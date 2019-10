De Xtorm Wireless Charger is een premium oplaadstandaard, geschikt voor iedereen die niet wil bezuinigen op dit handige accessoire. Hij is namelijk zeker niet de goedkoopste, maar biedt daarentegen wel een stijlvol, praktisch design én een prima oplaadsnelheid

Xtorm is werkelijk van alle markten thuis. Naast een Wireless Car Charger en een handige powerbank heeft de fabrikant ook een Wireless Charging Stand gemaakt. Deze oplaadstandaard is bijzonder vanwege het feit dat het apparaat in verschillende standen te gebruiken is. Na enkele dagen intensief gebruik te hebben gemaakt van de Charging Stand, vertellen we je er nu graag meer over.

Prijs

Op het internet zijn er tal van draadloze opladers te vinden. Aangezien de markt nog beginnend is, vindt er een grote wildgroei aan aanbieders plaats. Zo kun je er al voor een paar euro op de kop tikken via schimmige Chinese webwinkels. De Xtorm Wireless Charging Stand is echter een stuk meer premium dan de doorsnee draadloze oplader, en dat zie je ook terug in de prijs. Het product van Xtorm kost 39,95 euro.

Design

De Xtorm Wireless Charging Stand XW210 is zeker geen alledaagse draadloze oplader. Haal je het artikel uit de doos, dan voel je dat je te maken hebt met een premium apparaat. De draadloze oplader is volledig matzwart en voelt zeer degelijk aan. Ook lijkt er iets van anti-slipmateriaal in het materiaal verwerkt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat jouw telefoon van deze standaard afglijdt.

Er zitten vier dopjes aan de onderzijde bevestigd, waardoor de standaard zelf ook niet makkelijk weg kan glippen. De ‘plak’ waarop je je telefoon moet liggen, toont het logo van Xtorm en Xtorm Wireless. Laatstgenoemde toont aan waar je de telefoon contact moet laten maken om te kunnen opladen. Het is mogelijk om je smartphone zowel liggend als staand op te laden. Voor staand laden schuif je de oplaadplak naar boven en zet je deze schuin tegen de verhoogde rand aan waarin een LED-lampje zit verwerkt.

Naast de stijlvolle oplaadstandaard treffen we in de doos ook een USB-kabel aan. Om precies te zijn een USB-A naar USB-C-kabel. De USB-C-poort dient in de draadloze oplader gestoken te worden, en de USB-A-poort moet je verbinden met een USB-A-oplader. Een adapter wordt namelijk niet meegeleverd. Dat is jammer, maar de adapter van je eigen smartphone werkt hierop doorgaans prima.

(Image credit: xtorm)

Prestaties

De draadloze oplader van Xtorm laadt jouw smartphone op met maximaal 10 Watt. Voor een draadloze oplader is dat zeer degelijk. Om deze snelheid te behalen, raadt Xtorm aan om een adapter te gebruiken die gebruikmaakt van Quick Charge 2.0 of nieuwer. Gebruik je een minder krachtige USB-adapter, dan verlaagt de XW210 de snelheid naar 5 Watt.

Ook iPhones zijn op te laden via de Xtorm Wireless Charger. De maximale snelheid van een iPhone bedraagt echter nog altijd 7,5 Watt, waardoor het iets langer duurt voordat een iPhone volledig vol zit ten opzichte van een Android-telefoon.

Hoe snel jouw smartphone volledig is opgeladen dankzij de standaard, is afhankelijk van de hoeveelheid mAh die er schuilgaat in je smartphone. Tijdens het testen gebruikten wij onder meer de LG G7 ThinQ, die rond de 2,5 tot 3 uur nodig had om volledig opgeladen te zijn.

Via het lampje aan de voorzijde weet je of jouw smartphone opgeladen wordt of niet; tijdens het opladen kleurt hij blauwpaars. Plug je de adapter net in, dan knippert hij groen. Je kunt de smartphone zowel in verticale als horizontale positie op de standaard plaatsen. Ideaal wanneer je een filmpje kijkt op je toestel bijvoorbeeld.

(Image credit: xtorm)

Eindoordeel

De Xtorm Wireless Charger is een premium oplaadstandaard, geschikt voor iedereen die niet wil bezuinigen op dit handige accessoire. Hij is namelijk zeker niet de goedkoopste, maar biedt daarentegen wel een stijlvol, praktisch design én een prima oplaadsnelheid. Wel vinden we het jammer dat Xtorm zelf geen adapter meelevert, maar dit gemis los je gemakkelijk zelf op.