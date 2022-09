Apple Watch SE 2 zou gelijk met iPhone 14 kunnen verschijnen

Het volgende grote Apple-evenement staat voor de deur. Op 7 september zal Apple een heleboel nieuwe technologie presenteren, waaronder de iPhone 14, waar velen naar uitkijken.

We hebben al een paar redenen gegeven waarom de Apple Watch Series 8 waarschijnlijk samen met de iPhone 14 zal worden gelanceerd. We denken ook dat Apple de Apple Watch SE 2 zal tonen. Als Apple ook de Apple Watch (8) Pro uit de doeken doet, dan zouden we drie nieuwe smartwatches zien.

Helaas kunnen we niets bevestigen, maar we kunnen wel verschillende redenen aanhalen waarom dit een goed moment zou zijn om de Apple Watch SE 2 te onthullen.

1. Consensus bij de Apple-analisten

Apple heeft al bevestigd dat de volgende lancering op 7 september zal plaatsvinden. Betrouwbaar Apple-analist Ming-Chi Kuo verwacht dat we de Apple Watch SE 2 te zien krijgen. Die voorspelling deed hij al in december 2021, niet zo lang na de lancering van de Apple Watch 7.

Bloomberg reporter Mark Gurman heeft later ook gezegd dat de Watch SE 2 samen met de Apple Watch 8 en de iPhone 14 zal verschijnen. Net zoals Kuo heeft Gurman een goede reputatie op vlak van Apple-leaks. Het feit dat deze twee betrouwbare bronnen het hierover eens zijn, zegt alvast veel

(Image credit: TechRadar)

2. Het past in het patroon van de Apple Watch SE

We houden van zekerheden in ons leven en we proberen onzekerheden (zoals de eerstvolgende slotfactuur van onze gas en elektriciteit) te vermijden. Bedrijven volgen vaak vaste patronen bij hun lanceringen en Apple is niet anders.

Zo zagen we in het voorjaar van 2020 de vernieuwde iPhone SE en in het najaar de Apple Watch SE. Eerder dit jaar onthulde Apple de 3e generatie van de iPhone SE en een nieuwe Apple Watch SE past daarom perfect in dit patroon.

De hele storytelling van de SE-lijn heeft er baat bij als Apple dit patroon kan aanhouden. Op die manier weten fans dat ze elke twee jaar nieuwe, goedkopere versies krijgen van de beste technologie die Apple in huis heeft.

De huidige Apple Watch SE is uitgerust met Apple's drie jaar oude S5-processor. Die processor is eigenlijk afkomstig van de Apple Watch 5. Zolang de Apple Watch SE officieel verkrijgbaar is, moet Apple ervoor zorgen dat bepaalde nieuwe features kunnen werken met deze processor.

Door de S5-processor te upgraden naar een S8-processor (of S7) in de nieuwe Watch SE 2, kan Apple de ondersteuning voor de oude chip stopzetten. Gewoonlijk stopt Apple met de verkoop van smartwatches met oudere chips. De enige bestaande uitzondering is de Apple Watch Series 3. Die is nog steeds officieel verkrijgbaar, hoewel Apple heeft bevestigd dat dit model de update naar watchOS 9 niet zal krijgen.

We denken niet dat het zou kunnen wegkomen met dezelfde truc met de duurdere SE-serie. Hoe sneller het de oudere S5-horloges uit de schappen kan halen, hoe beter het zou zijn voor Apple, aangezien het niet langer ondersteuning hoeft te bieden aan geriatrische technologie.

(Image credit: TechRadar)

4. Een goedkopere Apple Watch SE 2 past in het huidige economische klimaat

Het valt niet te ontkennen dat we leven in een economische crisis, waar velen hun rekening amper kunnen betalen. Ook de kostprijs van onderdelen en het productieproces in haar geheel zijn gestegen, waardoor fabrikanten adviesprijzen moeten verhogen om rendabel te blijven.

Iedereen probeert zoveel mogelijk te besparen zonder te veel in te boeten op kwaliteit en comfort, waardoor betaalbaardere technologie zoals de SE-serie aantrekkelijker is dan ooit tevoren. Hoewel de Watch SE 2 goedkoper zal zijn de Series 8, verwachten we toch dat zijn prijs iets hoger ligt dan bij de originele Watch SE.

Een prijsstijging is echter nodig om de Watch SE 2 rendabel te houden (op lange termijn), maar een betaalbaar horloge maakt Apple-technologie toegankelijk voor mensen met een krapper budget. Apple heeft nieuwe technologie geïntroduceerd in de Apple Watches van de voorbije jaren en hoeft in feite niet meer te doen dan die technologie in de Watch SE 2 te proppen. Het doel van de Watch SE is immers de beste innovaties van Apple aanbieden aan een lagere prijs.