Oppo A94 5G review

De Oppo A94 5G is een uitstekende Android-telefoon. Het is een betrouwbaar toestel dat je niet in de steek zal laten. Voor een budgetsmartphone is hij best snel en heeft hij een knap scherm. Ook het opladen gaat relatief rap. Zijn grootste nadeel is de hoeveelheid broertjes en zusjes die we eerder zouden aanraden. Die bieden immers nog meer waarde voor het geld. Ook technisch troeven ze de A94 5G op belangrijke punten af.

Review in een notendop

Wanneer je op zoek bent naar een budgetvriendelijke 5G-smartphone, dan is de Oppo A-serie helemaal iets voor jou. We verwijzen bewust naar de hele reeks toestellen omdat de Oppo A94 5G nu eenmaal verschillende broertjes en zusjes heeft die wat ons betreft een betere aankoop zijn. Het is daarom erg moeilijk om de A94 5G (ondanks z'n kwaliteiten) nadrukkelijk aan te raden.

De A94 5G lanceerde samen met de Oppo A54 5G en de A74 5G. Het toestel staat aan de top van de familie goedkopere 5G-toestellen. Toch zijn de verschillen tussen de smartphones relatief klein. Ze hebben een iets andere chipset, beeldverversing en oplaadsnelheid, maar toch komt de A94 5G er niet altijd als beste uit.

Wil je simpelweg een snelle telefoon, dan kan je zeker voor de A94 5G gaan. Met zijn 8GB aan RAM-geheugen is hij supervlot en bovendien heeft het toestel het beste display van de familie. Helaas betekent dat ook dat zijn batterijduur zowat het slechtste is van de drie. Ook de beeldverversing hinkt achterop.

Los van die vergelijking is de Oppo A94 5G een best goede smartphone voor zijn prijskaartje. En dat klopt helemaal als je het vergelijkt met andere budgetsmartphones. De MediaTek Dimensity 800U-chipset levert in combinatie met de 8GB RAM bovengemiddelde prestaties.

Het AMOLED-display ziet er top uit. Het geeft kleuren dan ook veel realistischer weer en biedt een beter contrast dan dat van LCD-schermen van de concurrentie. De andere Oppo-toestellen in deze reeks draaien de rollen om: ze hebben een hogere verversingssnelheid van 90Hz (tegenover de 60Hz van de A94 5G), maar moeten het met LCD-schermen stellen.

(Image credit: Future)

De camera's zijn dan weer prima om beelden te maken voor je socialemediakanalen. Van de vlaggenschepen zal de A94 5G het onmogelijk winnen, maar binnen zijn segment scoort hij zeker bovengemiddeld.

De grootste concurrenten van de A94 5G zijn gewoonweg de andere toestellen van Oppo. Wie op zoek is naar een meer dan degelijk 5G-toestel, kan dus onmogelijk een miskoop doen.

Oppo A94 5G: prijs en beschikbaarheid

De Oppo A94 5G heeft een adviesprijs van 328 euro. Dat maakt hem bijzonder toegankelijk voor een 5G-toestel.

Mocht je je afvragen waarom we steeds '5G' vermelden in de naam: er bestaat ook een 4G-versie die in een beperkt aantal regio's beschikbaar zal zijn. In de Lage Landen hebben we het daarom over de 5G-variant.

Design

Qua design wijkt de A94 5G nooit ver af van de doorsnee Android-telefoon. Dat hoeft ook helemaal geen punt te zijn, want het ontwerp is erg functioneel. Het heeft dunne randen en een selfiecamera in de linkerbovenhoek van het scherm, net zoals zijn bijna identieke broertjes.

(Image credit: Future)

Door het beproefde ontwerp ligt de Oppo A94 5G best goed in de hand, ook al is dit verre van een compact toestel. Hij weegt toch nog 173 gram en kent een afmeting van 160,1 x 73,4 x 7,8 mm. Daarmee blijft het toestel nog goed te hanteren voor wie niet van de grootste smartphones houdt.

De telefoon heeft een USB-C-poort en een 3,5 mm koptelefoonaansluiting. Aan de linkerzijde zitten de volumeknoppen en de powerknop zit aan de rechterkant. Je kan je dus niet snel vergissen.

De plastic rug van het toestel is nogal gevoelig voor vingerafdrukken. Die waren wel erg prominent aanwezig op de blauwe uitvoering waarover wij beschikten. Het camera-eiland steekt een beetje uit tegenover de behuizing, maar niet in zoverre dat het kan gaan storen.

Een IP-rating is niet aanwezig, dus we raden je aan om het toestel met de nodige zorg te behandelen. Spatwaterbestendig lijkt het apparaat in elk geval wel.

Een uniekere functie die je misschien niet verwacht in dit segment is de vingerafdrukscanner die in het display verwerkt zit. Ben je het gewend om je telefoon op die manier te activeren, dan zal je dat ook bij de A94 5G best aangenaam vinden. Aangezien je hier in de praktijk erg vaak gebruik van zal maken, is het geen onbelangrijke overweging bij je aankoop.

Display

(Image credit: Future)

Het zal je wellicht verbazen dat het display van de Oppo A94 5G met z'n 6,43 inch formaat iets kleiner is dan het scherm van de A54 en A74. De kans is nihil dat je dit verschil van 0,07 inch zal opmerken. Wat wel meteen opvalt is de beeldverversing van 60Hz. Zijn iets goedkopere broertjes draaien immers op 90Hz en dat verschil merk je duidelijk bij bewegende beelden.

De resolutie bedraagt 1.080 x 2.400. Het is een vrij standaard aantal pixels voor smartphones uit verschillende segmenten. Wel opvallend is de maximale helderheid van 800 nits. Dat is aanzienlijk meer dan bij andere budgettelefoons.

Dé reden om de A94 5G boven zijn reeksgenoten te verkiezen, is het AMOLED-scherm. Het LCD-scherm van de A54 en A74 oogt toch een stuk minder mooi. De A94 5G kan uitpakken met levendigere kleuren en een sterker contrast, waardoor donkere beelden nog donkerder zijn dan bij een LCD-scherm.

Camera's

(Image credit: Future)

De Oppo A94 5G heeft aan de achterzijde vier camera's. De lay-out van het camera-eiland is hetzelfde als bij de A54 en A74. De hoofdlens schiet beelden van 48MP groot (f/1.7), heeft een groothoeklens van 8MP (f/2,2), een macrolens van 2MP (f/2,4) en een 2MP scherptedieptecamera (f/2,4). De selfiecamera heeft een resolutie van 16MP (f/2,4). Al met al heeft de A94 5G dus een vrij bekende set-up die zowat gemiddeld is voor deze prijsklasse.

Smartphonefabrikanten houden er schijnbaar van om hulpsensoren toe te voegen van 2MP, terwijl deze vaak niet echt iets toevoegen. Dat is helaas ook hier het geval. Macrofoto's zien er beter uit op de standaardcamera dan via de speciale macrolens.

Zoals je verderop zal lezen, is diepte echt wel een probleem voor foto's gemaakt door de A94 5G. Daaruit blijkt duidelijk dat de gespecialiseerde sensor niet goed uit de verf komt. Dit soort toevoegingen staan dus vooral mooi op de lijst met specificaties, maar voegt in de praktijk fotografisch weinig toe.

Selfies zien er dan weer best aardig uit, dat wil zeggen: scherp en boordevol kleur. Foto's in portretmodus geven soms een wat inaccurate achtergrondwaas, waarbij omgevingselementen niet correct worden weggeblurd, maar dat euvel viel nooit heel erg op.

De hoofdcamera stelt zeker niet teleur. De kwaliteit van foto's valt op Instagram niet uit de toon. Beelden zijn redelijk helder en de kleuren levendig. De primaire lens doet het wel opvallend beter in omgevingen met een goede belichting. Foto's waren in elk geval van voldoende kwaliteit om ze te croppen waar nodig.

(Image credit: Future)

Dieptezicht is voor de lenzen wel een probleem. Omwille van de gebruikte technologie moeten smartphonecamera's vaak terugvallen op digitale diepte-effecten om de natuurlijke te vervangen. Daar gaat het bij de Oppo A94 5G regelmatig mis. Soms is het diepte-effect te nadrukkelijk aanwezig (met een overmatig geblurde achtergrond), terwijl de lens in andere gevallen moeite heeft om het hoofdobject voor een portret te identificeren. Het gevolg was dan ook dat er niets onscherp werd, waardoor het dieptegevoel helemaal verloren ging.

Dat is vooral een probleem bij close-upbeelden van bijvoorbeeld bloemen of eten, en niet zozeer bij kiekjes met een groter kijkveld. Die close-upbeelden met de hoofdcamera zijn wel beter dan die met de speciale macrolens.

De groothoeklens doet wel wat we ervan verwachtten. Belichting en kleurenspel zijn consistent tussen deze camera en de primaire lens. Zo nu en dan kunnen foto's echter wel eens vervormen bij de beeldrand.

Wie graag filmt, zal graag horen dat de A94 5G beelden in 4K kan schieten. De videofunctie beperkt zich echter wel tot 30 fps. Er lijkt geen manier te zijn om de framerate te verhogen, ook niet bij lagere resoluties. Filmen in slowmotion is mogelijk tot 1080p.

Er zijn ook nog de verwachten extra fotofeatures, zoals een panorama-, pro-, slow-mo- en portretmodus. Grote verrassingen zijn er niet.

Cameravoorbeelden

Prestaties en specificaties

Onder de motorkap bevindt zich een MediaTek Dimensity 800U-chipset. Deze is vergelijkbaar met de Snapdragon 480 die wordt gebruikt in de andere twee toestellen uit de A-serie. De processor gaat gepaard met 8GB RAM-geheugen, wat redelijk veel is voor een telefoon in dit prijssegment. De Oppo A94 5G voelt snel aan in vergelijking met enkele concurrenten.

In Geekbench 5 scoort het toestel 1.641 punten. De A54 heeft een score van 1.664 en de A74 een van 1.629. Op het gebied van prestaties doen de toestellen het ongeveer even goed. De OnePlus Nord heeft ter vergelijking een score van 1.877 en de Moto G100 een van 2.875. Deze smartphones zijn slechts iets duurder dan de A94 5G.

De Oppo A94 5G is nu niet bepaald een krachtige telefoon, maar het is ook zeker niet de zwakste die we getest hebben. Daarbij moet ook gezegd worden dat het niet teleurstelt op dit gebied. Het toestel kon prima overweg met Call of Duty: Mobile en PUBG Mobile.

(Image credit: Future)

De aanwezigheid van 5G is ook een handig extraatje. Het biedt een snellere internetverbinding dan je doorgaans zou krijgen. Het laadt Instagram en downloadt Spotify-afspeellijsten een stuk sneller. Niet alle toestellen in dit prijssegment beschikken over 5G-ondersteuning, waardoor het een aangename toevoeging is.

Software

De Oppo A94 5G draait op Android 11 met een schil van Oppo's ColorOS eroverheen. Het gaat voornamelijk om een grafisch verschil, met zachtere kleuren dan stock-Android. Er zijn echter ook wat meer personalisatie-opties aanwezig.

Anders dan veel Chinese smartphonefabrikanten stopt Oppo niet veel extra bloatware in het toestel. Het toestel zal dus niet vol onnodige extra apps zitten als je de Oppo A94 5G voor het eerst aanzet.

(Image credit: Future)

De software is redelijk soepel te hanteren. De chipset en het RAM-geheugen dragen hier zeker aan bij. Zo nu en dan merken we echter wel kleine stotters of vertragingen tijdens het swipen. Een hogere beeldverversing had daarbij kunnen helpen.

De Oppo A94 5G had in onze testperiode soms last van connectieproblemen, zowel bij bluetooth, wifi of mobiele data. De wifi-verbinding viel bijvoorbeeld soms weg tijdens het spelen van online games. Het is niet duidelijk of ons testtoestel een uitzondering is en dat consumentenmodellen hier geen last van hebben, maar we melden het alsnog.

Batterijduur

Met een batterijcapaciteit van 4.310mAh heeft de Oppo A94 5G niet een geweldig grote batterij. Budgettoestellen beschikken vaak over batterijen van 5.000mAh. Bij licht tot medium gebruik houdt de A94 het ongeveer een dag vol tussen het opladen door. Zwaardere gebruikers zullen echter al vroegtijdig zonder accusap komen te zitten.

We moesten meermaals de energiebesparende modus inschakelen in de middag om er zeker van te zijn dat het toestel 's avonds nog van stroom is voorzien.

(Image credit: Future)

We hebben de batterijduur echter niet als minpunt opgeschreven bovenaan deze review, omdat gebruikers die zich vooral bezighouden met het streamen van muziek, het scrollen door sociale media en het antwoorden op sms'jes waarschijnlijk meer dan tevreden zullen zijn met de batterijduur van dit toestel. Als je echter fanatiek wil gamen of het toestel wil gebruiken om in een vreemde stad te navigeren, zal je waarschijnlijk vaker dan je lief is een oplader moeten zoeken.

Er is gezien het prijspunt uiteraard geen draadloos opladen aanwezig. Het 30W bedraad laden is overigens ook niet ontzettend snel. Er zijn genoeg toestellen verkrijgbaar met 65W laden en die kosten niet heel veel meer dan de Oppo A94 5G. Er zijn echter ook nog slechtere smartphones op het gebied van opladen: de A54 5G maakt bijvoorbeeld gebruik van een pijnlijke 10W.

Moet ik de Oppo A94 5G kopen?

(Image credit: Future)

Koop het als...

Je van kleurrijke schermen houdt

Dankzij het Super AMOLED-display zijn de kleuren en de contrasten op de Oppo A94 5G erg goed, met name op dit prijspunt.

Je betaalbare 5G zoekt

Je zal 5G lang niet in alle goedkope smartphones vinden. Als je op zoek bent naar een betaalbaar apparaat met next-gen connectiviteit is de A94 5G een goede keuze.

Je de camera's enkel gebruikt voor sociale media

De Oppo A94 5G levert lang geen professionele kiekjes af.

De foto's zijn echter wel geschikt voor sociale media, of het nu om een foto van je voedsel gaat of een selfie.

Koop het niet als...

Je een snelle beeldverversing wil

De Oppo A94 5G heeft misschien een beter uitziend display dan veel andere toestellen. Het toestel heeft echter slechts een 60Hz display in plaats van de 90Hz in zijn broertjes.

De broertjes je beter in de oren klinken

De Oppo A54 en A74 zijn in sommige gevallen beter dan de A94 en in sommige gevallen slechter. Aangezien de A94 duurder is, kun je de goedkopere varianten wellicht overwegen.

Je een grote batterij zoekt

De batterijduur van de Oppo A94 5G is voor veel mensen wellicht voldoende, maar voor de zwaardere gebruiker zijn er een hoop betere opties beschikbaar.

Voor het eerst gereviewd in juli.