Let op: deze Apple-producten koop je beter niet tijdens Black Friday

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Nee, het is een iPhone 11 Pro Max met 75 procent korting die je beter niet koopt. Zelfs tijdens Black Friday mogen we van geluk spreken als we een recente iPhone zien met meer dan 10 procent korting. Dit is in feite van toepassing op bijna alle Apple-producten, van iPhones en iPads tot AirPods en Apple Watches.

Wanneer je wel een hoge korting tegenkomt, zit er hoogstwaarschijnlijk een addertje onder het gras. In dit geval is dat soms een heel oud addertje dat amper vooruit komt. Hoewel sommige Apple-producten de tand des tijds verbazingwekkend goed weerstaan, is er een moment waarop je zelfs de beste deal links moet laten liggen. Om te voorkomen dat jij je laat vangen door zo'n deal, benoemen we hier de Apple-producten die je niet moet kopen tijdens Black Friday. Om het geheel overzichtelijk te houden, hebben we dit artikel opgedeeld in verschillende productcategorieën.

iPhones die je beter niet koopt tijdens Black Friday

Jaar na jaar horen iPhones bij de populairste smartphones die mensen met Black Friday-korting willen scoren. Dit jaar heeft Apple de iPhone 15 gelanceerd en de kans dat die nu al korting krijgt, is haast onbestaande. We raden daarom aan om naar de iPhones van de twee voorgaande jaren te kijken, in dit geval zijn dat de iPhone 13 en iPhone 14.

Alle oudere iPhones raden we in feite af, omdat die binnenkort geen software-updates meer krijgen. Apple geeft hun iPhones gemiddeld vijf jaar lang updates. Op deze hulppagina kan je bijvoorbeeld een lijst vinden van iPhones die iOS 17 ondersteunen. De iPhone XR, XS en XS Max zullen de update naar iOS 18 in september 2024 dus niet meer krijgen.

Op deze manier kunnen we afleiden hoeveel updates elke iPhone nog zal krijgen. Zelfs als je voor 300 euro een iPhone XR kan scoren, dan kan je die nog tien maanden gebruiken voor hij geen software-ondersteuning meer krijgt. Wat ons betreft, is hij dat geld niet meer waard. Wij raden daarom af om onderstaande iPhones te kopen, zelfs met Black Friday-korting.

iPhone 8 en ouder

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE (2e generatie)

iPads die je beter niet koopt tijdens Black Friday

Een iPhone heeft iOS als software en een iPad heeft iPadOS. Ook iPads krijgen op een bepaald moment geen software-updates meer en volgen grotendeels dezelfde logica die we hierboven hebben uitgelegd. Ze krijgen gemiddeld vijf jaar updates en daarna zijn ze verouderd. Ook hier heeft Apple een overzicht met iPads die compatibel zijn met iPadOS 17.

Het probleem is dat iPads een ander naamschema volgen waar eigenlijk niemand iets van begrijpt. De iPad heeft namelijk geen cijfer en hoewel Apple in hun overzicht netjes aangeeft om de hoeveelste generatie iPad het gaat, is dat bij webshops minder vanzelfsprekend. Zo zit de 6e generatie van de gewone iPad aan zijn laatste jaar iPadOS-updates. Het probleem is dat de 6e, 7e, 8e en zelfs 9e generatie van die iPad ongeveer hetzelfde ontwerp hebben. Kijk in dit geval dus goed naar de specificaties op de website en contacteer bij twijfel de klantendienst.

Hieronder vind je de iPads die wij afraden, zelfs met Black Friday-korting.

iPad: 7e generatie en ouder

iPad mini: 4e generatie en ouder

iPad Air: 3e generatie en ouder

iPad Pro 10,5 inch

iPad Pro 11 inch: 2e generatie en ouder

iPad Pro 12,9 inch: 3e generatie en ouder

Apple Watches die je beter niet koopt tijdens Black Friday

De structuur van de Apple Watches volgt gelukkig wel de logica van de iPhone, aangezien elke Apple Watch een cijfer heeft dat het introductiejaar duidelijk aangeeft. Het helpt ook dat Apple sinds de eerste Apple Watch elk jaar een nieuwe heeft uitgebracht, tegelijkertijd met de iPhone.

Net zoals iPhones en iPads hebben ook Apple Watches hun eigen software, genaamd watchOS, die elk jaar in september een update krijgt. Dit jaar heeft Apple watchOS 10 geïntroduceerd en onderaan de overzichtspagina op hun website zie je een lijst met compatibele Apple Watches. Het is niet geheel toevallig dat de Apple Watch 4 dit jaar zijn laatste update heeft gehad, want de iPhone XR, XS en XS Max die tegelijkertijd zijn aangekondigd, zitten ook aan hun laatste update.

Bijgevolg zijn dit de Apple Watches die we afraden, zelfs met Black Friday-korting.

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE (2020)

Apple Watch Series 6

MacBooks die je beter niet koopt tijdens Black Friday

MacBooks passen in geen enkele structuur die we hierboven hebben omschreven. De indeling is hier vrij duidelijk: de MacBook Air is gericht op casual gebruik en de MacBook Pro op professionals. In 2020 heeft Apple de hele laptopwereld op zijn kop gezet met de introductie van hun eigen chipsets. Momenteel zijn er drie generaties van deze chipset: M1, M2 en M3.

Hierover kunnen we redelijk kort zijn: bijna elke MacBook met M1, M2 of M3 die korting krijgt, is zijn geld waard. De M3-chip is weliswaar pas op 31 oktober 2023 onthuld, dus we verwachten geen kortingen op de nieuwste MacBooks. Welke MacBooks moet je dan precies vermijden? De oudere versies met Intel-processoren. Die gebruikte Apple voor de M1 en zijn zodanig oud dat ze zelfs met de hoogste korting geen aanrader zijn. De prestaties van eigen chips van Apple zijn zo'n grote sprong voorwaarts dat Intel bijna in de grond zakt van schaamte.

We vermelden hier afzonderlijk de MacBook Pro met M1, M1 Pro en M1 Max. Hoewel ze verre van traag zijn, zijn hun kortingen vaak niet de moeite waard. Als je een MacBook Pro met M1 Max ziet voor 3.000 euro, dan investeer je beter in de MacBook Pro met M3 Pro met een gelijkaardige adviesprijs. De MacBook Pro met M1-chip zouden we daarom alleen aanbevelen als je echt hoge kortingen kan pakken (minstens 30 procent).

Hieronder een kort overzicht van MacBooks die je moet vermijden, zelfs met Black Friday-korting.