Xiaomi 100W snellaadtechnologie gespot: 4000 mAh in 17 minuten

Snellaadtechnologie is een vaak onderbelicht aspect bij smartphones. Waar bij high-end telefoons tegenwoordig voornamelijk gekeken lijkt te worden naar hoe snel er draadloos opgeladen kan worden, is bedraad opladen vaak een ondergeschoven kindje.

Helemaal verdiend is dat eigenlijk niet, want via de kabel opladen zal de komende jaren nog altijd sneller zijn dan draadloos opladen. Gelukkig zijn er fabrikanten die niet stilstaan en bekabeld opladen prioriteit geven, waaronder OnePlus met de OnePlus 7T. Ook de Oppo Reno Ace met 65W snelladen mag niet vergeten worden. De overtreffende trap komt op korte termijn echter van Xiaomi.

Xiaomi Super Charge Turbo

Er is nu een nieuwe promotie-afbeelding gelekt die meer vertelt over Xiaomi's bizar snelle laadtechnologie. Onder de naam Xiaomi Super Charge Turbo presenteert de Chinese fabrikant waarschijnlijk op korte termijn een telefoon die in staat is om opgeladen te worden met 100W.

Deze laadtechnologie is zelfs superieur aan het merendeel van de laptops die vandaag de dag te koop zijn. Met de juiste oplader in de juiste telefoon, moet het mogelijk zijn om een accu van 4000 mAh (die bijvoorbeeld in de Honor 9X zit) op te laden binnen slechts 17 minuten.

Het is nog niet helemaal zeker welke smartphone de eer krijgt om als eerste smartphone opgeladen te kunnen worden met 100W, maar bron Gizchina vermoedt dat de Xiaomi Mi Mix 4 een grote kanshebber is.

Slecht voor de levensduur?

Uiteraard is een potentieel belangrijk probleem dat deze ultrasnelle laadtechnologie schadelijk kan zijn voor de levensduur van de smartphonebatterij. Het is in het verleden vaker voorgekomen dat telefoons die snel opladen ondersteunden ook extra snelle vormen van batterijdegradatie toonden.

Anno 2019 is het echter niet vreemd om te denken dat fabrikanten een technologisch hoogstandje hebben weten te creëren, om zo de batterijdegradatie tot een minimum te beperken. Of dat bij Xiaomi het geval is, zal de toekomst uitwijzen.