iPhone 11 afbeeldingen van hoesjesmaker verklapt nieuw design

Het is al meerdere malen gebeurd en vind ook dit jaar plaats: gelekte afbeeldingen van de iPhone 11, die net een paar dagen voor de officiële presentatie het levenslicht zien. De geruchten en lekken zijn in aan het stromen met renders van hoesjesmakers die flink willen cashen met de iPhone-hype.

De nieuwste lading afbeeldingen toont een collectie van studiofoto's gemaakt door hoesjesmaker Nood Cases, en geeft ons een goede inkijk in wat we hoogstwaarschijnlijk aanstaande dinsdagavond mogen verwachten van Apple.

Nood Cases heeft enkele hoesjes uitgebracht voor drie 2019 iPhones, en elk apparaat is voorzien van enkele elegante studiofoto's waarop een replica is geportreteerd. De foto's op de website van de iPhone 11 hoesjesmaker liegen er niet om.

In tegenstelling tot geruchten op Twitter - die overigens volledig gefabriceerd lijken te zijn - zien de schoten van Nood Cases er bijzonder realistisch uit. We verwachten niet dat er nog veel leaks langskomen die een beter beeld kunnen geven van de aanstaande 2019 iPhones.

Hoewel het waar is dat veel hoesjesmakers vroegtijdig de afmetingen en dergelijken te weten komen zodat ze hun producten hierop kunnen afstellen, maar de render van Nood Cases kan nog altijd een tikkeltje afwijken van het daadwerkelijke product.

(Image credit: Nood Cases)

Mochten de afbeeldingen accuraat zijn, dan bevestigt dit wat we gehoord hebben over de verbeterde camera-opzet. De iPhone 11 gaat naar verluidt gebruikmaken van een uitstekende vierkant met daarin twee lenzen voor de goedkoopste 2019 iPhone en drie lenzen voor de twee duurdere nieuwe iPhones.

Wat betreft de voorkant is er wel nog veel onduidelijk. Op enkele afbeeldingen zien we dat de notch niet afgebeeld is, maar vanwege het feit dat Apple vol inzet op Face ID kunnen we dit moeilijk geloven.

(Image credit: Nood Cases)

Uitnodigingen voor het iPhone 2019 evenement zijn al verzonden naar de gelukkigen, waarin staat dat alles op 10 september onthuld zal worden. Daarnaast verwachten we dat de Apple Watch op dezelfde dag uit de doeken wordt gedaan.

In de tussentijd hebben we nog een handig overzicht met iPhone 11 geruchten voor je klaarliggen, zodat je dinsdag helemaal klaar bent voor het Apple spektakel.