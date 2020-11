Sony Xperia 10 III mogelijk Sony’s eerste goedkope 5G toestel

Een nieuw gerucht suggereert dat de Sony Xperia 10 III over een Snapdragon 690 zal beschikken. Deze chipset is vaker in middenklasse toestellen in 2020 verschenen, waardoor het aannemelijk is dat het gaat om het eerste goedkope middenklasse 5G-toestel van Sony.

De Snapdragon 690 werd genoemd (onder modelnummer sm6350) in een code getweet door codegraver Nodar Sikharulidze. Het lijkt erop dat het hier gaat om de Xperia 10 III, terwijl een andere chipset die wordt genoemd - de Snapdragon 875 – bedoeld is voor het vlaggenschip Sony Xperia 1 III.

Sony's two new smartphone1xSnap6901xSnap875 pic.twitter.com/8AiCgCFsDaNovember 17, 2020

Natuurlijk moeten we dit nieuws vooralsnog met een korrel zout nemen, maar het lijkt er toch echt op dat deze telefoons binnenkort verschijnen. De Snapdragon 690 zou de Xperia 10 III ertoe in staat stellen om te verbinden met sub-6 5G (maar niet met mmWave). De Xperia 10 III heeft mogelijk meer dan vier camera's, zo vertelde Sikharulidze aan GSM Arena. Naast de Xperia 1 III, zou Sony’s line-up volgend jaar ook uit een betaalbare Sony Xperia L5 kunnen bestaan.

Sony’s 2021 line-up

Vlaggenschip, middenklasse en goedkope toestellen: dat is waarschijnlijk waar de gezonde line-up van Sony volgend jaar uit zal bestaan. Dit is in lijn met het schema van vorig jaar, toen de Xperia 1 II, Xperia 10 II en Xperia L4 werden onthuld tijdens een online conferentie genaamd MWC 2020.

Dit betekent dat de opvolgers in het zelfde tijdschema zouden kunnen worden onthuld. Dat zou betekenen dat de Xperia 5 III wat later verschijnt, maar dat is niet meer dan gebruikelijk. We verwachten het toestel nog steeds ergens in 2021.