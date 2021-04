PlayStation Plus games april 2021: dit zijn de gratis PS Plus games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: BCC | Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games voor april 2021 zijn bekend. Er zitten geweldige titels tussen, waaronder een game speciaal voor eigenaren van een PS5. Daarnaast is er nog een game met PS5-upgrade beschikbaar.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, dus vergeet niet om dit op tijd te doen. De drie games zijn beschikbaar vanaf 6 april tot 3 mei.

Oddworld: Soulstorm (PS5)

Oddworld: Soulstorm is een hervertelling (geen remake) van Oddworld: Abe's Exoddus uit 1998. Abe probeert opnieuw de Mudokons te redden. De gameplay is een stuk vlotter geworden, hoewel je Abe nog steeds moet helpen bij het oplossen van verscheidene puzzels. Dankzij de 2.9D omgeving en uitstekende grafische weergaven, moet de game mooier zijn dan ooit tevoren. Op de PS5 zal Soulstorm gebruik maken van de haptische feedback van de DualSense-controller, waarbij je de hartslag van Abe op sommige momenten kunt voelen.

Oddworld: Soulstorm is verkrijgbaar voor zowel PS4 als PS5, maar enkel de PS5-versie is gratis bij PS Plus in april.

Days Gone (PS4)

In de open-wereld game Days Gone volg je biker Deacon St John terwijl hij het moet zien te overleven in een post-apocalyptische wereld, om uiteindelijk herenigd te worden met zijn vrouw. Verwacht veel actie en nog meer zombies.

Zombie Army 4: Dead War (PS4/PS5-upgrade)

In april worden PS Plus-abonnees beloond met een dubbele dosis zombies, aangezien ook Zombie Army: Dead War gratis beschikbaar is. In deze shooter van de makers van Sniper Elite 4 neem je het op tegen Nazi-zombies. Het speelt zich dan ook af in de jaren '40 in Europa. Je kunt in je eentje spelen of met maximaal drie vrienden. Zombie Army 4: Dead War krijgt bovendien een gratis PS5-upgrade, met kortere laadtijden, 4K-resolutie en 60 fps.