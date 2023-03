Dolby Atmos soundbar met 3 mini subwoofers is een gamechanger

We weten allemaal dat iemand die een enkele soundbar heeft toch stiekem op zoek is naar een goede surround sound setup.



Hoewel een goede enkele soundbar natuurlijk heel wat geld (en ruimte) kan besparen (zoals de Sonos Arc), is het moeilijk om te ontkennen dat een bioscoop-gevoel met het geluid om je heen erg mooi is.

Een hoogwaardige thuisbioscoop kan tot vier subwoofers hebben, geplaatst in elke hoek van de kamer, om die geweldige beleving te creëren in de hele ruimte te krijgen, deels om te voorkomen dat je op bepaalde plekken minder geluid hebt en deels omdat geluid met een lage frequentie sneller vervaagt dan geluid met een hogere frequentie.

De meeste mensen die niet tevreden zijn met het geluid van hun TV zijn tevreden met een van de beste soundbars met of zonder subwoofer. Maar wat als iedereen zo'n thuisbioscoop kan opstellen en niet alleen de rijke mensen?

(Image credit: Future)

Onlangs kregen we de Sennheiser Ambeo Soundbar Plus in handen: een dure, maar goed presterende all-in-one soundbar die rechtstreeks op een TV wordt aangesloten. Hij kan echter ook verbonden worden met de compacte Sennheiser Ambeo Sub om meer low-end vermogen toe te voegen...

Eigenlijk kan hij draadloos verbonden worden met maximaal vier Ambeo Subs. Toen ontstond het idee om dit te testen met drie Ambeo Subs in plaats van vier, want ja, ruimte enzovoorts.



Even om wat cijfers op een rij te zetten: voor de Sennheiser Ambeo Soundbar Plus betaal je zo'n 1.499 euro. Daarnaast kost elke Sennheiser Ambeo Sub nog een extra 699 euro, dus dit is geen goedkope setup.

Op en top geluid

De Sennheiser Ambeo Soundbar Plus heeft een stevige bas, maar de ingebouwde vier-inch subwoofers kunnen niet op tegen de acht-inch drivers in de Ambeo Sub.

Met een of twee Ambeo Sub units begint de subtiele bas van de Soundbar Plus zich uit te breiden. Voor wat ruimtelijke consistentie plaatsten we ze ongeveer naast elkaar bij de televisie, en het geluid was behoorlijk overdenderend.

Met de Ambeo Subs kan een rustige scène in een handomdraai veranderen in een explosieve actiescène, en dankzij het gecontroleerde vermogen van de woofers zijn ze nooit prominenter aanwezig dan nodig is.

Het aansluiten van alle drie de Ambeo Subs is echter een heel andere ervaring. Als je drie of vier units gebruikt, krijg je dat gevoel dat je wordt ondergedompeld in een wereld van geluid.

Met drie units op deze manier opgesteld, was het geluid niet langer directioneel en galmde het door de hele kamer. Wat eerder korte uitbarstingen van lage tonen leken, leken nu te blijven hangen in de lucht.

(Image credit: Future)

Deze nieuwe opzet werd op de proef gesteld met de voor een Oscar genomineerde All Quiet on the Western Front. Vroeg in de film komt een groep jonge soldaten terecht in een spervuur, terwijl hun bunker geleidelijk over hen heen instort. De drie Ambeo Subs wist de onheilspellende inslagen van de bovengrondse wapens te verspreiden, het gedreun en geschud van vuil en hout schudde door de kamer voordat het huis echt naar beneden kwam. Dit is echt verslavend, hoewel je onderburen dit misschien niet evenveel kunnen waarderen.

Als je kan, moet je een film kijken op de manier waarop het bedoeld is. Zoals toen we naar de baanbrekende WW1-film 1917 gingen in een overvolle bioscoop met Dolby Atmos surround sound. Hier wordt je ook bestookt met een barrage aan geluid die de daadwerkelijke barrage aan projectielen op het scherm eert.

Maar dit is de eerste keer dat we overtuigd zijn van een uitgebreid luidsprekersysteem voor thuisbioscopen, in plaats van een standalone multi-channel soundbar. Het was echt adembenemend om deze bioscoopbeleving in je eigen huiskamer te ervaren.