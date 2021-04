'The Last of Us krijgt remake voor PS5'

Naughty Dog werkt naar verluidt aan een remake van The Last of Us voor de PS5. Dat meldt Bloomberg, die beweert dat Sony's Visual Arts studio aanvankelijk werkte aan een remake van de hitgame uit 2013, waarna Naughty Dog het project overnam.

Er worden ook geruchten bevestigd dat er een nieuwe Uncharted-game in de maak is. Een groep bij Visual Arts werkte naar verluidt aan een multiplayer-game (waarschijnlijk de multiplayer van The Last of Us 2), terwijl een andere groep zou "werken aan een nieuwe Uncharted-game onder toezicht van Naughty Dog".

Volgens het artikel heeft Visual Arts ook een remake gepitcht van de eerste Uncharted-game voor de PS5 aan Sony. "Dat idee was snel van baan, omdat het te duur zou zijn en te veel extra ontwerpwerk zou vergen", luidt het rapport. "In plaats daarvan koos het team voor een remake van de melancholische zombiehit van Naughty Dog uit 2013, The Last of Us."

We weten verder vrij weinig over de remake van de originele The Last of Us. De PS4-game The Last of Us Remastered is ook beschikbaar om te spelen op de PS5 en beschikt over snellere laadtijden en betere graphics. Het is interessant om te zien hoe de remake van TLOU zal verschillen met de originele game.