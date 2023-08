Google Pixel 8 wordt op 4 oktober officieel onthuld

We waren hadden al verwacht dat de Google Pixel 8-lancering in oktober zou plaatsvinden, maar nu weten we precies wanneer. Google heeft namelijk aangekondigd dat het een evenement zal organiseren op woensdag 4 oktober. Op die datum krijgen we de laatste toevoegingen aan het “Pixel-portfolio van apparaten” van het bedrijf te zien.

Die woorden werden gebruikt in de uitnodiging van Google. De Pixel 8 wordt dus niet direct bij naam genoemd, maar Google heeft wel op een "subtiele" wijze het nummer 8 in een post over het evenement verwerkt: “the w8 is almost over”, oftewel "het w8en is bijna voorbij".

We weten dus vrijwel zeker dat de Pixel 8 en Pixel 8 Pro hier een verschijning zullen maken en dat wordt dan ook ondersteunt door het feit dat nieuwe Pixel-smartphones bijna altijd in oktober hun debuut maken.

Big fall launches are stressful, but Pixel helps its friend stay cool as a cucumber. #BestPhonesForeverThe w8 is almost over. Rest up for #MadeByGoogle on October 4th and sign up for updates: https://t.co/hcAzJ83ajV pic.twitter.com/NWBP2RTdSnAugust 30, 2023 See more

Verder hebben we geen ander hints in de post gespot, al is er wel een grappige video te vinden die de spot drijft met het feit dat de iPhone 15 waarschijnlijk eindelijk een USB-C-poort krijgt. We gokken echter dat de Pixel 8 en Pixel 8 Pro niet de enige apparaten zijn die zullen worden onthuld tijdens dit evenement.

Het feit dat Google het heeft over een “Pixel-portfolio aan apparaten” suggereert dat er misschien nog meer Pixel-gadgets kunnen verschijnen. Wij verwachten dat er een grote kans is dat we binnenkort ook zullen kennismaken met de Pixel Watch 2, dus dit zou een goed moment zijn voor het debuut van dat apparaat. Wat we wel vrijwel zeker weten, is dat we geen Pixel Fold 2, Pixel Tablet 2 of Pixel 8a te zien krijgen, want de voorgangers van die mogelijke toekomstige toestellen zijn daarvoor nog veel te recentelijk uitgebracht.

Nieuwe processor en nieuwe sensor

Er is in ieder geval genoeg om enthousiast over te zijn, want leaks suggereren dat de Pixel 8-serie geüpgradede camera's en een krachtigere processor zal krijgen. De Pixel 8 Pro zou daarnaast ook een temperatuursensor krijgen. Er is dus een grote kans dat dit een aantal van de beste Pixel-smartphones ooit worden en misschien zelfs een plaats zullen verdienen op onze lijst van de beste smartphones in het algemeen.

Het lanceringsevenement zal plaatsvinden in New York, maar je kan het natuurlijk ook online bekijken. Meestal kan je ook livestreams van Google's evenementen terugvinden op YouTube en op de Google Store-website.

Het evenement begint in onze tijdzone om 16:00 uur op 4 oktober. Maak je echter geen zorgen, want als je de stream niet live kan bekijken, dan kan je hem ongetwijfeld achteraf nog wel terugkijken. Daarnaast zullen wij de aankondigingen ook in de gaten houden en voor je op een rijtje zetten. Hou dus vooral onze website in de gaten voor alle aankondigingen en onze analyses.