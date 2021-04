Outriders krijgt volgende week eerste grote patch

Square Enix heeft aangekondigd dat de eerste grote patch voor Outriders volgende week zal uitrollen. De update moet een aantal bugs, crashes en prestatieproblemen van de sci-fi shooter verhelpen.

In een bericht op Steam, legt Square Enix uit dat er nog geen definitieve datum is voor de patch, maar dat het de bedoeling is dat deze "volgende week" verschijnt. De ontwikkelaar gebruikte deze week om "zoveel mogelijk grote problemen te ontdekken, ze op te lossen en zorgvuldig te testen op alle platforms".

"We doen er alles aan om jou zo snel mogelijk een stabiele patch te geven en we kijken constant naar manieren om de patch eerder uit te rollen", luidt het bericht. "Dit is de reden waarom we nog geen definitieve releasedatum noemen, aangezien de patch mogelijk al voor die datum kan verschijnen."

Square Enix zegt de releasedatum van de patch te delen op officiële kanalen, dus houd het Twitter-account in de gaten voor meer updates.

Bovendien kondigt Square Enix aan dat het een gratis in-game cadeau geeft aan iedereen die Outriders heeft gespeeld (of geprobeerd te spelen) tijdens de week van lancering. Wat het precies inhoudt, is nog niet bekend. Het in-game cadeau zal beschikbaar zijn voor iedereen die tussen 31 maart en 11 april heeft ingelogd.

Dit "waarderingspakket" geeft de hoogste character van de speler een "bij het level passend" Legendary-wapen en een onbekende hoeveelheid Titanium. Bovendien krijgen spelers ook een gratis Frustratie-emotie.

"Dit zijn onze intenties, maar de details kunnen nog veranderen op basis van wat technisch haalbaar is", zegt Square Enix. "We zijn nog aan het bepalen wanneer het waarderingspakket wordt uitgerold."

Outriders-patch: wat wordt er opgelost?

(Image credit: Square Enix)

De eerste grote patch van Outriders moet prestatieproblemen en bugs oplossen. Daarnaast zou de patch crossplay tussen PC en console weer mogelijk moeten maken. Square Enix wil met de patch ook voorkomen dat spelers met een bug te maken krijgen waarbij de volledige inventory plotseling leeg is.

Outriders is beschikbaar op PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS5 en Google Stadia. De game is ook al verkrijgbaar als onderdeel van Xbox Game Pass.