hem misschien in mei 2024 verwachten, want dat zou een jaar na de aankondiging van de originele Pixel Tablet zijn.

De prijs zal waarschijnlijk minstens net zo hoog zijn als de prijs van zijn voorganger en dat betekent dat je dus waarschijnlijk minstens 679 euro zal moeten neerleggen voor de combinatie van een tablet en een speaker dock (wat ook de enige manier is waarop je de originele Pixel Tablet kan kopen), maar het zou ons niet verbazen als de prijs omhoog gaat.

Google Pixel Tablet 2: nieuws en leaks

De Pixel Tablet 2 zal naar verwachting ook weer ondersteuning hebben voor een dock. (Image credit: Future / Philip Berne)

Tot nu toe hebben we nog geen leaks zien verschijnen over de Pixel Tablet 2, maar we kunnen in ieder geval wel gokken dat hij gebruik zal maken van de nieuwste Google Tensor-chip die op het moment van zijn release beschikbaar is. Als hij inderdaad gelanceerd wordt in mei 2024, dan zal het waarschijnlijk gaan om de Tensor 3-processor die we ook verwachten te zien in de Google Pixel 8.

Naar verwachting zal er ook wel weer ondersteuning zijn voor een (nieuwe) dock, aangezien het verbinden van de Google Pixel Tablet met een dock (om er een smart home display van te maken) nou juist is wat het apparaat zo uniek maakt.

Verder kunnen we nog niet echt voorspellen wat het apparaat te bieden zal hebben en wat er zal veranderen ten opzichte van de originele Pixel Tablet, maar zodra er wel geruchten verschijnen, zullen we die hier toevoegen.

Google Pixel Tablet 2: wat we willen zien

In onze Google Pixel Tablet review gaven we de tablet 3,5 sterren. Dat wil zeggen dat het een goed apparaat is, maar niet een geweldig. Er is dus nog meer dan genoeg ruimte voor verbetering. Hieronder vind je een aantal van de meest belangrijke verbeteringen die we graag willen zien op de Pixel Tablet 2.

1. Een groter, beter scherm

Het scherm van de Pixel Tablet past eigenlijk beter bij een budget-tablet. (Image credit: Future / Philip Berne)

In onze Pixel Tablet review merkten we al op dat hoewel Google aangeeft dat de tablet een scherm van 10,95 inch heeft, de bruikbare schermruimte eigenlijk kleiner is dan die van de iPad 2022 (10,9 inch). Dat is redelijk klein voor een tablet en dus ook niet echt ideaal voor een apparaat dat je, gezien zijn inbegrepen dock, waarschijnlijk vooral thuis zal gebruiken.

Het gaat ook niet bepaald om een speciaal display. Het is namelijk een LCD-paneel in plaats van bijvoorbeeld een superieur OLED-scherm. Ook heeft hij een enigzins teleurstellende refresh rate van 60Hz. We zouden dus vooral graag grote upgrades willen zien voor de grootte en de kwaliteit van het scherm op de Pixel Tablet 2.

2. Ander materiaal

De achterkant van de Pixel Tablet heeft een 'soft touch'-afwerking en dat voelt dan wel fijn aan voor je vingers, maar er blijft ook veel vuil aan hangen en je ziet er vrij duidelijk vingerafdrukken op. Daarom zouden we graag zien dat dit probleem wordt aangepakt op de Google Pixel Tablet 2, zodat we niet steeds nadat we hem aanraken de neiging krijgen om de tablet weer af te vegen.

3. Betere optimalisatie voor apps

De Pixel Tablet geeft niet altijd alle apps even goed weer. (Image credit: Future / Philip Berne)

Android heeft nooit echt fantastisch aangevoeld op tablets en dat is ook hier weer het geval. Het voornaamste probleem is dat veel apps simpelweg niet goed geoptimaliseerd zijn voor grote schermen (die vooral horizontaal worden gebruikt).

Vaak heb je gewoon te maken met uitgerekte versies van smartphone-apps en om de een of andere reden merkten we bij het reviewen van de Pixel Tablet dat apps hier nog slechter presteerden dan op veel andere Android-tablets. Apps zoals Facebook en Instagram worden heel erg dun geopend als je ze selecteert terwijl je de tablet horizontaal vasthoudt.

Dit kan natuurlijk worden opgelost via software-updates vanuit Google of vanuit app-ontwikkelaars, maar als Google de tabletmarkt echt serieus wil nemen, dan is het erg belangrijk dat de Pixel Tablet 2 geweldige software en goed geoptimaliseerde apps heeft vanaf dag één.

4. De optie om hem zonder dock te kopen

Je kan de Google Pixel Tablet alleen maar in combinatie met zijn dock bestellen en die dock is momenteel dan misschien ook juist de reden waarom mensen hem überhaupt willen kopen (aangezien de tablet zonder dock niet heel speciaal is), maar we zouden graag de keuze willen krijgen bij de Pixel Tablet 2.

De tablet zou ook veel budgetvriendelijker kunnen zijn zonder de dock en je zou altijd later nog kunnen beslissen om alsnog een dock te kopen als je er toch een wil.

5. Een grotere batterij

De originele Pixel Tablet heeft een 7.020mAh-batterij en dat is niet echt heel erg groot voor een 10-inch tablet. Wij vonden hem dan ook inderdaad niet echt heel lang meegaan tussen oplaadbeurten, zeker vergeleken met veel andere tablets.

Om eerlijk te zijn is dit natuurlijk wel een tablet die je waarschijnlijk vaak op zijn dock zal hebben staan en hij laadt dan ook gewoon op via die dock. De batterijduur is daarom hier misschien ook een minder groot probleem dan bij veel andere tablets, maar toch is er wel ruimte voor verbetering.

6. Een betere dock

Of Google gebruikers nou de optie geeft om de Pixel Tablet 2 zonder de dock te kopen of niet, we zouden in ieder geval graag willen zien dat de dock zelf wordt verbeterd. We willen vooral een verbeterde geluidskwaliteit krijgen op een volgende dock.

De huidige dock is prima voor het afspelen van geluiden van bijvoorbeeld een film of serie of voor het streamen van wat muziek, maar de geluidskwaliteit is net als de rest van wat de Pixel Tablet te bieden heeft een klein beetje teleurstellend. Verder voelt het ook als een gemiste kans voor Google dat de dock niet werkt als hij niet verbonden is met de Pixel Tablet.

Als je ook draadloos verbinding kon maken met de dock of hem kon toevoegen aan je overkoepelende smart home-setup dan zou dat een geweldige optie zijn voor klanten die misschien ook wel geïnteresseerd zijn in meerdere docks voor in verschillende kamers. Je kan dan je Pixel Tablet verbinden met een dock, waar je ook maar bent in huis en tegelijkertijd een multiroom-geluidssysteem in elkaar zetten.