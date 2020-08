Video toont eindelijk waartoe graphics van PS5 en Xbox Series X in staat zijn

We weten allemaal dat de PS5 en Xbox Series X erg krachtige consoles zijn, maar we moeten toegeven dat we nog steeds niet hebben gezien hoe al die grafische paardenkracht gebruikt zal worden als je aan het gamen bent.

We hebben een aantal spannend uitziende exclusives gezien, zoals Spider-Man: Miles Morales, en een aantal minder indrukwekkende zoals Halo Infinite, maar geen van beide heeft echt laten zien hoe de nieuwe consoles de games er beter uit laten zien.

Gelukkig heeft Bloober Team, de ontwikkelaar van Observer: System Redux, ons eindelijk laten zien wat de PS5 en Xbox Series X kunnen, en het is zeer indrukwekkend.

In de onderstaande video zien we een vergelijking van hoe Observer er momenteel uitziet op de PS4 en Xbox One, en hoe de nieuwe System Redux-versie de kracht van de next-gen consoles aanboort.

Bloober Team's Tomasz Bentkowski toont ons elke visuele verbetering, die het uiterlijk van het spel drastisch verandert. Globale verlichting, volumetrische verlichting, 4K texturen en ray tracing zorgen samen voor een echt realistische en meeslepende wereld.

Krachtmeting

De technische verbeteringen laten zien dat zelfs een game die oorspronkelijk niet is ontworpen voor de PS5 of Xbox Series X, er toch spectaculair kan uitzien. Het toont hoe nieuwe grafische technieken zoals ray tracing een significante impact kunnen hebben op de visuele aspecten van een game.

Observer: System Redux, dat ook verschillende karaktermodellen verbetert en nieuwe verhaallijnen bevat, zal deze feestdagen op PS5 en Xbox Series X uitkomen. We wachten nog steeds op een definitieve releasedatum en prijs voor beide next-gen consoles, hoewel we weten dat de Xbox Series X in november 2020 zal verschijnen.