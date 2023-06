Specs van Sony's WF-1000XM5 oortjes zijn gelekt en we hebben goed nieuws

Geruchten over Sony's langverwachte Sony WH-1000XM5-oortjes stromen nu alweer een tijdje binnen, maar de laatste tijd lijkt er steeds meer informatie binnen te komen. Dat lijkt ons dus ook een teken dat we niet heel lang meer hoeven te wachten op de lancering van de oortjes.

Wat zijn we dit keer te weten gekomen? The Walkman Blog heeft een beeld gedeeld waarvan wordt gezegd dat het een afbeelding van de nieuwe Sony-oortjes is. Daarnaast is er ook een lijst met de specs gedeeld, waarin de nieuwe oortjes worden vergeleken met andere oortjes uit Sony's huidige line-up, inclusief de nieuwe (en uitstekende) Sony WF-C700N en natuurlijk de Sony WF-1000XM4.

De auteur van de blogpost, Ascariss, claimt dat "een anonieme gebruiker" in een reactie ook heeft meegedeeld dat de aankondiging voor de nieuwe WF-1000XM5 ergens tussen 5 en 9 juni zal verschijnen. Dat zou betekenen dat we nu elk moment een officiëel bericht van Sony kunnen krijgen. Het voelt voor ons nog wel een beetje vroeg daarvoor, maar het zou zeker kunnen.



De lijst hieronder met de vergelijkingen zou blijkbaar van Amazon afkomstig zijn en Ascariss claimt dat de lijst moest worden vergroot om de nieuwe afbeelding van de oortjes goed te kunnen zien. We zien hier geen beeld van de oplaadcase, maar die hebben we wel al eerder gezien in een eerdere leak.

Opinie: Kleinere oortjes zijn een goede keuze, maar de batterijduur kan een probleem zijn

Niets over de drivers of codec-ondersteuning, maar toch zien we hier (potentiële) nieuwe informatie. (Image credit: The Walkman Blog (Ascariss))

Wat vertelt deze leak ons nou eigenlijk? Ten eerste is deze informatie natuurlijk nog niet bevestigd, dus we moeten het nog met een korreltje zout nemen, maar als deze specs blijken te kloppen, dan zullen de WF-1000XM5-oortjes 5,9 gram (per oortje) wegen en zal de oplaadcase 39 gram wegen. Daarmee zou deze oplaadcase 2 gram lichter zijn dan die van de XM4-oortjes en het feit dat de oortjes elk 1,4 gram lichter zijn, is misschien nog wel belangrijker. Dat lijkt ook wel te kunnen kloppen, aangezien we eerder ook een leak tegenkwamen over hun kleine formaat (die gelekte informatie kwam overigens ook vanuit The Walkman Blog).

Verder wijzen deze specs ook op Bluetooth multipoint-ondersteuning, "hi-res audio wireless", draagdetectie, noise cancelling, touchbediening en dezelfde 'Sony PreciseVoice Pickup'-technologie die ook aanwezig was op de XM4. Die technologie gebruikt 'beamforming' microfoons en een 'bone-conduction'-sensor om ervoor te zorgen dat de microfoon van de WF-1000XM4 je stem duidelijk weet weer te geven. De technologie is overigens ook te vinden in de kleinere en goedkopere Sony LinkBuds S, maar niet in de nog budgetvriendelijkere WF-C700N-oortjes.

Wat niet vermeld wordt bij deze specs is de Bluetooth-versie van de oortjes (tot nu toe zijn we er nog van uitgegaan dat het om de nieuwste Bluetooth 5.3 zal gaan, om de Bluetooth 5.2-chip uit de WF-1000XM4 te upgraden), de codec-ondersteuning, de grootte van de drivers en een mogelijke IP-certificering.

De geclaimde batterijduur van 24 uur is helaas hetzelfde als op de oudere XM4. Die flagship Sony XM4-oortjes uit juni 2021 gaan ongeveer acht uur mee nadat ze volledig zijn opgeladen en de oplaadcase voegt vervolgens nog eens 16 uur aan de totale luistertijd toe. We weten natuurlijk nog niet hoe lang de nieuwe WF-1000XM5-oortjes meegaan na een oplaadbeurt, maar als de overkoepelende batterijduur niet beter is dan die van zijn voorganger, dan is dat voor sommige potentiële kopers misschien wel een reden om niet te upgraden of voor iets anders te kiezen. Het snelladen zou overigens wel sneller zijn dan bij de XM4-oortjes. De nieuwe oortjes kan je volgens deze specs na drie minuten aan de lader alweer voor een uur gebruiken, terwijl dat bij de oudere oortjes na vijf minuten het geval was.

Er is misschien nog een potentieel minpunt te zien als je goed naar de gelekte afbeelding kijkt. Het lijkt er namelijk op dat het glanzende plastic (wat niet alle Sony-fans een mooi design vinden en waarvan ze dachten dat het misschien alleen op een prototype zou zitten) dus ook onderdeel zal zijn van het uiteindelijke design. Het aanrakingsvlak voor de touchbediening lijkt dan wel weer matzwart te zijn.



Verder lijken de nieuwe WF-1000XM5-oortjes ook dezelfde, of in ieder geval erg vergelijkbare, oordopjes te gebruiken als de WF-1000XM4-oortjes (zoals The Walkman Blog ook al aangaf) en dat kan erg fijn zijn als je het liefst je huidige oordopjes zou willen blijven gebruiken, omdat je zeker weet dat deze comfortabel zitten.

Zullen deze oortjes een paar van onze beste noise cancelling oordopjes worden? Halen ze misschien zelfs (volgens jaar) onze lijst van de vijf onmisbare noise-cancelling koptelefoons en oordopjes voor je vliegvakantie? Om die vragen te beantwoorden zullen we nog even moeten wachten totdat we ze zelf kunnen testen, maar zodra we meer informatie hebben, zullen we het met je delen.