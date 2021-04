Call of Duty: Warzone seizoen 3: alles wat we weten

Call of Duty: Warzone is nog altijd razendpopulair en de free-to-play battle royale krijgt dan ook de nodige seizoensupdates. In seizoen 3 kunnen spelers genieten van nieuwe content in de vorm van operators en wapens van Call of Duty: Black Ops Cold War. Daarnaast komen er nieuwe multiplayer maps naar de game. Het verhaal gaat verder nu de jacht op Perseus in volle gang is.

Bij aanvang van het nieuwe seizoen zal er een nieuw 'Hunt for Adler' event plaatsvinden met nieuwe challenges voor Warzone en Black Ops Cold War. Hierbij kun je een exclusieve operator skin voor Adler verdienen.

Releasedatum

Als we kijken naar wanneer de Battle Pass van seizoen 2 afloopt, kunnen we een veilige gok nemen dat seizoen 3 op 22 april van start gaat. Deze datum is inmiddels ook bevestigd door Activision, zoals je kunt zien op bovenstaande roadmap. Volgens Activision verschijnt de update voor Black Ops Cold War op 21 april om 06:00 uur en de update voor Warzone op 22 april om 06:00 uur lokale tijd.

De ontwikkelaars bij Raven Software zijn ondertussen hard aan het werk om cheaters te bannen. Op 23 maart zijn er 13.000 accounts geband, waardoor het aantal is gestegen naar meer dan 500.000 in totaal.

Another #Warzone banwave today. Over 13,000 accounts banned.

Nieuwe operators

Er komen drie volledig nieuwe operators naar Warzone en Cold War in seizoen 3, én we zien de terugkeur van een "oude vriend". De namen van deze nieuwe operatos zijn Wraith, Knight en Antonov. Zij zijn allen onderdeel van het Warsaw Pact.

Daarnaast maakt een nieuwe versie van de iconische Captain Price zijn opwachting. Deze versie van Price verschilt van die van Modern Warfare 2019 en is gratis voor iedereen die Call of Duty: Black Ops Cold War heeft gekocht.

Wraith is een ex-lid van de Noorse inlichtingendienst die overgestapt is naar de kant van Perseus. Deze operator is beschikbaar vanaf tier 0 in de battle pass van seizoen 3 en heeft een legendary skin op tier 100. Knight en Antonov zullen daarnaast beschikbaar zijn via verschillende bundels die in seizoen 3 verschijnen.

Nieuwe wapens

In totaal komen er zes nieuwe wapens naar seizoen 3 van Warzone en Cold War.

De PPSH-41 SMG is beschikbaar vanaf tier 15 van de battle pass. De Swiss K31 Sniper Rifle is voor iedereen beschikbaar en de Ballistic Knife (Melee) verschijnt direct in Black Ops Cold War en komt later in het seizoen naar Warzone. Daarnaast komt er een CARV.2 Tactical Rifle die voor iedereen beschikbaar is. Een Baseball Bat (Melee) en AMP63 Pistol verschijnen later in het seizoen.

Nieuwe maps

Er gaan veel geruchten rond over een nieuwe Warzone-map voor seizoen 3. De verwachting is dat Verdansk overlopen zal worden door zombies en dat een Warzone Nuke Event de gehele huidige map zal vernietigen. Het Nuke Event zou plaatsvinden op 21 april om 21:00 uur, waarbij er een nieuwe playlist wordt toegevoegd aan de game met de naam Operation Rapid Sunder.

Er wordt aan de ene kant gesproken over de komst van een nieuwe map met een jaren '80 thema voor het nieuwe seizoen, dat plaats zou vinden in het Ural-gebergte uit Cold War. Deze bergen hebben we ook gezien in Fireteam en Outbreak in Cold War.

Aan de andere kant gaan er geruchten over een jaren '80 versie van de huidige Verdansk-map, waarbij de gebouwen en locaties na het Nuke Event weer opnieuw moeten worden opgebouwd. Zo zijn er afbeeldingen verschenen van een Stadium dat opnieuw wordt opgebouwd. Mogelijk zouden er ook nieuwe gebieden ontstaan.

We kunnen in elk geval met zekerheid genieten van vier nieuwe maps voor de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War. Onder deze maps bevinden zich Yamantau, Diesel, Standoff en Duga. Yamantau en Diesel verschijnen in het begin van het seizoen, terwijl Standoff en Duga pas later in het seizoen worden toegevoegd.

Zombies

Als het gaat om de Zombie-mode, is de nieuwe content schaars. Er komt een nieuwe field upgrade met de naam Toxic Growth. Zoals de naam al doet vermoeden, roept deze field upgrade een soort giftige doornengroei op voor je operator en het kan worden geüpgraded voor meer schade of ervoor zorgen dat vijanden die door de doornen zijn gedood zullen exploderen.

Outbreak gaat door met een nieuwe regio genaamd Duga. Dat betekent dat er meer geheimen te ontdekken zijn, evenals documenten om te vinden en zombies om te doden terwijl het verhaal van Requiem en de Dark Aether verder gaat. Je kunt het D.I.E Machine Wonder Weapon ook voor het eerst vinden in Outbreak.

Wat kunnen we nog meer verwachten

Het lijkt erop dat de toekomstige seizoen ook om zombies zullen draaien. De afgelopen weken waren hordes zombies te bespeuren in verschillende delen van de Verdanks-map in Warzone. Het is mogelijk dat de zombies in seizoen 3 nog verder zullen verspreiden.

In de tussentijd verwachten we een nieuwe Call of Duty-titel voor 2021. Deze game zou naar verluidt terugkeren naar de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk wordt de titel ontwikkeld door Sledgehammer Games, maar het is nog te vroeg voor officiële onthullingen. We verwachten voorlopig dan ook geen samensmelting van deze nieuwe game met Warzone, al zou dat in de toekomst misschien wel tot de mogelijkheden behoren.

Call of Duty: Warzone en Call of Duty: Black Ops Cold War zijn beiden beschikbaar op Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PC, PS5 en PS4.