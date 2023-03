Xiaomi onthult Redmi Note 12-serie: drie betaalbare telefoons met sterke specs

Xiaomi heeft zonet de Redmi Note 12-serie gelanceerd in Europa met enkele noemenswaardige upgrades tegenover vorig jaar. De serie bestaat dit jaar uit drie telefoons, de Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro en Redmi Note 12 Pro Plus.

Upgrades bestaan uit een verbeterd camerasysteem, langere batterijduur en hogere oplaadsnelheden. Met de wereldwijde lancering van de Redmi Note 12-serie brengt Xiaomi opnieuw enkele high-end functies naar een lager prijspunt. Hieronder alvast een overzicht van de specs van de drie smartphones.

Swipe to scroll horizontally Redmi Note 12 Redmi Note 12 Pro Redmi Note 12 Pro Plus Prijs: 249 euro / 299 euro (5G) 399 euro 499 euro Afmetingen: 165,9 x 76,2 x 8 mm 163 x 76 x 8 mm 162,9 x 76 x 8,9 mm Gewicht: 188 gram 187 gram 208 gram Besturingssysteem: Android 12 Android 12 Android 12 Schermgrootte: 6,67 inch 6,67 inch 6,67 inch Resolutie: 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels 2.400 x 1.080 pixels Processor: Snapdragon 4 Gen 1 / Snapdragon 685 (5G) MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080 RAM: 4GB / 6GB 6GB / 8GB 8GB / 12GB Opslag: 128GB 128GB / 256GB 128GB / 256GB Batterij: 5.000mAh met 33W-snelladen 5.000mAh met 67W-snelladen 5.000mAh met 120W-snelladen Camera's achter: 48MP-hoofdcamera, 8MP-ultrawide, 2MP-macro 50MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro 200MP-hoofdcamera (OIS), 8MP-ultrawide, 2MP-macro Selfiecamera: 13MP 16MP 16MP

Redmi Note 12 Pro & Redmi Note 12 Pro Plus zetten in op fotografie en snelladen

De blikvanger in de Redmi Note 12-serie is de Redmi Note 12 Pro Plus met zijn 200MP-hoofdcamera met OIS. Die wordt aangevuld met een 8MP-groothoekcamera, 2MP-macrocamera en 16MP-selfiecamera. De Redmi Note 12 Pro 5G is daarnaast voorzien van een grote, krachtige 50MP-hoofdcamera met IMX766-sensor met OIS. Xiaomi vermeldt ook krachtige AI-software algoritmen, verhoogde beeldverwerkingssnelheden en andere nuttige functies voor een verbeterde fotografie-ervaring.

Zowel de Redmi Note 12 Pro Plus als de Redmi Note 12 Pro zijn hebben een 120Hz Flow AMOLED-scherm met die Dolby Vision. Dit gaat gepaard met stereospeakers die Dolby Atmos ondersteunen.

Beide smartphones worden geleverd met oplaadsnelheden op die we kennen van de Xiaomi 13 en Xiaomi 13 Pro. Zo heeft de Redmi Note 12 Pro dezelfde laadsnelheid van 67W als de Xiaomi 13 en krijgt de Redmi Note 12 Pro Plus het 120W-snelladen van de Xiaomi 13 Pro. Beide telefoons hebben een batterij van 5.000mAh en een MediaTek Dimensity 1080 chipset, die we vaker zien in de lagere middenklasse. Onder andere de Samsung Galaxy A34 is ook uitgerust met deze chip.

De Redmi Note 12 Pro Plus begint tot slot bij 499 euro en Redmi Note 12 Pro 5G begint bij 399 euro. Ze zijn verkrijgbaar via de website van Xiaomi (opens in new tab) en verschillende retailers.

Redmi Note 12 komt met of zonder 5G

De Redmi Note 12 5G en Redmi Note 12 bieden beide indrukwekkende prestaties en een verbeterde entertainmentervaring. Ook hier vinden we 120Hz AMOLED-displays, maar zonder Dolby Vision-ondersteuning. Door respectievelijk de nieuwste Snapdragon 4 Gen 1 (4G-versie) en Snapdragon 685 (5G-versie) is de Redmi Note 12 niet de snelste, maar wel energiezuinig.

Zowel de Redmi Note 12 5G als de Redmi Note 12 zijn voorzien van 33W snelladen en een 5.000mAh-batterij. Je krijgt hier ook een trio camera's achteraan (primair, ultra-wide, macro), maar zonder de extra snufjes van de andere twee. De 48MP-hoofdcamera heeft bijvoorbeeld geen OIS en hier wordt nog een oudere 13MP-selfiecamera gebruikt.

De Redmi Note 12 5G begint tot slot bij 299 euro en de Redmi Note 12 begint bij 249 euro. Beide versies vind je eveneens op de website van Xiaomi (opens in new tab) en bij verschillende retailers.