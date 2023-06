Vijf onmisbare noise-cancelling koptelefoons en oordopjes voor je vliegvakantie

Included in this guide:

Uit onderzoek is gebleken dat vliegtuigmotoren behoorlijk veel lawaai produceren en tijdens het opstijgen meer dan 140 decibel (dB) kunnen overschrijden. Dat is flink wat en ook de monotone ruis in het vliegtuig, het zogenaamde 'pink noise', kan een kalmerend effect hebben, maar het maakt je muziek niet bepaald beter.

Goedkope oordopjes van de Aldi of de Lidl zorgen ervoor dat je de ruis niet meer zo goed hoort, maar iedereen snapt dat je beter voor goede noise-cancelling koptelefoons en/of oortjes moet gaan. Dan kan je helemaal verdwijnen in je muziek, podcast of film tijdens de vliegreis.

Als je nog meer keuzes wilt, kun je terecht in onze gids met de beste hoofdtelefoons met noise cancelling. Wil je liever oordopjes? Daar hebben we ook een koopgids voor en laten we eerlijk zijn: oordopjes zijn ook iets kleiner en makkelijker mee te nemen.

Sennheiser's Momentum 4 Wireless (Image credit: TechRadar)

Met een ongelooflijke batterijduur, een fijne app, een uitgebreide set functies, eenvoudige on-ear bediening, goed geluid en het allerbelangrijkste, geavanceerde ruisonderdrukking die zich aanpast aan je omgeving, is er weinig mis met de nieuwste Sennheiser koptelefoon.



De Sennheiser Momentum 4 Wireless uit augustus 2022 heeft een batterijduur van maar liefst 60 uur, zelfs met ANC ingeschakeld. Om je de moeite te besparen: de Sony WH-1000XM3, XM4- en XM5-modellen gaan maar 30 uur mee.



De geluidskwaliteit met ANC ingeschakeld schittert hier echt. Vooral de aanpasbare actieve ruisonderdrukking is geweldig en werkt zo goed voor het niveau dat het eigenlijk niet zou mogen (je kunt het zelfs bedienen door in de rechteroorschelp te 'knijpen' op dezelfde manier waarop je foto's op je smartphone in- en uitzoomt).



Een van nieuwste toevoegingen is 'Sound Zones'. Je kunt tot 20 profielen aanmaken, denk aan thuis, kantoor, de sportschool, etc., compleet met specifieke EQ- en geluidsisolatieniveaus die op magische wijze worden geactiveerd of gedeactiveerd wanneer je een specifieke 'zone' binnengaat of verlaat terwijl je de Momentum 4 Wireless draagt.



Als je fantastische ruisonderdrukking wilt in een ontwerp met een sterke batterijlevensduur dan is de Momentum 4 Wireless hoofdtelefoon van Sennheiser iets voor jou.

(Image credit: Sony)

De WH-1000XM4 van Sony biedt uitstekende ruisonderdrukking en een verrassend soepele geluidskwaliteit in een comfortabel opvouwbaar ontwerp. Uitstekend geschikt om in je handbagage op te bergen.



Multipoint pairing, DSEE Extreme upscaling, transparantiemodus en automatisch afspelen/pauzeren met behulp van een ingebouwde sensor helpen de WH-1000XM4 allemaal om de titel van beste hoofdtelefoon met ruisonderdrukking van dit moment op te eisen. Ja, zelfs als je hem vergelijkt met de nieuwere Sony WH-1000XM5.



Ter verduidelijking, deze vierde generatie draadloze Sony hoofdtelefoon werd uitgebracht in augustus 2020 en behoort nog steeds tot de beste van het stel op het gebied van comfort, geluidskwaliteit en ANC. Ze zijn gewoon zo goed...



Zelfs een vluchtige blik op onze Sony WH-1000XM4 review onthult een prachtige draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking, maar ondersteuning voor Sony's 360 Reality Audio formaat en de LDAC codec (die een bitrate tot 990 kbps kan verzenden) voegen zeker iets extra's toe. Er is geen ondersteuning voor aptX of aptX HD, dus jouw Hi-Res Audio ondersteuning kan verschillen.



Echter, voor indrukwekkend geluid en effectieve ruisonderdrukking is deze iets oudere hoofdtelefoon nog steeds niets minder dan uitstekend.

(Image credit: Future)

Volledige openheid van zaken: de Sony WH-1000XM4 en Sennheiser Momentum 4 Wireless steken met kop en schouders boven de Bose Noise Cancelling Headphones 700 uit op het gebied van batterijduur en waarschijnlijk ook op het gebied van prijs, afhankelijk van waar je winkelt.



Bose lanceerde echter de eerste noise-cancelling koptelefoon in 1989 voor consumenten, meer dan 30 jaar geleden met de Aviation headset. De Noise Cancelling Headphones 700 doen hun eer aan.



De Bose Noise Cancelling hoofdtelefoon 700 kan ruisonderdrukking toepassen op zowel telefoongesprekken als muziek, wat een fantastische functie is, en daarom is dit onze keuze voor de beste noise-cancelling hoofdtelefoon voor telefoongesprekken. De geluidskwaliteit is ongelooflijk goed, met een levendig karakter en een goed gebalanceerd geluid.



Je kunt kiezen uit 11 instellingen voor ruisonderdrukking (die je niet zult vinden in de nieuwere QuietComfort 45 hoofdtelefoons van Bose), die je allemaal kunt bedienen via de Bose app. Drie instellingen kunnen als preset worden geselecteerd en met de fysieke knop op de oorschelp worden gewijzigd.



Als de hoofdtelefoon op de hoogste stand van 10 staat (0 is de laagste stand), wordt laag cabinegeluid vrijwel volledig onderdrukt en met muziek op is de prestatie echt indrukwekkend.



Ze zijn uitgebracht in augustus 2019, maar omdat ze ook in 2023 nog relevant en concurrerend zijn, zijn ze nog steeds niet goedkoop.

(Image credit: TechRadar)

De Bose QuietComfort Earbuds 2 zijn onze favoriete noise-cancelling oordopjes. Het is ook een goede upgrade voor de originele Bose QuietComfort Earbuds.

Dit nieuwe design heeft gezorgd voor een flinke noise-cancelling upgrade en dat is indrukwekkend, want de originele versie van de Bose-oordopjes is ook een tijdje onze favoriet geweest. De veranderingen gaan gelukkig ook niet ten koste van de geluidskwaliteit. In onze review merkten we dan ook op dat het geluid erg gebalanceerd en gedetailleerd klinkt. Daarbij kun je het geluidsprofiel ook nog aanpassen naar wens met de equalizer in de bijbehorende app.

Deze nieuwe oordopjes zijn wel erg prijzig, maar de Sony WF-1000XM4-oordopjes hebben bijvoorbeeld ongeveer dezelfde prijs. De batterijduur van 6 uur in de oordopjes en 3 extra oplaadbeurten in de oplaadcase is prima, maar niet geweldig. Als je echter bereid bent om dat hoge prijskaartje te betalen, dan zijn dit waarschijnlijk momenteel de beste volledig draadloze noise-cancelling oordopjes die je kunt kopen.

Lees meer: Bose QuietComfort Earbuds 2 review

(Image credit: Future)

De JBL Live Pro 2-oordopjes zijn de meest recente volledig draadloze oordopjes van JBL en de opvolger van de JBL Live Pro+-oordopjes. Er zijn zeker wat upgrades ten opzichte van de voorganger, zoals de adaptieve noise-cancelling, multipoint pairing voor het verbinden met meerdere apparaten en opties om naar wens aan te passen.

Deze oordopjes zijn geweldige allrounders. De noise-cancelling is fantastische en het geluid is krachtig met een sterke bas, dankzij de 11 millimeter dynamische drivers. Je kunt het geluid ook verder aanpassen naar wens met de EQ in de app. De bijbehorende app is erg gebruiksvriendelijk, overzichtelijk en heeft veel opties om de oordopjes naar wens in te stellen.

De oordopjes hebben ook een mooi minimaal design met een glanzende afwerking op de steeltjes. We vonden ze erg comfortabel om te dragen en ze zijn geschikt om gedurende de hele dag te dragen en zelfs bij het sporten.

Als je een iets hoger budget hebt, dan kun je misschien beter kiezen voor oordopjes met een betere geluidskwaliteit naast de noise-cancelling, maar dan moet je waarschijnlijk wel wat meer geld neerleggen voor een merkbaar verschil. De JBL Live Pro 2-oordopjes bewijzen dat je tegenwoordig geen fortuin meer hoeft uit te geven voor oordopjes met een geweldig geluid en uitstekende noise-cancelling.

Lees meer: JBL Live Pro 2 review