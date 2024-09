Vrijwel alle details over Samsung Galaxy S24 FE onthuld in gelekte unboxing video

We verwachten dat Samsung binnenkort de Galaxy S24 FE aankondigt, maar je hoeft niet te wachten op de lancering om meer te weten te komen over de telefoon. Er is een schijnbaar officiële unboxing video uitgelekt waarin het toestel wordt getoond en veel van de belangrijkste specificaties worden onthuld.

De video is gedeeld door @evleaks op Twitter. Omdat zijn account privé is, kun je de video niet bekijken als je hem niet volgt. We hebben hieronder wel een afbeelding uit de video geplaatst. Zoals je kunt zien, lijkt de Samsung Galaxy S24 FE veel op het toestel uit eerdere lekken, met een drievoudige camera aan de achterkant. Het toestel heeft ook een plat scherm met een centrale punch-hole selfiecamera.

(Image credit: @OnLeaks)

De unboxing video laat zien dat je, naast de telefoon zelf, een USB-C-oplaadkabel, een simkaartpinnetje en snelstartgids krijgt. De video vermeldt verder verschillende specificaties en andere details van de telefoon. De Samsung Galaxy S24 FE zou bijvoorbeeld verkrijgbaar zijn in de kleuren blauw, grafiet, grijs, mint en geel.

De telefoon heeft volgens de video ook een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 8MP-telefotocamera met 3x optische zoom. De set-up wordt vervolledigd met een 10MP-selfiecamera. Dat zijn dezelfde specificaties als de Samsung Galaxy S23 FE, maar in de video wordt gezegd dat dit het krachtigste camerasysteem ooit is op een Galaxy FE. Dat lijkt te komen door de ProVisual Engine, een suite van AI-tools die in de Samsung Galaxy S24-serie zit zorgt voor “verbluffende portretten bij weinig licht”.

Andere genoemde specificaties zijn onder andere een Exynos 2400e-chipset. Dit zou een iets minder krachtige versie van de Exynos 2400 zijn, die wordt gebruikt in de Samsung Galaxy S24 en Galaxy S24 Plus.

Meer scherm en batterij

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er wordt ook een scherm van 6,7 inch vermeld en dat is een behoorlijke sprong ten opzichte van het 6,4-inch scherm van de Samsung Galaxy S23 FE. Het scherm heeft verder een Full HD-resolutie en piekhelderheid van 1.900 nits (tegenover 1.450 nits op het huidige model).

De batterij van de Samsung Galaxy S24 FE heeft blijkbaar een capaciteit 4.700mAh (200mAh meer dan vorig jaar), waardoor je tot 28 uur video's kunt bekijken. De telefoon heeft naar verluidt een aluminium frame, Gorilla Glass Victus+ aan de voor- en achterkant en een IP68-classificatie voor water- en stofbestendigheid. Er wordt ten slotte nog vermeld dat de telefoon Galaxy AI ondersteunt.