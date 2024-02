Nog een handige Samsung Galaxy S24 feature komt binnenkort naar de Galaxy S23

Het werd recentelijk al bekend dat een selectie van Samsungs nieuwe Galaxy AI-features binnenkort naar de vorige generatie van Galaxy-toestellen zou komen en nu hebben we gehoord dat er nog een extra AI-feature van de Galaxy S24 zal verschijnen op de Galaxy S23-serie.

Volgens een moderator op Samsungs Community Forum (via SamMobile) is Samsung van plan om de Instant Slow-Mo-feature van de Galaxy S24-serie naar een aantal Samsung-apparaten van de vorige generatie te brengen. Het gaat hierbij specifiek om de Galaxy S23-serie, de Galaxy Tab S9-serie, de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5.

Instant Slow-Mo gebruikt AI om extra frames te genereren tussen de bestaande frames van een normale video om er vervolgens een slowmotionvideo van te maken. Die Samsung-moderator gaf ook aan dat deze feature 16,6 milliseconden aan verwerkingstijd nodig heeft om dit soort video's soepel in realtime te kunnen afspelen en dat zou de reden zijn waarom de feature niet naar oudere Samsung-apparaten, zoals de Samsung Galaxy S22, komt. Die apparaten zijn schijnbaar niet krachtig genoeg.

De bovenstaande apparaten uit 2023 krijgen toegang tot Instant Slow-Mo via Samsungs One UI 6.1-update. Die update kan al vanaf volgende maand verschijnen op Galaxy S23-toestellen.

Samsungs Instant Slow-Mo in actie. (Image credit: Samsung / Camera 1 person)

Instant Slow-Mo verschijnt dus naast Galaxy AI-features zoals 'Circle To Search', 'Live Translate', 'Note Assist' en 'Photo Assist' op de Galaxy-toestellen van de vorige generatie.

Via hetzelfde Community Forum liet de moderator van Samsung ook nog weten dat Samsung de functionaliteit van die Instant Slow-Mo in de toekomst verder zal verbeteren via software-updates. Zo zou de feature binnenkort moeten werken bij 10-bit video's, video's met een 480p-resolutie en bij MOV-videobestanden. Momenteel kan je de feature alleen maar gebruiken bij 8-bit video's, video's met een resolutie tussen 720p en 8K, en bij MP4-bestanden.

Uiteindelijk is dit dus erg goed nieuws voor gebruikers van de Galaxy S23, de Galaxy Z Fold 5 en de Galaxy Z Flip 5. Met de toevoeging van al deze AI-features die momenteel nog exclusief zijn voor de Galaxy S24-serie zullen die toestellen gelukkig niet meteen verouderd aanvoelen.

One UI 6.1 verschijnt misschien al in maart op de Galaxy S23-modellen. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Is het het dan waard om bijvoorbeeld misschien voor een Galaxy S23 Ultra te kiezen in plaats van een Galaxy S24 Ultra? Nou, dat ligt er een beetje aan. De Samsung Galaxy S24 Ultra is wel duidelijk een betere telefoon met betere cameraprestaties en een beter softwarebeleid, maar als je een goede deal kan vinden voor een Galaxy S23 Ultra, dan krijg je uiteindelijk dus toch nog veel van dezelfde nieuwe AI-features. Daarnaast vinden we de Samsung Galaxy S24 Ultra eigenlijk gewoon een "AI Edition" van de Galaxy S23 Ultra.

Helaas zijn de prijzen voor de Galaxy S23 tot nu toe nog niet heel erg gedaald, dus als je niet wil wachten, is de indrukwekkende Galaxy S24 Ultra zeker het overwegen waard. Als je wel kan wachten op een goede deal voor de S23 Ultra, krijg je echter nog steeds een fantastisch toestel dat na een update ook over alle AI-features zal beschikken.