Sony Xperia 10 III renders en specificaties gelekt

Het ziet ernaar uit dat de Sony Xperia 10 III binnenkort wordt aangekondigd. Tot nu toe hebben we nog niet veel over het toestel gehoord, maar daar is vandaag verandering in gekomen.

Leaker Steve Hemmerstoffer (met een goed track record) heeft een gedeeltelijke specificatielijst in handen met daarbij wat renders van hoge kwaliteit. Op de renders zien we dat het ontwerp erg lijkt op dat van de Sony Xperia 10 II. Het heeft een langwerpig scherm, een strook boven het scherm en een langwerpige camera met drie lenzen aan de achterkant.

Volgens Hemmerstoffer beschikt de Sony Xperia 10 III over een 6 inch scherm. De afmetingen zouden ongeveer 154.4 x 68.4 x 8.3 mm moeten bedragen.

Naar verluidt zijn er een 8MP-camera en twee speakers aanwezig aan de voorkant van het toestel. Bovenop de telefoon bevindt zich een 3,5 mm poort. De vingerafdrukscanner is ingebouwd op de aan/uit-knop aan de zijkant.

Hemmerstoffer beweert geen informatie te hebben over de specificaties voor de camera's aan de achterkant. Volgens andere geruchten gaat het om een 12MP-hoofdcamera, een 8MP-telelens en een 8MP-groothoeklens. Daarnaast zou de Xperia 10 III over een middenklasse Snapdragon 690-chipset beschikken.

Het klinkt als een toestel dat erg zal lijken op de Sony Xperia 10 II. Het heeft dezelfde schermgrootte, een vergelijkbaar ontwerp en mogelijk zelfs dezelfde cameraspecificaties. Als het over de Snapdragon 690-chip beschikt, heeft het in ieder geval een kleine upgrade in kracht. Waarschijnlijk zal er 5G-ondersteuning aanwezig zijn.

Binnenkort zullen we waarschijnlijk weten wat de Sony Xperia 10 III exact zal bieden. De voorganger werd in februari 2020 aangekondigd. De kans is dan ook groot dat de opvolger rond dezelfde tijd dit jaar zal verschijnen. Ook Hemmerstoffer beweert dat het toestel in een aantal weken uit de doeken wordt gedaan.