Foto's en specificaties Sonos Arc 2 uitgelekt

Na geruchten rond de ontwikkeling van de opvolger van de Sonos Arc soundbar, met de codenaam Lasso, zien we nu een ander lek (via The Verge) dat beelden onthult van de nieuwe soundbar. Op basis van deze info belooft dit opnieuw een premium soundbar in hart en nieren te worden.

Het ontwerp van de Sonos Arc 2 lijkt niet veel te verschillen van dat van de originele Arc. Het is een lange, zwarte, plastic soundbar met een enkele HDMI-poort en een Ethernet-poort. We verwachten natuurlijk dat de soundbar ook Wi-Fi ondersteunt, zoals de huidige versie.

Achterkant van de Sonos Arc 2

Een interessant detail is de toevoeging van een knop met een Bluetooth-logo erboven, wat suggereert dat de Sonos Arc ook via Bluetooth muziek kan afspelen. Dat klinkt misschien heel banaal, maar dit zou de eerste keer zijn dat Sonos Bluetooth toevoegt aan een soundbar. Daarnaast is er een fysieke schakelaar om de ingebouwde microfoon in of uit te schakelen.

Bovendien bevestigt The Verge de geruchten dat de Sonos Arc 2 de eerste Sonos-speaker wordt met Mayht-technologie. Sonos nam luidsprekerfabrikant Mayht Holding BV al in april 2022 over en we hebben lang gewacht tot die aankoop vruchten zou afwerpen. Mayth staat namelijk bekend om kleinere speakers die hetzelfde vermogen leveren als iets veel groters. Het bedrijf legde eerder uit dat je het vermogen van een Sonos Five uit een speaker van het formaat van een Sonos One kunt halen (via T3).

Sonos One en Sonos Five

Dezelfde technologie stelt fabrikanten in staat om een subwoofer in een veel kleinere speaker te proppen, waarbij Mayht uitlegt dat zelfs zonder subwoofer een middelgrote soundbar echte bas kan leveren (tot ongeveer 30Hz) met behulp van zijn audiotechnologie. Dit betekent dat de Sonos Arc 2 mogelijk niet eens een afzonderlijke Sonos Sub nodig heeft.

Er is nog veel dat we niet weten over de Sonos Arc 2, waaronder ook de naam. We weten niet hoeveel hij gaat kosten, hoewel geruchten erop wijzen dat hij rond de 1.200 dollar zal zitten, wat 300 dollar meer is dan de adviesprijs van de eerste Sonos Arc. Over europrijzen zijn nog geen geruchten, maar gewoonlijk komen de dollar- en europrijzen van Sonos grofweg overeen. De Sonos Arc kost hier namelijk 899 euro, terwijl hij in de VS 899 dollar kost. Tot slot weten we nog niet zeker of de Arc in 2024 op de markt komt of dat we nog langer moeten wachten.