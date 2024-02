Dit is wanneer jouw Samsung Galaxy S23 of Galaxy Z Flip/Fold 5 Galaxy AI krijgt

We kregen een tijdje geleden al te horen dat een aantal oudere Samsung-apparaten ook toegang zouden krijgen tot de nieuwe Galaxy AI-features die we voor het eerst zagen op de Samsung Galaxy S24-serie. Nu heeft Samsung ook eindelijk onthuld dat Galaxy AI eind maart via de One UI 6.1-update naar meer van zijn apparaten komt.

De update zal verschijnen op de Samsung Galaxy S23-serie (inclusief de Samsung Galaxy S23 FE), de Samsung Galaxy Z Fold 5, de Samsung Galaxy Z Flip 5 en de Samsung Galaxy Tab S9-serie. Helaas komt Galaxy AI niet naar de Samsung Galaxy S22-serie (dat lijkt in ieder geval nu niet op de planning te staan).

Toch heeft Samsung wel geclaimd dat het Galaxy AI dit jaar naar meer dan 100 miljoen Samsung-gebruikers wil brengen. Dat zou kunnen betekenen dat er toch nog meer toestellen zullen worden voorzien van deze AI-features, maar misschien alleen nieuwe toestellen zoals de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 6.

Hoe dan ook suggereert de bewoording van Samsung dat sommige van de apparaten hierboven waarschijnlijk pas in april of later de update met Galaxy AI zullen ontvangen. "Vanaf eind maart" betekent waarschijnlijk dat sommige apparaten in sommige regio's dan de update zullen krijgen. We gokken dat de Galaxy S23-serie waarschijnlijk als eerste aan de beurt is, want de S23-toestellen zijn toch wel een aantal van de meest populaire smartphones van Samsung.

Van 'Live Translate' tot 'Generative Edit'

Via deze nieuwe aankondiging werden ook details gedeeld over de specifieke AI-features die deze apparaten zullen krijgen. Het zal gaan om 'Chat Assist', waarmee je berichten kan vertalen en ook de toon van je berichten kan laten aanpassen, 'Live Translate', die via een stem en tekst live vertalingen kan bieden voor telefoongesprekken (al wordt Nederlands nog niet ondersteund).

Verder krijgen deze apparaten ook nog toegang tot 'Circle to Search', waarmee je iets op je scherm (een afbeelding of tekst) kan omcirkelen om het vervolgens meteen via Google op te zoeken, 'Note Assist' om samenvattingen te maken van je notities en ze eventueel te vertalen, 'Browsing Assist', waarmee je nieuwsartikelen kan laten samenvatten en 'Transcript Assist' die audio-opnames kan transcriberen, samenvatten en vertalen.

Als je meer geïnteresseerd bent in de creatieve kant van Galaxy AI, dan is het ook goed om te weten dat de One UI 6.1-update ook 'Generative Edit' zal bevatten. Hiermee kan je objecten in foto's vergroten, verkleinen, verplaatsen en rechtzetten. Daarnaast is er ook nog de 'Instant Slow-mo'-feature, waarmee je extra frames kan laten genereren om van een normale video een slow motion video te maken. Als laatste kan je met Galaxy AI ook AI-wallpapers genereren.