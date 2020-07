Sony: PS5 pre-order optie gaat niet uit het niets opduiken

Sony heeft bevestigd dat het ruim op tijd laat weten wanneer consumenten een pre-order kunnen plaatsen voor de PS5.

Het bericht is afkomstig van Eric Lempel, het hoofd van de marketingtak van PlayStation. In een gesprek met Geoff Keighley over de DualSense-stream wist hij PlayStation-gebruikers gerust te stellen.

Op het moment dat Keighley vraagt naar het gerucht dat Sony plant om zeer binnenkort uit het niets de PS5 pre-orders live te laten gaan, reageert Lempel dat dat zeker niet aan de orde is. Hij weet niet waar het gerucht vandaan komt en heeft er ook niets mee te maken.

Pre-order paniek

Lempel voegde daaraan toe dat het 'veilig om te zeggen' dat Sony degenen die interesse hebben in een PS5 op de hoogte worden gebracht "wanneer dit mogelijk wordt gemaakt. Die aankondiging gebeurt niet in een flits. We zullen je op een gegeven moment laten weten wanneer je een PlayStation 5 kunt bestellen, dus hoef je niet het gevoel te hebben dat je ergens naartoe moet rennen en in de rij moet gaan staan totdat je een officiële kennisgeving hebt ontvangen over hoe alles exact in zijn werk gaat."

Helaas wilde Lempel niet uitweiden over wanneer Sony dit ons exact wilde laten weten. Er zijn berichten dat Sony de productie van de PS5 op heeft geschaald om de grote vraag naar de console aan te kunnen. Het plaatsen van een pre-order is wellicht niet nodig als je op de releasedag meteen aan de slag wil gaan met een PS5. Toch is het altijd fijn om te weten wanneer je deze kunt plaatsen.

Gezien de 'Holiday 2020' periode nog altijd bestempeld is als de releasetijd van de PlayStation 5 (november-december 2020) en deze periode met rasse schreden dichterbij komt, verwachten we niet dat het nog lang duurt voordat consumenten een pre-order kunnen plaatsen.

Er gaat een gerucht rond dat Sony een State of Play-evenement in de pijpleiding heeft zitten voor augustus. In diezelfde maand zou Microsoft de Xbox Series S willen onthullen, een goedkopere, digital-only alternatief voor de Xbox Series X. Kortom, het worden spannende weken voor gamers.

Via VGC