Zo koop je voor de juiste prijs een gaming laptop tijdens Black Friday

Gaming-laptops zijn erg handig om de nieuwste games te spelen als je niet thuis bent. Daarnaast zijn ze inmiddels voor veel gamers krachtig genoeg om hun desktop PC mee te vervangen.

Het is dus niet zo gek dat deals op gaming-laptops tijdens Black Friday erg gewild zijn. De beste gaming-laptops zijn namelijk normaal gesproken vrij duur. Dat is zeker het geval bij laptops van bijvoorbeeld Razer, Gigabyte en Alienware met RTX 3080 GPU's of beeldschermen met een hoge resolutie of met een hoge verversingssnelheid. In het geval van Black Friday laptop deals kunnen dit soort laptops flinke kortingen krijgen.

Als je een iets strakker budget hebt, zijn er vaak nog steeds goede deals op goedkopere gaming-laptops. Je hoeft bijvoorbeeld bij een laptop als de HP Victus 15 niet per se veel in te leveren op de hardware of de kracht.

Sommige laptop-deals kun je echter beter vermijden. Dat is niet alleen bij de goedkoopste modellen het geval (waar je het misschien van verwacht). Ook veel high-end gaming-laptops lijken soms beter dan ze daadwerkelijk zijn.

We verwachten dit jaar met Black Friday weer veel goede deals en we gaan je helpen om de beste deals te kiezen.

Hier moet je op letten bij een Black Friday gaming-laptop deal

Er zijn een aantal dingen die je het beste even in gedachten kunt houden als je tijdens Black Friday gaat kijken voor een nieuwe gaming-laptop.

Ten eerste zijn we al op een punt beland waar veel goede gaming-laptops de beste PC games al vrij snel goed kunnen spelen. De meeste moderne AAA games worden in de eerste instantie geoptimaliseerd voor consoles en niet voor de maximale prestaties die op de beste gaming-PC te behalen zijn. "Kun je er Crysis op spelen?" is een vraag die tegenwoordig niet meer echt op een serieuze manier wordt gesteld.

Het is dus geen schande om voor een 12th-gen Intel Core i5 of een AMD Ryzen 6000-series CPU te kiezen in combinatie met een Nvidia RTX 3060 GPU. Een gaming-laptop met die onderdelen kan namelijk vrijwel alle moderne games met redelijk hoge instellingen spelen in 1080p.

Zelfs op de meer high-end laptops zie je meestal nog gewoon schermen met een 1080p resolutie. Fabrikanten kiezen vaak eerder voor een hogere refresh rate dan een hogere resolutie. Je hebt dan dus geen onderdelen nodig die veel meer aankunnen en in deze categorie zien we waarschijnlijk mooie kortingen voorbij komen tijdens Black Friday.

Ten tweede geeft een 4K resolutie op een scherm van 14- of 15-inch niet veel meer scherpte dan een scherm van 1080p. Je krijgt daarmee natuurlijk meer pixels, maar op een klein scherm valt dat veel minder op dan op bijvoorbeeld de beste gaming-monitoren die meestal tussen de 32- en 42-inch zitten.

Met het blote oog merk je de scherpere details van een hoge resolutie meestal niet op als je op een klein laptopscherm speelt. Zeker niet als er veel actie in het spel zit zoals bij Doom Eternal of shooters waarbij je vaak wordt afgeleid. Je kunt wel nog naar schermen van 1440p kijken als je toch een iets hogere resolutie wil voor het gamen op de PC, maar je mist niet veel als je voor 1080p kiest. In dat geval hou je echter wel veel geld over.

Er zijn ook een aantal dingen waar je op kunt letten die specifiek voor Black Friday handig kunnen zijn. Je ziet waarschijnlijk tijdens Black Friday straks veel kortingen op high-end "normale" laptops die toch eigenlijk veel onderdelen hebben die geschikt zijn voor gamen.

(Image credit: Gigabyte)

Als je dus een laptop zoekt die de nieuwste games kan spelen op de hoogste grafische instellingen, dan zijn er vaak goede deals te vinden tussen de beste mobiele workstations. Deze laptops zijn meer gericht op creatieve professionals, maar ze hebben vaak vrijwel dezelfde onderdelen als high-end gaming-laptops. Soms hebben deze laptops zelfs 4K OLED schermen en dat zie je niet veel bij gaming-laptops.

Een minpunt daarvan is helaas dat bij die schermen de refresh rate vaak 60Hz is, omdat ze niet voor gamen zijn gemaakt. Non-OLED schermen bij dit soort workstations hebben soms ook een slechte responstijd, wat niet ideaal is voor spellen waarbij je reactietijd van belang is.

Als dat niet echt een probleem is voor jou, dan is een workstation misschien toch een betere deal voor de krachtige hardware die je daarmee krijgt. Ben je wel meer bezig met competitieve spellen, dan kun je misschien beter voor echte gaming-laptops kijken met een betere responstijd en een hogere verversingssnelheid.

Gaming-laptops krijgen over het algemeen veel kortingen

(Image credit: Future)

We zien nu al een aantal jaren hoe deze Black Friday en Cyber Monday acties verlopen. De pandemie heeft de laatste paar jaren echter wel voor wat veranderingen gezorgd, onder andere door de tekorten van bepaalde onderdelen.

Er zijn toch nog steeds patronen die we bleven zien door de jaren heen. Zo zorgt het rappe tempo waarin nieuwe gaming-laptops uitkomen ervoor dat verkopers genoeg reden hebben om korting te geven op iets oudere apparaten om ruimte te maken voor de nieuwste apparaten.

De nieuwste gaming-laptops krijgen vaak niet de beste kortingen, maar soms gebeurt het toch dat ook in die categorie leuke deals zitten. Het zijn dus niet per se alleen de apparaten van een paar jaar oud die afgeprijsd worden.

De meeste nieuwe mobiele computer-hardware wordt namelijk aangekondigd in het begin van het jaar (rond CES). Deze onderdelen zijn tegen deze tijd van het jaar dus alweer een tijdje uit en we verwachten dus rond januari weer nieuwe aankondigingen voor CPU's en GPU's van AMD, Intel en Nvidia.

Dat betekent dat de vraag naar de huidige generatie technologie iets zal afnemen rond Black Friday als mensen al uitkijken naar de volgende generatie. Daardoor kunnen gaming-laptops van deze generatie ter compensatie lagere prijzen krijgen en daar kun je dan mooi gebruik van maken.

Wat je beter kunt vermijden bij het shoppen voor een gaming-laptop op Black Friday

Wat voor soort games je ook gaat spelen, er zijn een aantal typische Black Friday-aanbiedingen die je beter kunt vermijden tenzij de prijs heel erg gunstig is.

Ten eerste, zoek niet naar laptops met minder dan 8GB RAM, behalve als je alleen spellen speelt die niet veel kracht vereisen. Windows 11 neemt zelf al veel RAM in beslag, dus dan blijft er niet veel over om daarnaast nog soepel te kunnen gamen.

Als je op zoek bent naar de meer high-end apparaten, let er dan wel op dat het recente uitvoeringen zijn. Zorg ervoor dat je niet heel veel betaalt voor een laptop met hardware van een aantal generaties geleden, terwijl je nieuwe hardware kunt krijgen voor ongeveer dezelfde prijs.

Je ziet misschien op dit moment ook meer "gaming"-Chromebooks voorbij komen. Chromebooks zijn zeker geen slechte apparaten, maar ze hebben meestal niet de benodigde hardware om games lokaal te installeren en zeker niet om ze succesvol te spelen. Cloud gaming is in dat geval misschien een optie, maar dat werkt nog niet helemaal zonder problemen op Chromebooks. Misschien dat we volgend jaar meer gaming-Chromebooks hebben getest die eventueel wel meer aankunnen, maar voor nu lijkt dit geen goede optie.

Natuurlijk zijn er ook nog MacBooks. MacBooks worden over het algemeen niet gezien als computers om intensief op te gamen en dat is nog steeds het geval met de nieuwste Apple chips.

Er zijn wel degelijk veel spellen die je op een Mac kunt spelen en er is ook wel potentie voor gamen op Mac in de toekomst. Zo heeft Capcom bijvoorbeeld recentelijk Resident Evil Village op de Mac uitgebracht en de verwachting is dat meer ontwikkelaars dit voorbeeld gaan volgen in de komende jaren. Voor dit moment is het alleen nog niet zover en wie weet wat daar echt van komt. Als je op zoek bent naar een PC die op dit moment de nieuwste PC games kan spelen, dan is een Windows laptop nog steeds je beste optie.

Gaming-laptop spiekbriefje voor onderdelen

Een van de meest verwarrende dingen tijdens het shoppen voor een gaming-laptop op Black Friday is de waslijst aan specificaties die je bij alle laptops te zien krijgt. De fabrikanten gebruiken (en verzinnen) allerlei interessante termen en het is soms lastig om te begrijpen wat het nou allemaal betekent. Als je nog nooit eerder een gaming-laptop hebt gekocht voor jezelf of voor een ander, dan lijkt het soms net of je een andere taal aan het lezen bent.

Gelukkig testen wij zoveel gaming-laptops dat we onderhand wel weten waar je het beste wel of niet je geld aan kunt uitgeven. We hebben een aantal specificaties op een rijtje gezet voor drie categorieën gebaseerd op prijsklasse. Aan de ene kant hebben we specificaties die je het beste kunt aanhouden voor de premium laptops. Dan hebben nog de specificaties voor onze aanbevolen specificaties met de beste prijs-kwaliteitbalans. Als laatste hebben we ook een kolom met de minimum specificaties voor een soepele game-ervaring op een wat strakker budget.

Onderdeel Premium Aanbevolen Minimum CPU Intel Core i9-12XXX of AMD Ryzen 9 6XXX Intel Core i7-12XXX of AMD Ryzen 7 6XXX Intel Core i5-11XXX of AMD Ryzen 5 5XXX GPU Nvidia RTX 3070 Ti of hoger Nvidia RTX 3060 of RTX 2070 Nvidia GTX 1650 RAM 32GB of meer 16GB 8GB met een extra DIMM opening Storage Meer dan 1TB 1TB 256GB Monitor Resolution 2160p (4K) 1440p 1080p Monitor Refresh Rate 240Hz of hoger 165Hz 144Hz (60Hz bij 4K resolutie)

De beste gaming-laptop deals van vandaag

Als je niet kan wil wachten tot Black Friday, dan kun je alvast kijken naar de beste gaming-laptop deals die nu beschikbaar zijn voor inspiratie.