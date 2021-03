'Nieuwe Call of Duty keert terug naar WWII'

Later dit jaar verschijnt er waarschijnlijk een nieuwe Call of Duty, die mogelijk "Call of Duty WWII: Vanguard" zal heten.

Bronnen vertelden aan ModernWarzone (via GamesRadar) dat de Call of Duty van 2021 wordt ontwikkeld door Sledgehammer Games, die ook achter Call of Duty: WWII zaten. Het lijkt echter om een tijdelijke titel te gaan, maar het verklapt in elk geval dat de nieuwe COD opnieuw in de Tweede Wereldoorlog zal plaatsvinden.

De geruchtenmolen draait op volle toeren

(Image credit: Activision Blizzard)

Zoals gewoonlijk moeten we dit gerucht nog niet meteen al te serieus nemen, maar het valt wel op dat een andere bron ook spreekt van een nieuwe Call of Duty-game in een WO2-setting. We wisten bovendien ook al dat er een nieuwe COD-game in de maak is voor eind 2021, maar uitgever Activision heeft hier nog niet veel over losgelaten. Het is dan ook nog niet bekend welke ontwikkelaar de game op zich neemt.

We verwachten echter dat het niet lang meer zal duren voor we meer horen over de titel. Waarschijnlijk zal er in de komende maanden een officiële onthulling komen.