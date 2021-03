Xiaomi Black Shark 4 krijgt lanceringsdatum

We hebben eindelijk een lanceringsdatum voor de Xiaomi Black Shark 4 gaming smartphone. Volgens een teaser wordt het toestel op 23 maart gelanceerd in China tijdens een evenement dat rond 08:00 lokale tijd plaatsvindt.

Een teaser werd op het Chinese sociale netwerk Weibo gepost door Black Shark, de gaming-afdeling van Xiaomi. Het bedrijf deelt verder geen andere details of beelden van de smartphone. We zien een helder LED-patroon op de achterzijde van de smartphone, maar gezien het design van de eerdere Black Shark-toestellen is dat geen echte verrassing.

We hebben al enkele leaks opgevangen over de Xiaomi Black Shark 4, maar het bedrijf heeft nog niets bevestigd. Om te zien hoe het toestel zich verhoudt ten opzichte van zijn voorganger, zullen we het evenement voor je in de gaten houden.

Black Shark 4: wat mogen we verwachten?

De Black Shark 4 lanceringsteaser (Image credit: Weibo)

De Black Shark 4 gaming smartphone wordt een rechtstreekse concurrent van de Asus ROG Phone 5 en Nubia Red Magic 6, die beide ook in maart werden gelanceerd. Het is dus een drukke maand voor fans van mobiel gamen. We weten nog niet veel van de Black Shark 4. We kunnen enkel speculeren rond de specs op basis van die van de Black Shark 3 en concurrenten.

De Black Shark 4 komt waarschijnlijk met de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888 chipset om volwaardig te kunnen concurreren met de twee andere gaming smartphones. Als het op het scherm aankomt, verwachten we een 144Hz display met een Full HD+ resolutie. De Pro-versie kan mogelijk zelfs met een Quad HD+ resolutie komen.

De Black Shark 4-reeks komt waarschijnlijk ook met een 4.500 mAh batterij en beide varianten zullen naar verluidt 120W snelladen ondersteunen. De high-end-versies van zowel de Nubia Red Magic 6-reeks en Asus ROG Phone 5 komen met 18GB RAM, waardoor we iets gelijkaardigs mogen verwachten bij de Black Shark 4-serie.

Op vlak van camera's komt de Black Shark 4 met een drievoudige camera-setup die zichtbaar was in foto's die door de CEO van Black Shark werden gepost. Volgens een gerucht komt de Pro-versie ook met een 108MP camera, maar daar kunnen we de bron niet van bevestigen.

De gelekte beelden van de smartphone tonen dat het afstand neemt van het ontwerp van de bekende gaming toestellen en meer naar het design van 'gewone' smartphones neigt. Het heeft geen scherpe hoeken, geen grote vormen, geen LED-lichtjes en geen rood of zwart kleurenpatroon. De kleine smartphone-afbeelding in de teaser spreekt dit echter wel tegen.

Als we de afbeeldingen onder de loep nemen, dan lijkt het alsof ze met een vingerafdrukscanner op een van de zijdes komen, samen met twee triggers, maar zonder Shark Space-slider waarmee je automatisch in de gamingmodus terecht komt.

Het is en blijft bij speculatie, dus neem het nieuws voorlopig met een korreltje zout. We zullen moeten wachten tot de lancering van de Black Shark 4 om te weten wat voor smartphone het is, en hoe hij zich verhoudt ten opzichte van zijn twee grote rivalen.