Details gelekt over de iPhone 11, iOS 13, Apple Watch 5 en de nieuwe iPad

Online zijn er verschillende documenten gedeeld, waarin gevoelige informatie staat als de namen en lanceringsdata van allerlei Apple producten.

Zo deelde AppleBeta2019 op Twitter een document waarin de naam van de iPhone 11 wordt bevestigd evenals de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Max. AppleBeta2019 heeft in het verleden ook informatie gelekt over Apple, wat later bleek te kloppen.

Ook is er onthuld dat de smartphones van de iPhone 11-serie vanaf 27 september in de winkel liggen. Al is dat wel vrij laat, aangezien de serie al op 10 september gelanceerd wordt. We denken dus dat we de nieuwe iPhones eerder kunnen verwachten in de winkel.

It looks like somehow our leak has been leaked. Ironic right? Here is a link to the PDF. Please quote us in any mentions of the link. https://t.co/BgbibhH6TcSeptember 4, 2019

Volgens een ander document zou iOS 13 op 23 september gelanceerd worden en iOS 13.1 een maand later. De iPhone 11-serie zou beschikken over iOS 13.1.

Dan zijn er nog de geruchten over de Apple Watch 5, naar verluidt zou deze samen met de iPhone 11 op dinsdag 10 september worden aangekondigd. Er worden dan vier versies gelanceerd die waarschijnlijk draaien op watchOS 6. In oktober verschijnt dan watchOS 6.1.

Ook is er in het document informatie te vinden over de twee nieuwe iPad's, naar verwachting liggen deze vanaf oktober in de winkels. Wanneer de iPad's aangekondigd worden, is niet bekend gemaakt. Wel staat er dat ze beide draaien op iPadOS 13.

De software, samen met watchOS 6, tvOS 13, macOS 10.15 Catalina en iOS 13 verschijnt op 23 september.

Speculaties

We willen wel benadrukken dat dit puur aannames zijn. Apple heeft niet gereageerd op de informatie.

Ook komt de lanceringsdata niet overeen met het schema wat het bedrijf meestal aanhoudt. En er zitten geen watermerken op het document, zo meldt @AppleSWUpdates. En de papieren zouden een aantal tegenstrijdigheden bevatten.

Dus neem de informatie uit de gelekte documenten niet voor waarheid aan, het is goed mogelijk dat er niets van klopt al kunnen we natuurlijk ook niks uitsluiten.

