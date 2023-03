Sennheiser's multi-subwoofer surround systeem onthult de gebreken van mijn Sonos set-up

Sennheiser heeft misschien de Sonos set-up in mijn thuisbioscoop voor me verpest. We hebben onlangs de Sennheiser Ambeo Soundbar Plus geïnstalleerd in onze woonkamer voor een review en hij is enorm indrukwekkend. Nog indrukwekkender is dat hij kan worden gekoppeld aan meerdere subwoofers, een functie die zelfs de beste Sonos set-up niet heeft.

Ik heb medelijden met mijn Sonos set-up op dit punt. Het is een indrukwekkend geheel van peperdure technologie, dat in mijn geval bestaat uit een Sonos Arc gekoppeld aan een Sonos Sub (Gen 2) en twee Sonos One speakers.

Het ene moment verlang ik naar de nieuwe Sonos Era 300 smart speaker. Even later ben ik wanhopig op zoek naar de meervoudige subwoofer set-ups. Dat laatste is de specialiteit van de Sennheiser Ambeo Soundbar Plus die je kan verbinden met maximaal vier Ambeo Subs voor een ongelooflijke Dolby Atmos-ervaring.

(Image credit: Sonos)

Sublieme subs

Op het vlak van subwoofers heeft Sonos de bal misgeslagen met de Sub Mini, die vergelijkbaar is met de Ambeo Sub. Het verschil is dat de Sub Mini niet gekoppeld kan worden aan andere Sub Mini's in dezelfde set-up.

Met de komst van de Sonos Era 100 en Sonos Era 300 speakers zijn er ineens allerlei nieuwe Sonos thuisbioscoopsystemen die je kunt samenstellen. Maar zelfs met de meest hoogwaardige set-up, die bestaat uit een Sonos Arc, twee Sonos Era 300 luidsprekers en twee Sonos Subs (Gen 3), kun je geen Sub Mini's aan de mix toevoegen.

Tijdens onze hands-on met de Sonos Era 300 ontdekten we dat hij geweldig is om Dolby Atmos toe te voegen aan je set-up. In tegenstelling tot de Sonos One en Sonos Era 100, werkt de Era 300 in stereomodus met een Sonos soundbar. Dat zorgt voor een aanzienlijk betere ruimtelijke audio.

(Image credit: Sonos)

Helaas is een gebrek aan ruimtelijke audio het grootste probleem met de huidige producten van Sonos. Zelfs de beste Sonos surround systemen zijn beperkt tot twee Sonos Subs (of één Sonos Sub Mini).

Gedurende onze tijd met de Sennheiser Ambeo Soundbar Plus en drie Ambeo Subs, ontdekten we dat de toevoeging van meerdere subwoofers echt driedimensionale audio creëerde die een hele kamer kon vullen. Dit effect was vooral te merken tijdens het bekijken van All Quiet On The Western Front.

Hoewel ik redelijk tevreden ben met mijn Sonos Sub, moet ik op een bepaalde plek zitten om van het volle effect van zijn bas te kunnen genieten. Als ik een paar meter in de verkeerde richting ga zitten, verdwijnen die lage bassen snel. De oorzaak is deels dat laagfrequente geluiden op afstand sneller afnemen dan hogere frequenties.

(Image credit: Future/TechRadar)

Eentje om het af te leren

Maar zelfs als ik meerdere Sonos Subs in mijn thuisbioscoop zou kunnen plaatsen, zou ik dat niet doen. Het standaardmodel neemt behoorlijk wat vloerruimte in beslag en mijn woonkamer zou drie keer zo groot moeten worden als ik er drie wil plaatsen.

De goedkopere en aanzienlijk kleinere Sonos Sub Mini is een heel ander verhaal. Op de Sonos Sub kunnen twee units worden aangesloten. De gemiste kans is de Sub Mini, waarvan je er slechts één kan integreren in je set-up.

Toch heeft de Sub Mini de ideale vormfactor voor een multi-subwoofer opstelling en ik zou er met plezier drie of vier in mijn woonkamer plaatsen... zodra ik een nier verkocht krijg. Een Sub Mini mag dan klein zijn, maar zijn adviesprijs van 499 euro is dat niet.

(Image credit: Sonos)

Hoewel ik nog steeds vind dat de Sonos Arc een van de beste soundbars op de markt is, zou ik hem heel graag willen koppelen aan een trio Sonos Sub Mini's. Als filmliefhebber en fervent gamers zullen mijn buren mogelijk de politie bellen als ik de volgende keer Jurassic Park aanzet, maar dat risico neem ik er graag bij. Ik kan alleen maar hopen dat Sonos in de nabije toekomst multi-sub setups zal ondersteunen.