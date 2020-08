Microsoft: Xbox Series X releasedatum gepland voor november

We weten nu iets specifiekere informatie over het lanceervenster van de Xbox Series X. Volgens Microsoft staat de releasedatum ergens in november gepland.

Die informatie van de Amerikaanse techgigant komt overeen met de tijdsperiode waar eerder over werd gesproken, namelijk 'Holiday 2020' (november-december 2020). We sluiten zeker niet uit dat de Xbox Series X op de markt komt tijdens Thanksgiving of Black Friday 2020, twee datums waarop er ontzettend veel gewinkeld wordt.

De maand november als releasemaand verscheen in een bericht op Xbox Wire, Microsofts officiële nieuwskanaal. In het bericht wordt tevens verwezen naar de compatibiliteit van de Xbox Series X; zelfs originele Xbox-titels moeten speelbaar zijn op de console.

In het bericht meldt Microsoft verder dat we ons op mogen maken voor maar liefst 50 games die dit jaar nog voor de console verschijnen, waaronder Assassin's Creed Valhalla, Dirt 5, Yakuza: Like a Dragon, en Watch Dogs: Legion. We missen echter Halo Infinite in het lijstje...

Master Chief arriveert in 2021

In een apart bericht meldt 343 Industries-topman Chris Lee in een tweet dat de ontwikkelaar het moeilijke besluit heeft genomen om Halo Infinite uit te stellen tot 2021.

Halo Infinite Development Update pic.twitter.com/TFZvXhRN9fAugust 11, 2020

Volgens Lee is de studio het afgelopen jaar geconfronteerd met een aantal (onverwachte) uitdagingen en die zijn allemaal verergerd door de Covid-19-pandemie.

Lee zegt dat de fans waarschijnlijk teleurgesteld zullen zijn door de beslissing, maar daar meldt hij het volgende over: "Het is niet duurzaam voor het welzijn van ons team of het algehele succes van het spel om het met de feestdagen te verschepen", waarmee gedoeld wordt op de laatste vakantieperiode van 2020 in de VS.

Het heeft er alle schijn van dat Xbox Series X-spelers van het eerste uur het moeten stellen zonder Master Chief.