Discord toch niet overgenomen door Microsoft

Microsoft was van plan om het Discord, het chatplaform voor gaming, over te nemen voor 10 miljard dollar. Het lijkt er echter op dat Discord hiervan afziet, volgens nieuwe berichtgeving van The Wall Street Journal.

"Discord Inc. zou zich niet langer willen verkopen aan potentiële kopers, waaronder Microsoft", valt er te lezen. Epic Games en Amazon hadden naar verluidt ook interesse in de overname.

Discord zal voorlopig dus nog onafhankelijk blijven, hoewel een beursintroductie in de toekomst nog tot de mogelijkheden behoort. Tijdens een financieringsronde in december 2020 werd Discord Inc. gewaardeerd op 7 miljard dollar, waardoor het vermoedelijke bod van Microsoft ruim boven de marktwaarde van het platform uitkwam, zelfs hoger dan de 8,5 miljard dollar die het bedrijf in 2011 voor Skype overhad.

Waarom deze beslissing goed is voor gamers

Hoewel het gemakkelijk te begrijpen is waarom Microsoft de Xbox Game Chat zou willen vervangen door het superieure Discord-platform, is het moeilijker om in te zien wat Discord op de lange termijn uit de deal zou halen.

Sinds december 2020 heeft Discord 140 miljoen actieve gebruikers (via Backlinko). Dit aantal is exponentieel gegroeid met de recente opkomst van platformonafhankelijk gamen.

In zekere zin fungeert Discords vermeende afwijzing van het aanbod van Microsoft als een verzekering voor diens gebruikers dat het de goed functionerende dienst niet potentieel zal laten verpesten door een groot bedrijf.

In een perfecte wereld zou de beslissing om onafhankelijk te blijven er ook toe kunnen leiden dat Discord ernaar streeft om volledige versies van de app naar gameconsoles te brengen, waardoor gebruikers de mobiele app van Discord kunnen omzeilen. Momenteel is er wel al een Discord-app beschikbaar voor Xbox-consoles, maar gebruikers kunnen niet met elkaar chatten en enkel zien welke games je momenteel speelt.