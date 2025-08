5 handige privacyfuncties op je iPhone die je misschien nog niet kent

De afgelopen jaren heeft Apple steeds meer de nadruk gelegd op de privacy van iPhones, van het opslaan van je persoonlijke gegevens op het toestel zelf tot anti-tracking op Safari. Tijdens een briefing met Apple werden vier belangrijke pijlers van privacy benadrukt: minder gegevens verzamelen, privégegevens op het toestel opslaan, transparant zijn over welke gegevens worden verzameld en iPhones veilig houden.

We hebben het gevoel dat iPhones standaard meer privacy bieden dan concurrenten, waaronder de beste Android-telefoons. Het helpt natuurlijk dat chips zoals de A18 Pro een veilige kernel hebben die gegevens op hardwareniveau vergrendelt en dat Face ID amper een kans van één op een miljoen heeft om gehackt te worden.

Apple doet nog veel meer privacygerichte dingen om je gegevens veilig en privé te houden. Daarom willen we hier enkele belangrijke privacyfuncties tonen die je misschien nog niet kende.

Verberg en vergrendel apps

Als je bepaalde apps wilt verbergen, zoals bank-apps of Google Drive, bieden iOS 18 en (het aankomende iOS 26) de mogelijkheid om apps te vergrendelen of verbergen. Op die manier kan je iemand iets op je telefoon laten zien zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat ze apps en informatie kunnen zien die ze niet zouden moeten zien.

Apps kunnen worden verborgen door ze in een verborgen map te plaatsen die alleen toegankelijk is met Face ID, Touch ID of een code. Om dit te doen, houd je een app die je wilt verbergen ingedrukt, zodat het snelmenu verschijnt, en tik je vervolgens op ‘Vereis Face ID ’. Als je een iPhone zonder Face ID hebt, staat hier Touch ID.

Verifieer vervolgens je identiteit met biometrische gegevens of een toegangscode en tik op ‘App verbergen’. De app verdwijnt dan van het startscherm en wordt verplaatst naar de map ‘Verborgen’ onderaan de appbibliotheek in iOS.

Om een app eenvoudig te vergrendelen, volg je deze stappen opnieuw, maar kies je ‘Vereis Face ID’ in het tweede pop-upmenu. Hierdoor is biometrische authenticatie of authenticatie met een code vereist voordat de app kan worden geopend.

Safari gebruiken zonder tracking

Apple positioneert Safari al lang als internetbrowser die je helpt om je surfgedrag privé te houden. Hoewel sommigen misschien nog meer privacy willen, vinden we dat Safari je gegevens goed beschermt. Een van de nieuwste functies die aan Safari is toegevoegd, is 'Intelligent Tracking Prevention', dat machine learning gebruikt om verschillende trackers en websites te verbergen, zodat ze geen digitale ‘vingerafdruk’ van je kunnen maken.

Dit was voorheen beperkt tot de privénavigatiemodus van Safari, maar zit nu standaard in de browser vanaf iOS 26, dat momenteel als openbare bèta beschikbaar is en in het najaar volledig zal worden uitgerold. Op dit moment kan je een functie genaamd Privacyrapport gebruiken die je actief het aantal trackers op een website laat zien dat door Safari wordt tegengehouden, naast trackers waarmee websites zoals Google Analytics contact hebben opgenomen. Privacyrapport laat je ook zien hoeveel trackers Safari de afgelopen 30 dagen heeft geblokkeerd en welke tracker het meest actief is geweest.

Dit geeft je een beter beeld van wat websites doen om gebruikers te volgen en kan privacybewuste gebruikers een idee geven van welke sites ze misschien willen vermijden als ze Safari niet op andere apparaten gebruiken. Het Privacyrapport kan worden geopend door op het menupictogram aan de linkerkant van de zoekbalk van Safari te tikken, vervolgens op de drie puntjes te tikken om meer opties te openen en vervolgens op de optie Privacyrapport bovenaan het menu.

Houd je e-mails privé

We weten niet meer hoeveel diensten en websites willen dat we een account aanmaken om de meest eenvoudige dingen te doen, zoals inloggen op openbare wifi of een eenmalige aankoop doen, wat betekent dat je persoonlijke e-mailadres behoorlijk openbaar kan zijn. Apple's oplossing hiervoor is de functie ‘Verberg mijn e-mailadres’, waarmee je een uniek, willekeurig e-mailadres kunt aanmaken om te gebruiken op websites en in apps, zodat je je echte e-mailadres privé kunt houden.

Je ontvangt nog steeds e-mails van deze willekeurige adressen, die worden doorgestuurd naar je persoonlijke inbox. Maar in plaats van meerdere neppe e-mailadressen bij te houden, kun je deze adressen allemaal op één plek beheren via iCloud en ze deactiveren of opnieuw activeren.

Een klein voorbehoud hierbij is dat je een iCloud+-abonnee moet zijn om toegang te krijgen tot deze functie. Apple is voorstander van privacy, maar heeft uitgelegd dat het hiervoor kosten in rekening moet brengen vanwege het feit dat er voortdurend beheer nodig is om een dergelijke dienst te kunnen leveren. Als je al diep in het Apple-ecosysteem zit, is dat wellicht geen probleem.

Trotseer het onbekende (of net niet)

(Image credit: Apple)

Met iOS 26 verbetert Apple zijn aanpak tegen spam. Dankzij een vernieuwde Berichten-app in de komende versie van iOS 26 zijn er extra opties voor het omgaan met oplichtings- en spamberichten. Een belangrijk onderdeel is hoe er wordt omgegaan met onbekende afzenders. Berichten van onbekende contacten worden doorgestuurd naar een speciaal gedeelte waar je kunt beslissen of ze daadwerkelijk van bekende personen afkomstig zijn of het spam is die moet worden verwijderd of er meer informatie nodig is om vast te stellen wie de afzender is.

De nieuwe functie Oproepen Screenen scant automatisch oproepen van onbekende nummers voordat ze worden doorverbonden en vraagt de beller om zich te identificeren en een reden voor het telefoontje op te geven. Zodra dit is gebeurd, laat de Telefoon-app de iPhone bellen en wordt de verzamelde informatie aan de gebruiker getoond, zodat deze kan beslissen of die het gesprek wil aannemen of niet. Deze functie werkt echter nog niet in het Nederlands. De voorlopige lijst met ondersteunde talen ziet er als volgt uit: Duits (Duitsland), Engels, Frans (Canada, Frankrijk), Japans, Kantonees (Hongkong, Macau, vasteland China), Koreaans, Mandarijn (Macau, Taiwan, vasteland China), Portugees (Brazilië) en Spaans (Mexico, Puerto Rico, Spanje, VS).

Anti-diefstal

(Image credit: Future)

Een functie die ten slotte al sinds iOS 17.3 op de iPhone aanwezig is, maar slechts door 50% van de mensen wordt gebruikt, is de optie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ in de native app ‘Zoek mijn’. Deze functie is standaard uitgeschakeld, maar zodra je deze inschakelt in het gedeelte ‘Privacy en beveiliging’, biedt deze extra bescherming voor je Apple-account als je iPhone zoekraakt of wordt gestolen en zich buiten vooraf bepaalde bekende locaties bevindt, zoals je huis (de functie kan ook altijd aan staan).

Dit houdt in dat een dief je wachtwoord niet kan wijzigen als die toegang heeft tot je telefoon of de toegangscode heeft achterhaald, omdat Face ID of Touch ID in combinatie met de toegangscode moet worden gebruikt om dergelijke wijzigingen aan te brengen.