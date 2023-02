De Corsair HS55 Wireless heeft alle kenmerken van een gaming headset die geweldig is voor onderweg, met zijn lichtgewicht ontwerp, draadloze connectiviteit met een sterk signaalbereik en een fatsoenlijke batterijduur van 24 uur. We zouden alleen willen dat de geluidskwaliteit net zo goed is als de bedrade Corsair HS65.

Corsair HS55 Wireless: Review in een notendop

Met de Corsair HS55 Wireless lijkt Corsair te willen meeliften op de goedkope gaming headset-trend die je overal kan meenemen. Maar terwijl de premium headsets van Corsair tot de nok toe gevuld zijn met alles wat je maar kunt wensen van een PC gaming headset die je overal en met alles kunt gebruiken, schroeft het merk het terug naar iets eenvoudigers en veel betaalbaarder voor dit product.

Je krijgt misschien geen indrukwekkende premium headset, maar de Corsair HS55 Wireless heeft nog steeds alle kenmerken van een goede on-the-go gaming headset. Hij heeft een lichtgewicht ontwerp dat eenvoudig opgevouwd kan worden. Het heeft een fatsoenlijke 24-uurs batterijduur en snelladen. Je hebt op de headset zelf vier EQ presets waarmee je door verschillende audioprofielen kan gaan.



We waarderen wat Corsair hier probeert te doen, namelijk gamers een geweldig alternatief voor een draadloze gaming headset bieden dat minder kost, maar toch met alle basics komt. We zouden alleen willen dat de geluidskwaliteit net zo goed was als die van de bedrade Corsair HS65 Surround.

Corsair HS55 Wireless: Prijs en beschikbaarheid

Hoeveel kost het? 120 euro

120 euro Wanneer is het beschikbaar? Nu

Nu Overal verkrijgbaar

Corsair HS55 Wireless: SPECS Connectiviteit: 2,4GHz wireless, Bluetooth

Compatibiliteit: Windows, Mac, PS4/5, smartphones

Mic: Omni-directional flip-to-mute

Surround sound: Dolby Audio 7.1 op PC en Mac

Gewicht: 274 gram

De Corsair HS55 Wireless kost je ongeveer 110 euro. Hoewel dat klinkt als veel geld voor een gaming headset, zelfs een draadloze, is het ook eerlijk om te vermelden dat hij betaalbaarder is dan de concurrentie.

De SteelSeries Arctis Nova 7 kost twee keer zoveel voor vergelijkbare functies en kleinere drivers. Ondertussen kost de Razer Barracuda 30 tot 60 euro meer, en nogmaals, voor grotendeels dezelfde specificaties en functies.

Maar is het prijskaartje redelijk voor zijn mogelijkheden en prestaties? Het zou misschien iets goedkoper kunnen. Maar ook gezien het feit dat draadloze gaming headsets nog steeds niet goedkoop zijn, kunnen we zeggen dat dit prijskaartje ook niet verrassend is.



Als je goedkoper wilt hebben, kan je ook gewoon naar de bedrade versies kijken. Zowel de Corsair HS55 Stereo (rond de 70 euro) als de Corsair HS65 Surround (tussen 80 en 90 euro) zijn uitstekende opties voor gamers met een budget.

Waarde: 4/5

Corsair HS55 Wireless: Design

Lichtgewicht, elegant ontwerp en goede constructie

Directe geluidsinstelling op headset zelf

2,4GHz draadloze connector, maar geen USB-C

Hoewel het niet de meest robuuste en eersteklas gaming headset is die we hebben getest, is de Corsair HS55 Wireless toch ontworpen om gemakkelijk mee te nemen. Met 266 gram is de headset erg licht en hij wordt geleverd met foam oorschelpen die zacht en soepel aanvoelen. Ze veren wel iets te snel terug. We hadden liever iets stevigers gehad dat indeukt als je hem op zet.



Dankzij de goede klemkracht hoef je niet bang te zijn dat de headset afvalt als je door een overvolle trein naar de uitgang loopt. Tevens kan je de headset plat neerleggen wat handig is voor een kleine laptoptas.

De constructie is vrij stevig, ondanks het feit dat het grotendeels gemaakt is van glad mat plastic. We weten niet precies hoe stevig de headset is, want we doen ons best om de headset niet te laten vallen, maar een kleine valpartij zal die wel overleven.

Er zitten drie knoppen: de Bluetooth- en aan/uit-knop op de rechteroorschelp en de knop voor het dempen van de microfoon op de linkeroorschelp naast de volumeknop. Deze laatstgenoemde kan ook worden ingedrukt om door de eerder genoemde presets te bladeren. De keuze om een knop voor het dempen van de microfoon toe te voegen lijkt bizar, aangezien de microfoonarm zelf een flip-to-mute knop is,en het veel handiger voelt om hem omhoog en omlaag te klappen.

Teleurstellend is dat Corsair toch is gegaan voor een USB-A 2,4GHz draadloze receiver, in plaats van een USB-C. Je krijgt wel Bluetooth-connectiviteit, zodat je hem kunt gebruiken met je smartphone of Steam Deck.

Design: 4,5 / 5

Corsair HS55 Wireless: Prestaties

2,4GHz draadloze connectiviteit met een bereik van 15 meter

Goede ruimtelijke audio en behoorlijke geluidskwaliteit

EQ-presets i.p.v. app-ondersteuning

Een van de dingen waarmee de Corsair HS55 Wireless verder gaat is zijn 2,4GHz draadloze connectiviteit. Het biedt een bereik van 15 meter, wat indrukwekkend is voor een mid-range gaming headset gezien het feit dat andere headsets al beginnen te haperen zodra je de kamer uitstapt.

We waarderen ook de poging om digitaal surround sound te leveren. Het voelt niet echt aan als premium surround sound, maar het is sterk op het gebied van ruimtelijke audio. Je hoort de verschillende individuele elementen om je heen, of het nu de wind is die van rechts naar links waait of een gevecht dat om je heen plaatsvindt. Verwacht echter geen breed geluidsbeeld.



De geluidskwaliteit is over het algemeen prima, maar niet zo rijk en vol als we hadden gehoopt. Zoals je verwacht van een headset in deze prijsklasse was er genoeg bas. Explosies en geweerschoten in games klonken behoorlijk hard en in het begin leek het alsof er een soort van actiefilmfilter overheen zat, maar dat geluid went al vrij snel en dan merk je wel dat het ontbreekt aan diepgang.



Grappig genoeg heeft de goedkopere Corsair HS65 Surround meer diepgang, een helderder geluid en meer 'oemf'. In tegenstelling tot de H65 heeft de HS55 Wireless geen app-ondersteuning. We probeerden het te gebruiken met de Corsair iCue software en het enige wat we konden doen was het koppelen met de 2,4GHz draadloze zender.

Je kunt echter ter plekke door vier verschillende geluidsprofielen bladeren door op de volumeknop te drukken. Je hebt standaard, bass boost, bioscoop en FPS tot je beschikking. Deze profielen verschillen bijna niet en het was soms moeilijk om erachter te komen op welke profiel je zat. De bass boost geeft je extra krachtig geluid, terwijl de FPS-instelling de afzonderlijke elementen iets scherper laat klinken.

De microfoon was prima en daar is wel ongeveer alles mee gezegd. Mijn 'gesprekspartners' vonden dat ik wat stilletjes was en jammer genoeg kan de microfoonarm niet naar binnen gebogen worden om dichter bij je mond te zetten. Dat zou al heel wat hebben gescheeld.



De headset heeft een batterijduur tot 24 uur en laadt binnen 15 minuten op tot 6 uur speeltijd. Iets wat wij wel vaag vonden, is dat met het gebruik van de headset het geluid van Windows zelf helemaal in de war was. Maximale volume zou betekenen dat ik mijn oren gedag kon zeggen, terwijl maximale volume via een smartphone gewoon hard was. Dit kan ook aan mijn Windows-instellingen liggen, maar het is iets om op te letten.

Prestaties: 3,5 / 5

Moet ik de Corsair HS55 Wireless kopen?

Koop hem als...

Je een headset wilt waarmee je kan reizen

Dankzij de draadloze connectiviteit, geluidsinstellingen op de headset zelf, lichtgewicht ontwerp en meer is de Corsair HS55 Wireless een geweldige reisgenoot voor gamers.

Je een minimalist bent

De Corsair HS55 Wireless heeft alle basics. Hij werkt prachtig met niet alleen gaming pc's, maar ook met de PS4/PS5, Macs en mobiele apparaten.

Je op zoek bent naar een betaalbare draadloze gaming headset

Dit is misschien niet zo goedkoop als de bedrade versie, maar het is redelijk betaalbaar voor een draadloze headset. Andere headsets met vergelijkbare specificaties en functies kosten veel meer.

Koop hem niet als...

Je een breed geluidsprofiel wilt

De Corsair HS55 Wireless heeft prima geluid, maar voor de echte audiokenners onder ons zal deze headset niets doen.

Je een krap budget hebt

Als je iets goedkoops wilt, zijn er andere opties, waaronder de Corsair HS65, die geweldige geluidskwaliteit leveren.

Corsair HS55 Wireless Core: Score

Swipe to scroll horizontally Waarde Deze midrange gaming headset wordt geleverd met alle belangrijke elementen voor minder dan de prijs van sommige van zijn rivalen. 4 / 5 Design De HS55 Wireless is een lichtgewicht ontwerp met leuke details die hem reisvriendelijk maken. 4,5 / 5 Prestaties De geluidskwaliteit is goed. Net als de ruimtelijke audio. Maar er is ruimte voor verbetering. 3,5 / 5 In totaal Al met al is de Corsair HS55 Wireless een geweldige en betaalbare keuze. 4 / 5

