Apple heeft volgens geruchten weer een belangrijke stap gezet op weg naar een opvouwbare iPhone

Apple heeft officieel nog niet gezegd dat er een opvouwbare iPhone aankomt, maar het aantal leaks dat we tegen zijn gekomen over zo'n smartphone maakt het zeer waarschijnlijk dat het in ontwikkeling is, en er is vandaag nog een gerucht om te melden.

De bekende tipgever Yeux1122 (via MacRumors) zegt dat Apple nu dichtbij is om een productiepartner te kiezen voor het produceren van de opvouwbare displays voor de opvouwbare iPhone. Dit is gebaseerd op informatie van bronnen binnen de aanleveringsketen van Apple.

Er is niet veel meer informatie, maar er wordt gesuggereerd dat sommige onderdelenleveranciers nu dicht bij de standaarden komen die Apple vereist op het gebied van het opvouwbare display en de mechanismen die het ondersteunen.

Eerder hebben we gehoord dat het project van de opvouwbare iPhone op het punt stond geannuleerd te worden, omdat Apple geen buigbaar scherm kon krijgen waar het tevreden mee was. Het lijkt erop dat deze obstakels nu mogelijk overwonnen zijn.

Eerdere geruchten

Google heeft nu twee foldables gelanceerd (Image credit: Future)

Er zijn al veel eerdere geruchten geweest over een opvouwbare iPhone. In november kregen we te horen dat het toestel voorbij de conceptfase was en actief werd ontwikkeld als een fysiek product dat uiteindelijk naar consumenten zou worden verscheept.

Meer recent hebben we gehoord dat de opvouwbare iPhone een hoofddisplay van 7,6-7,9 inch zou krijgen, met een kleinere coverscreen van 5,3-5,5 inch. Dezelfde bron voorspelde een lancering ergens in 2026 voor deze langverwachte smartphone.

Eerdere voorspellingen suggereerden dat 2025 het jaar van de opvouwbare iPhone zou kunnen zijn, maar nu we februari zijn ingegaan, lijkt dat steeds minder waarschijnlijk. Welk type vouwontwerp Apple zal kiezen, een boekstijl of een flip-stijl, blijft voorlopig nog een mysterie.

Hoewel Apple nog geen opvouwbare iPhone heeft gelanceerd, is de foldable-markt de afgelopen 12 maanden flink gegroeid met de komst van verschillende high-end toestellen, waaronder de Google Pixel 9 Pro Fold, de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6.