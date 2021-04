Sony Xperia 1 III leak toont indrukwekkende specs

Het is geen groot geheim dat Sony de voorbije jaren wat achterop hinkelt op de mobiele markt, wat mogelijk te maken kan hebben met de prioriteiten voor de PS5. Het volgende vlaggenschip kan daar echter verandering in brengen.

Recente berichten van Weibo-leaker ZACKBUKS suggereren dat de Sony Xperia 1 III een geduchte tegenstander wordt voor zelfs de meest premium smartphones die er nu op de markt zijn. Dat zou mogelijk zijn vanwege zijn indrukwekkende specificaties en functies.

We hebben eerder al verscheidene geruchten opgevangen rond de nieuwste telg in de Xperia 1-reeks van Sony, maar we zijn vooral benieuwd naar de gelekte specs-lijst. Deze toont een periscopische camera, wat wil zeggen dat hij een rivaal is voor de Samsung Galaxy S21 op vlak van camera-prestaties.

De Xperia 1 II had een 3x optische zoom telefotocamera. De toevoeging van een periscopische camera kan inhouden dat de opvolger de optische zoom opkrikt naar 5x of zelfs 10x.

Hiermee zou de smartphone het eerste toestel van Sony worden met deze technologie aan boord. Volgens ZACKBUKS wordt de periscooplens voor de Xperia 1 III door de Cybershot-divisie van Sony zelf vervaardigd (deze conclusie is gebaseerd op een vertaling waar mogelijk fouten in zitten, dus kan incorrect zijn). Het leak toont ook een 64MP-hoofdcamera en een 12MP-groothoekcamera

Niet enkel mooie kiekjes

Naast de aankomende camera-specs van de Xperia 1 III verwijst de post op Weibo ook naar een reeks andere indrukwekkende functies die naar verluidt op het toestel verschijnen.

Onder de motorkap loopt de smartphone op de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888 chipset, wat de benchmark is voor topklasse smartphones in 2021. Hij komt ook met 12GB RAM en 256GB interne opslag. Bij een premium-variant stijgt dat naar 16GB RAM en 512GB opslag.

Verder krijgt de Xperia 1 III naar verluidt een 6,5 inch OLED-display met een beeldverhouding van 21:9, wat hetzelfde gekke ontwerp is als zijn voorgangers. Sony was de eerste fabrikant die dit formaat gebruikte en het werd daarmee iets typisch voor de Xperia-smartphones. Het idee daarachter is vrij simpel: hoe langer het scherm, hoe meer plaats je hebt om iets te bekijken.

Volgens het leak wordt het een 4K HDR-display dat 10-bit kleuren en een ververssnelheid van 120Hz ondersteunt, net als bij de Xperia 5 II.

Er wordt ook gesteld dat de potentiële prijs voor de smartphone op 8.999 Chinese yuan uitkomt, wat vrij vertaald 1.160 euro geeft. Dat is veel, maar dit is ook geen echte verrassing gezien de prijs van zijn voorganger (1.199 euro) .

Het is en blijft natuurlijk steeds een leak, dus neem alles met een korreltje zout. We verwachten dat de Xperia 1 III in juni officieel wordt aangekondigd en rond september in de winkelrekken verschijnt. Er zijn echter geruchten dat deze al op 14 april wordt onthuld, samen met de Sony Xperia 10 III en Sony Xperia 5 III.

We zullen tot dan weinig kunnen bevestigen van deze indrukwekkende specs en functies, maar tot dan hopen we wel dat Sony iets van de prijs afdoet.