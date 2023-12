Samsung Galaxy A55 krijgt metalen frame en plat display

Er zijn nieuwe afbeeldingen en specificaties uitgelekt van de Samsung Galaxy A55, de middenklasse smartphone die we in het voorjaar van 2024 verwachten. Hieruit blijkt dat zijn ontwerp gebaseerd zal zijn op de Samsung Galaxy S24, die wellicht in januari 2024 onthuld wordt.

Als je de renders van MySmartPrice bekijkt, zie je dat de randen rond de smartphone zijn gemaakt van gepolijst metaal, net als op de Galaxy S24. De Galaxy A55 heeft zelfs een vergelijkbare vorm met zijn platte scherm en afgeronde hoeken. Het zou niet de eerste keer zijn dat Samsung deze strategie toepast. Het ontwerp van de Samsung Galaxy A54 is namelijk eveneens geïnspireerd op de Samsung Galaxy S23.

Wat uniek is aan de Galaxy A55 is het verhoogde platform aan de rechterkant. Het is een beetje moeilijk te zien op het eerste gezicht, maar als je goed inzoomt, kun je een uitsteeksel zien met de aan/uitknop en de volumeknop. Volgens het lek is het toestel 161,1 x 77,3 x 8,2 mm groot, waarbij het verhoogde platform 0,6 mm extra uitsteekt.

Het is zeker interessant dat het metaal wat uitsteekt. De A55 is al groter dan de Galaxy A54 (158,3 x 76,7 x 8,2 mm), dus we zijn benieuwd of het uitsteeksel een of ander praktisch nut heeft. Betere bescherming tegen schade misschien?

Meer van hetzelfde

Wat betreft de rest van de specificaties beweert MySmartPrice dat de Galaxy A55 een 6,5-inch AMOLED-scherm zal hebben met een FHD-resolutie (2.220 x 1.080 pixels) en een refresh rate van 120Hz. Aan de onderkant zit een USB-C-poort tussen een paar luidsprekers en een microfoon. Het simkaartslot bevindt zich aan de bovenkant en zoals verwacht, is er geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De linkerkant van de telefoon is ten slotte helemaal leeg.

Onder de motorkap verwachten we een Exynos 1480 chipset, AMD GPU en 8GB RAM. Op vlak van camera's zien we eveneens een bekende combinatie van een 50MP-hoofdcamera, 12MP-ultrawide en 5MP-macrocamera. Aan de voorkant zit een 32MP-selfiecamera en ook de 5.000mAh batterij met 25W-snelladen is hetzelfde.

De Galaxy A55 heeft dus vrijwel dezelfde specificaties als de A54. Het grootste verschil is de Exynos 1480 chipset, waardoor de telefoon betere prestaties zal leveren. Er wordt niets gezegd over het gewicht van het nieuwe toestel, maar gezien alle overeenkomsten verwachten we dat hij zwaarder zal zijn dan 202 gram door al het metaal.

Dat is zo'n beetje alles wat we uit het lek kunnen halen. Er wordt helaas niet gezegd wanneer de smartphone wordt uitgebracht. Zowel de Samsung Galaxy A53 als A54 kwamen uit in april, dus we zien de Galaxy A55 mogelijk in april 2024. Maart is eveneens een mogelijkheid, aangezien de Samsung Galaxy S24 naar verluidt in januari zou verschijnen, terwijl die lancering gewoonlijk in februari plaatsvindt.