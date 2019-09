'iPhone 11 kan AirPods niet draadloos opladen'

De nieuwe 2019 iPhones maken vanavond hun opwachting. De telefoons worden, zoals elk jaar, met veel bombarie gepresenteerd. Niet zo gek, want Apple heeft met de iPhones nog altijd een enorm aandeel van de smartphonemarkt in handen. Veel features passeren het geruchtencircuit, vaak maanden voordat er überhaupt een iPhone gepresenteerd wordt.

Ook berichtten wij eerder over een interessante feature die naar verluidt aanwezig zou zijn bij de nieuwe iPhones, namelijk de mogelijkheid om andere apparaten als AirPods draadloos op te laden. Het opladen van andere apparaten is mogelijk door deze op de achterkant van de 2019 iPhones te plaatsen. Die vlieger lijkt echter niet op te gaan.

De inmiddels vrij bekende analist Ming Chi-Kuo (via 9to5Mac) vermoedt dat Apple op het allerlaatste moment deze vorm van draadloos opladen heeft geannuleerd. Kuo meldt dat de oplaadefficiëntie niet zou voldoen aan de standaard die Apple hanteert. Een aderlating voor iedereen die z'n AirPods op een makkelijke manier wil opladen met de nieuwe iPhone.

Gezien het feit dat het bedrijf uit Cupertino eerder dit jaar haar langverwachte AirPower mat vanwege eenzelfde reden volledig annuleerde, klinkt de redenatie van Kuo vrij logisch, zelfs wanneer je in acht neemt dat Apple zelf nooit publiekelijk bekendmaakte dat het aan deze oplaadfunctie werkte voor zijn 2019 iPhones.

Dat het opladen van oortjes en dergelijken welzeker mogelijk is, dat bewijst Samsung met de Galaxy S10- en Galaxy Note 10-serie. De Galaxy Buds laad je bij beide telefoonlijnen gemakkelijk op door de oortjes op de achterkant te plaatsen van de Samsung smartphones.

Niet alles is echter kommer en kwel bij Apple. Kuo gaat ervan uit dat Apple bij minstens twee van de drie nieuwe iPhones een 18W-snellaadadapter meelevert. Of de goedkopere iPhone 11R ook over een snellaadapter beschikt uit de doos, durft Kuo niet met zekerheid te zeggen. Vanavond na de Apple Keynote, die om 19:00 uur begint, weten we meer over de aanstaande iPhones.