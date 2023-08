Google heeft per ongeluk de Pixel 8 Pro officieel onthuld

Het duurt waarschijnlijk nog langer dan een maand voordat de Google Pixel 8-serie officieel zal worden gelanceerd, maar je toch niet zo lang meer te wachten om een officieel beeld van de Pixel 8 Pro te zien, want Google heeft de aankomende smartphone per ongeluk vertoond via een promotiebeeld op zijn website.

De afbeelding, die werd ontdekt door @android_setting op de Google Store-website, lijkt inmiddels te zijn verwijderd, maar niet voordat leaker Mishaal Rahman hem had gedeeld. Helaas krijgen we geen volledig beeld van de telefoon te zien in de afbeelding, maar we zien wel de bovenste helft van de achterkant.

Die achterkant lijkt in ieder geval redelijk op de bestaande modellen. We zien namelijk weer de bekende Pixel-camerabalk. Dat is echter niet per se iets slechts, want we waren erg te spreken over dit design in onze Pixel 7 Pro review.

Here's a look at the Google Pixel 8 Pro in Porcelain.This image is from the Google Store website, which inadvertently published this image early in the promo page for "Google Subscriptions & Services".Thanks to @android_setting for the tip! pic.twitter.com/nARd4Hz8hkAugust 30, 2023 See more

Toch is het duidelijk wel een nieuw toestel. Hij ziet er vergelijkbaar uit als de Pixel 7 Pro, maar niet identiek. De cameralenzen bevinden zich namelijk allemaal in een zwarte cut-out op de camerabalk, terwijl er bij de 7 Pro maar twee van de drie lenzen zich binnen die cut-out bevonden. We zien ook een extra sensor naast de flitser op de Pixel 8 Pro en naar verwachting zal dit een temperatuursensor zijn.

Dit design komt overigens ook overeen met de eerder gelekte renders van de Pixel 8 Pro, dus dit is ook wel wat we hadden verwacht van het design.

'Porcelain' en andere mogelijke kleurvarianten

Naast het beeld zelf, deelde Rahman ook dat er in de alt-tekst stond: "een persoon accepteert een telefoontje op een Pixel 8 Pro-smartphone in Porcelain." We weten nu dus niet alleen wat een van de kleuren van de Pixel 8 Pro zal zijn, maar we weten ook hoe die kleur zal heten. Dit is een kleur die ook al eerder in een leak is benoemd naast de andere mogelijke kleurvarianten 'Jade', 'Licorice' en 'Sky'. Er is dus een redelijke grote kans dat die andere drie Pixel 8 Pro-kleuren ook nog zullen verschijnen.

Een recente leak vanuit 9to5Google zei echter niets over de 'Jade'-variant, maar noemde wel een porselein-achtige witte kleur, een 'Sky'-blauwe kleur en een zwarte kleur die vergelijkbaar zou zijn met de 'Obsidian'-kleurvariant van de Pixel Fold. Aan de hand van de leak die we hierboven benoemde, zou dat dus de 'Licorice'-versie kunnen zijn.

We zullen er naar verwachting binnenkort achter komen, want als Google nu al promotiebeelden deelt (zelfs per ongeluk), dan is het vrij waarschijnlijk dat de Pixel 8-serie redelijk snel zal worden onthuld. Google's nieuwe modellen verschijnen meestal in het begin of het midden van oktober, dus we gokken dat we ook dit jaar rond die tijd kennis mogen maken met de nieuwe Pixel-smartphones.