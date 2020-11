Sony Xperia 1 III Compact lijkt op komst dankzij nieuw 5,5 inch lek

Fans van Sony-toestellen hebben het bedrijf gevraagd om meer compacte, kleinere telefoons. Het lijkt erop dat Sony hier gehoor aan geeft bij de Sony Xperia 1 III.

Volgense de Japanse site Android Next, werkt Sony aan een nieuwe telefoon met een 5,5 inch scherm. Deze zou moeten verschijnen in de eerste helft van 2021. De site vervolgt dat het toestel over een Qualcomm Snapdragon 775-chipset zal beschikken. Dit is een veelgebruikte processor in middenklasse telefoons. Bovendien zou het gaan om een compacte versie. Het gerucht versterkt een eerder geluid over de komst van een compact- en premium-model van de Sony Xperia 1 III.

We verwachten de komst van de Sony Xperia 1 III rond februari 2021, maar het is mogelijk dat de compacte versie op een later moment volgt.

Er zitten echter wat haken en ogen aan de informatie. Allereerst zou de genoemde chipset (die nog niet is aangekondigd) waarschijnlijk een mid-range variant zijn, gezien de 700-serie in de naam. Sony's vlaggenschepen hebben doorgaans juist premium processors. Als het lek klopt, zou het compacte toestel qua specificaties mogelijk wat verschillen van de andere modellen in de reeks.

Ten tweede maakt Android Next niet duidelijk of het gaat om een Sony Xperia 1 III Compact of een mogelijk kleinere versie van een vlaggenschip uit 2020, zoals de Xperia 1 II of Xperia 5 II. Als het om het laatste gaat, is het nog steeds groot nieuws. Echter zou dat betekenen dat Sony niet van plan is om vaker kleinere versies van nieuwe toestellen uit te brengen.

We zullen tot volgend jaar moeten wachten om te zien wat Sony van plan is met compacte toestellen.