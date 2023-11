OnePlus 12 leaks wijzen op upgrades voor de batterij en camera's

Als je met spanning de lancering van de OnePlus 12 afwacht, dan hoef je waarschijnlijk gelukkig niet lang meer te wachten. De telefoon verschijnt naar verwachting namelijk nog voor het einde van het jaar. We hebben nu ook weer nieuwe gelekte informatie meegekregen die ons meer laat weten over wat we precies kunnen verwachten.

De bekende leaker Digital Chat Station (via GSMArena) laat weten dat de telefoon is verschenen bij de relevante Chinese regelgever en het schijnt dat er nu is bevestigd dat het apparaat voorzien zal zijn van 100W bedraad opladen. Dat is hetzelfde als wat we op de OnePlus 11 zagen.

Er zullen echter ook verbeteringen zijn op het gebied van batterij en oplaadsnelheden. Naar verwachting wordt 50W draadloos opladen toegevoegd en zal de batterijcapaciteit verhoogd worden van de 5.000mAh van de OnePlus 11 naar 5.400mAh op de OnePlus 12. Hopelijk betekent dit dat het nieuwe toestel ook een betere batterijduur heeft.

Deze specs zijn overigens al eerder genoemd. Er zijn dan ook al veel verschillende leaks verschenen over deze telefoon. Hoe vaker dit soort dingen worden genoemd in de aanloop naar de lancering, hoe betrouwbaarder deze onofficiële informatie overkomt.

Camerakwaliteit

Afgelopen week werd het camerasysteem achterop de OnePlus 12 ook al geteased. Li Jie Louis, de president van OnePlus in China, postte toen een aantal cameravoorbeelden op sociale media (via 9to5Google). We kregen geen specs van de camera's te zien, maar de foto's zien er in ieder geval wel goed uit. Vooral de manier waarop schaduwen worden weergegeven ziet er goed uit.

In een andere post van OnePlus zelf werd bevestigd dat de OnePlus 12 voorzien zal zijn van een nieuwe Sony Lytia-camerasensor. Verder is er echter nog niets bekend over die sensor. Er wordt wel gesuggereerd dat deze sensor een upgrade zal zijn vergeleken met de sensor die je momenteel kan vinden in de OnePlus Open.

In onze review van de OnePlus Open hebben we het over de "uitstekende camera's" gehad. Deze telefoon heeft zelfs de beste camera's die je op een vouwbare smartphone kan vinden, al zitten ze wel verpakt in een vrij groot camerasysteem dat nogal uitsteekt aan de achterkant van de foldable.

Voor het einde van 2023 zullen we als het goed is alles weten over dit aankomende toestel. Waarschijnlijk wordt de OnePlus 12 vervolgens ergens begin 2024 internationaal gelanceerd (na een release in China). We verwachten in de tussentijd in ieder geval nog veel meer leaks en officiële teasers van OnePlus.