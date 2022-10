Wij verkiezen de Galaxy S22 boven de iPhone 14 op Black Friday

Elk jaar vragen mensen ons welke telefoon ze moeten kopen. Zeker met de jaarlijkse Black Friday deals. Dit jaar is dat antwoord makkelijk: koop een Samsung Galaxy S22 als je met Black Friday een deal kan vinden. En ga dan meteen voor je favoriete kleur. Wat de deal ook is, ga ervoor. Deze telefoon is sowieso al een geweldige keuze, een fikse korting of mooi pakket zou puur de kers op de taart zijn.

We weten wat je denkt: "Apple heeft die spiksplinternieuwe iPhone 14, wat als er daar een Black Friday deal voor te vinden is?". Laten passeren die handel. Er zijn sowieso zelden geweldige deals op producten van Apple. Je komt misschien een kleine korting tegen of een pakket waarbij je iets minder moet betalen als je er AirPods bijneemt. Maar deals zoals op een telefoon van Samsung ga je niet vinden.

Is er een koppelverkoop op de Galaxy S22, ga er dan voor. Al de extra accessoires van Samsung zijn de moeite. We hebben al deals op de Galaxy S22 gezien waar er draadloze oortjes bij kwamen. Kom je een aparte korting tegen op de Galaxy Buds 2 Pro, ook doen! Dat is gewoon een erg goed paar oortjes.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We zouden zelfs zover durven gaan en aanraden om all-in te gaan met Samsung. De Galaxy Watch 5 is onze favoriete Wear OS smartwatch. Qua stijl hebben we het meer voor de nieuw Pixel Watch van Google, maar wat prestaties betreft is dat een amateur vergeleken met de Galaxy Watch. Die is niet alleen verfijnd en betrouwbaar, de batterij is ook niet slecht.

Serieus, neem de Samsung, niet de iPhone

Wacht. Dit is toch satire? Raden we hier nu echt de Samsung S22 aan en niet eens zware jongen Samsung Galaxy S22 Ultra of de geinige, vouwbare Galaxy Z Flip 4? Ten nadele van de iPhone 14 dan nog wel... We menen het oprecht, de Galaxy S22 is de betere keuze op Black Friday.

Dit toestel is een beetje dunner en lichter dan de iPhone 14 en ligt ook beter in de hand. Het scherm is toch wat helderder en Samsung geeft het basismodel een vernieuwingsfrequentie mee van 120Hz, iets dat we missen bij de iPhone. We hebben het ook meer voor de always-on display van Samsung tegenover de versie van Apple. Niet dat dat ertoe doet, want de iPhone 14 heeft die optie niet eens.

Of het nu via een netwerk is of een betrouwbare Wi-Fi, bij een lastige draadloze connectie is Samsung de beste keuze

Wil je meer camera's? Samsung geeft je meer camera's. Met drie lenzen, waaronder een grote 50MP hoofdcamera en een 3x optische zoom. De iPhone 14 heeft niet eens optische zoom, alleen de 12MP hoofdcamera en een ultra brede lens.

G (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Dan is er ook nog de expertise op gebied van ontwikkeling en techniek bij Samsung. Intussen hebben we al honderden reviews van telefoons achter de rug en die van Samsung pikken een draadloos signaal beter op dan die van Apple. Of het nu via een netwerk is of een betrouwbare Wi-Fi, bij een lastige draadloze connectie is Samsung de beste keuze. Er is een reden waarom PC Magazine alleen maar telefoons van Samsung heeft gebruikt in hun test van de Beste Mobiele Netwerken (opens in new tab).

Niet onbelangrijk, telefoons van Samsung laden sneller op. Ze beschikken over USB-C en zijn makkelijk te verbinden met andere toestellen, zoals monitors of toetsenborden.

Over FOMA: fear of missing Apple

Wat ga je missen als je geen iPhone neemt? Alleen wat exclusief bij Apple hoort. We hebben ruim voldoende ervaring met beide, dus we kunnen gerust zeggen dat het geen slecht idee is om die afhankelijkheid van Apple te laten varen. Misschien dat je deze Black Friday nog niet overschakelt, maar ooit komt het er wel eens van.

Blijf je vrienden gerust sturen op iMessage, maar bewaar je belangrijke contacten op een platform als WhatsApp. Verder is het goed idee is om je fotobibliotheek van Apple te synchroniseren met Google Foto's. Google heeft die service toegankelijk voor meerdere platformen gemaakt, je kan dat dus op eender welk platform gebruiken en zelfs via de browser van je desktop.

Als je iCloud voor je e-mail gebruikt in plaats van een meer algemene service als Gmail, zou het wel eens kunnen zijn dat sommige mensen daar iets van vinden. Dat is eigenlijk de 2022 versie van nog een account op Netlog te hebben.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

In elk geval, als je een deal op de Galaxy S22 wegwuift omdat je fysiek afhankelijk bent van het platform van Apple, is het misschien tijd om te erkennen dat je een probleem hebt en om te breken met die verslaving. Of je je iPhone nu houdt of niet.

We zeggen niet dat de Galaxy S22 voor iedereen een betere telefoon is dan de iPhone 14, het zijn twee geweldige toestellen. Je hebt misschien gewoon nog niet aan de Galaxy S22 gedacht. En dat zou toch moeten, zeker als er een deal te vinden is met Black Friday. De kans is groter dat je een goede aanbieding vindt en je haalt een telefoon in huis die elke cent meer dan waard is.