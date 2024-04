Vijf upgrades voor de Samsung Galaxy Z Fold 6 die we graag willen zien

Vouwbare smartphones zijn nog steeds niet echt bepaald mainstream, maar elk jaar komen wel weer een stukje dichterbij. Het zou kunnen dat dit jaar het jaar zal zijn dat toch meer mensen zullen kiezen voor een foldable. Dat zou grotendeels kunnen komen door de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Dit is één van de aankomende modellen uit Samsungs productlijn van vouwbare smartphones. Naast de Z Fold-modellen verschijnen tegenwoordig ook altijd Z Flip-modellen, maar er lijkt dit jaar misschien meer keuze te zijn dan ooit tevoren als we de geruchten over een Samsung Galaxy Z Fold 6 FE en/of een Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra geloven. De FE-variant zou een veel betaalbaarder Fold-model moeten zijn en een lagere instapprijs kan ervoor zorgen dat meer mensen voor een foldable als hun nieuwe smartphone zullen kiezen.

Natuurlijk moeten deze aankomende toestellen dan ook een goede prijs-kwaliteitverhouding hebben om een groot aantal consumenten te overtuigen. Hieronder hebben we dan ook vijf upgrades genoemd die we graag willen zien op de Samsung Galaxy Z Fold 6 en die het toestel ongetwijfeld interessanter zullen maken voor een groter publiek.

We hebben het hier specifiek over de standaard Galaxy Z Fold 6, maar als deze upgrades ook aanwezig zijn op de zogenaamde Z Fold 6 Ultra en/of Z Fold 6 FE, dan is dat natuurlijk mooi meegenomen.

1. Een telefotocamera met 5x of 10x optische zoom

De camera's van de Samsung Galaxy Z Fold 5 kunnen zeker een upgrade gebruiken. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Om wat voor reden dan ook zijn de camera's op vouwbare smartphones altijd een beetje teleurstellend vergeleken met andere toestellen van deze prijs. Dit is waarschijnlijk een manier om kosten te besparen en ook om te zorgen dat de toestellen relatief dun en licht blijven. Het voelt echter niet geweldig als je een van de duurste telefoons op de markt koopt en dit vervolgens niet ook een van de smartphones met de beste camera's is.

We zien dus graag een aantal flinke verbeteringen voor de camera's van de Samsung Galaxy Z Fold 6. Het liefst zien we in ieder geval graag een verbeterd zoombereik voor de telefotocamera. Een upgrade van 3x optische zoom naar 5x of 10x zou fantastisch zijn. Eén van de highlights van de Ultra-toestellen is het zoombereik van de telefotocamera's die op die modellen worden gebruikt en we zouden graag willen zien dat dit ook een highlight wordt van de aankomende Z Fold-modellen.

Het is natuurlijk nog beter als de andere camera's ook een upgrade kunnen krijgen. De Samsung Galaxy S24 Ultra is momenteel de smartphone van het bedrijf met de beste camera's en het zou geweldig zijn als de camera's op de ongetwijfeld duurdere Samsung Galaxy Z Fold 6 deze camera's zouden evenaren.

Helaas heeft maar één leaker geclaimd dat de Galaxy Z Fold 6 misschien maar één van de camera's van de S24 Ultra krijgt, terwijl andere bronnen suggereren dat de camera's ongeveer hetzelfde zullen zijn als die op de Galaxy Z Fold 5. Er is dus ook een kans dat de camera's dit jaar weer teleurstellend zullen zijn.

2. Een breder coverscherm

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft een erg smal coverscherm. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een aparte designkeuze die Samsung steeds maar weer laat terugkeren op de Z Fold-toestellen is een erg smal (en langwerpig) coverscherm. Dit zorgt ervoor dat dit buitenste scherm iets minder handig is om te gebruiken dan een standaard smartphonedisplay.

Dit is dan ook een designkeuze waar we bij elk Galaxy Z Fold-model tot nu toe kritiek op hebben gehad. We zien dus graag dat Samsung dit verandert op de Samsung Galaxy Z Fold 6.

Veel andere vouwbare smartphones, zoals de Google Pixel Fold, hebben al veel bredere coverschermen, dus het lijkt ons niet dat het toevoegen van een breder scherm voor Samsung een probleem zal vormen.

Er is gelukkig een redelijke kans dat we dit jaar eindelijk een verbeterd scherm krijgen. Meerdere leaks suggereren namelijk dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 een breder coverscherm zal hebben dan de huidige modellen.

3. Een stofbestendig design

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is gecertificeerd voor waterbestendigheid, maar niet voor stofbestendigheid. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsungs duurste smartphone is tegelijkertijd een van zijn toestellen die het meest kwetsbaar is voor stof. Het bedrijf heeft de Galaxy Z Fold 5 wel waterbestendig gemaakt, maar het toestel heeft geen officiële certificering voor stofbestendigheid gekregen.

Dat komt niet echt als een grote verrassing, aangezien alle bewegende onderdelen in een foldable ervoor zorgen dat het lastiger is om zo'n toestel te beschermen tegen stof dan een "normale" telefoon. Het zou echter niet onmogelijk moeten zijn, want de Motorola Razr 40 Ultra is bijvoorbeeld wel bestand tegen stof, ondanks zijn vouwbare scherm.

We zouden dus graag zien dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 deze extra bescherming krijgt. Er is ook een redelijk grote kans dat dit zal gebeuren, want Samsung heeft zelf al gezegd te werken aan stofbestendigheid voor zijn vouwbare smartphones. Het bedrijf heeft echter niet specifiek aangegeven dat de ontwikkelingen op dit gebied op tijd klaar zullen zijn voor de aankomende modellen.

4. Een grotere batterij

De Samsung Galaxy Z Fold 5 heeft een redelijk kleine batterij. (Image credit: Future)

Tijdens het testen van de Samsung Galaxy Z Fold 5 merkten we dat de telefoon een redelijke batterijduur had. De telefoon ging consistent steeds een hele dag mee, maar toch is de batterijcapaciteit van 4.400mAh niet bepaald indrukwekkend.

De Google Pixel Fold heeft ter vergelijking een 4.821mAh-batterij en de OnePlus Open heeft een batterijcapaciteit van 4.805mAh. Een aantal van zijn grootste rivalen hebben dus flink grotere batterijen en natuurlijk bieden ook veel smartphones zonder vouwbare displays grotere batterijen. Samsungs eigen Galaxy S24 Ultra heeft bijvoorbeeld een 5.000mAh-batterij.

Het is natuurlijk wel redelijk lastig om een grotere batterij in een vouwbare smartphone te proppen, want fabrikanten willen deze telefoons natuurlijk zo dun en licht mogelijk houden. Daarnaast nemen de vouwmechanismes best wat ruimte in beslag die bij een traditionele smartphone zou kunnen worden ingenomen door een grotere batterij.

Toch is het Google en OnePlus dus gelukt om in ieder geval meer te dan Samsung te bieden en een grote batterij is daarnaast extra belangrijk in een vouwbare smartphone. Deze toestellen hebben namelijk een extra groot scherm om van stroom te voorzien.

De leaks die momenteel rondgaan, kunnen het maar niet eens worden over de batterij in de Z Fold 6 groter, want het ene lek voorspelt een upgrade terwijl het andere dezelfde capaciteit vermeldt. Als dit wel het geval is, dan lijkt het er in ieder geval op dat hij niet veel groter zal worden. Eén bron zegt dat de Galaxy Z Fold 6 een 4.600mAh-batterij zal hebben, maar een andere bron zegt dat hij weer een 4.400mAh-batterij krijgt. Geen van beide is dus groot genoeg om Google of OnePlus in te halen.

5. Een superdunne behuizing

De Samsung Galaxy Z Fold 5 is redelijk dik. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Tot op zekere hoogte is het natuurlijk onvermijdelijk dat vouwbare smartphones redelijk dikke apparaten zijn wanneer ze dichtgevouwen zijn. In principe is het namelijk alsof je twee telefoons op elkaar legt. Nu proberen smartphonefabrikanten wel van alles om de twee helften van deze apparaten zo dun mogelijk te maken, maar vooral Samsung kan het duidelijk nog beter doen op dat vlak.

Wanneer hij is opengevouwen, is de Samsung Galaxy Z Fold 5 relatief dun met een dikte van 6,1 mm. Dit betekent dat hij toch vrij dik is op het moment dat je hem dichtvouwt. Samsungs nieuwste Z Fold is dan ook dikker dan een aantal andere foldables, zoals de OnePlus Open en de Pixel Fold.

Gelukkig lijkt het erop dat de Samsung Galaxy Z Fold 6 misschien dunner wordt wanneer hij opengevouwen is. Het zou hier gaan om een dikte van 5,6 mm. Dezelfde bron zegt ook dat hij 12,1 mm dik zal zijn wanneer hij dichtgevouwen is. Dat zou hem dunner maken dan de Z Fold 5, net zo dun als de Pixel Fold, maar nog steeds dikker dan de OnePlus Open (11,7 mm).