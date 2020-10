PS5 zou een van de zwaarste consoles ooit kunnen worden

Alles wijst erop dat de PS5 een gigantische console is, maar nu lijkt het erop dat het ook een van de zwaarste is die Sony ooit heeft gemaakt.

We hebben al eens goed geraden hoe groot de PlayStation 5 zou kunnen zijn op basis van de diskdrive en nu lijkt het erop dat het gewicht van de console overeenkomt met zijn imposante afmetingen.

Een oplettende Reddit-gebruiker zag info op Amazon Duitsland die beweert dat de PS5 maar liefst 4,78 kg weegt. Dat klinkt misschien niet veel, maar het is beduidend zwaarder dan de vorige modellen van Sony, met uitzondering van de PS3.

Dit weten we al over de PS5

Dit zijn de bevestigde en verwachte games voor de PS5

Als je ooit het ongenoegen hebt gehad om een originele PlayStation 3 op te tillen, is het goede nieuws dat de PS5 iets lichter is dan de console van Sony uit 2006. De PS3 woog maar liefst 5 kg en is daarmee net iets zwaarder. De PS4 weegt dan weer 2,8kg en de PS4 Pro maakt daar 3,3kg van.

Hoe verhoudt de PS5 zich tot de rest? De Xbox One X weegt op zijn beurt 3,81kg, terwijl originele Xbox One slechts 3,2kg weegt. De Xbox Serie X is naar verluidt ook lichter dan de PS5 en zou 4,45kg wegen.

Let op je lijn

Nintendo is de duidelijke winnaar in deze gewichtige strijd. De Nintendo Switch met Joy-Con-controllers weegt een vederlichte 0,4kg en de Nintendo GameCube woog 2,4kg. Daarnaast bevatte hij nog een handvat zodat je hem makkelijk kon dragen.

Het valt op dat Amazon Duitsland hetzelfde gewicht toont voor zowel de PS5 als de PS5 Digital Edition, wat gewoonweg niet waar kan zijn aangezien de PS5 Digital Edition de HD 4K Blu-Ray drive mist. We weten momenteel dus niet alleen of dit het juiste gewicht is, maar we weten ook niet voor welke van de twee versies dit gewicht dan zogezegd zou zijn.