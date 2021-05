Sony kondigt samenwerking PlayStation en Discord aan

Het is officieel: Sony en Discord slaan de handen ineen. Sony heeft een minderheidsbelang in de chatdienst verworven. Dit betekent dat een integratie tussen Discord en PlayStation aanstaande is, waardoor "console en mobile dichter bij elkaar komen vanaf volgend jaar", aldus CEO Jim Ryan in een statement.

Door de samenwerking kunnen vrienden "chillen, plezier maken en makkelijker communiceren als ze samen games spelen". Dit wordt naar verwachting mogelijk gemaakt door de integratie van Discord op PlayStation-consoles, maar de precieze details zijn niet bekend.

Het is interessant dat de aankondiging enkele weken na het nieuws komt dat Microsoft van plan was om Discord over te nemen voor enkele miljarden dollars. Uiteindelijk liepen de onderhandelingen op niets uit. Nu Discord een investering van Sony heeft ontvangen, lijkt het erop dat het bedrijf voorlopig onafhankelijk blijft.

Wat betekent dit voor de toekomst?

Het lijkt erop dat we nog tot begin 2022 moeten wachten alvorens we meer informatie krijgen over de integratie. Het lijkt er in elk geval op dat eigenaren van een PS5 in de toekomst crossplatform kunnen chatten via Discord. We kunnen voor nu niets anders doen dan afwachten.