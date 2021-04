PlayStation Plus games mei 2021: dit zijn de gratis PS Plus games deze maand

Geen PS Plus? Koop of vernieuw hier: (Image credit: Sony) Heb je nog geen PS Plus of wil je vernieuwen? Je koopt codes voor drie maanden bij deze verkooppunten: BCC | Bol.com | Nedgame

De PS Plus-games voor mei 2021 zijn bekend. Er zitten geweldige titels tussen, waaronder een racegame, een first-person shooter en een survival-game. Ook dit keer is er weer een PS5-game van de partij.

Deze maandelijkse gratis games zijn een goede manier om PlayStation-games uit te proberen die je anders misschien niet had gespeeld. Misschien zijn de titels onder jouw radar zijn verdwenen of waren ze te duur om bij launch te kopen.

Onthoud dat PlayStation Plus-games maar één maand beschikbaar zijn om aan je bibliotheek toe te voegen, dus vergeet niet om dit op tijd te doen. De drie games zijn beschikbaar vanaf 4 mei tot 31 mei.

(Image credit: THQ Nordic)

Wreckfest: Drive Hard, Die Last (PS5)

De ontwikkelaars van FlatOut komen met een nieuwe racegame waarin spelers racen in bepantserde voertuigen. Wreckfest heeft een online multiplayer voor maximaal 24 spelers. Wreckfest verscheen ook al op de vorige generatie consoles, maar de next-gen PS5-versie is vanaf 4 mei beschikbaar voor alle PS Plus-abonnees.

Battlefield 5 (PS4)

Deze first-person shooter vindt plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog en is de nieuwste aanwinst in de Battlefield-franchise. Spelers kunnen in online multiplayer modispringen, waaronder Grand Operations en Combined Arms. Ook is het mogelijk om de single-player campaign War Stories te voltooien.

Stranded Deep (PS4)

In de openwereld-game Stranded Deep moeten spelers overleven nadat ze gestrand zijn in de Stille Oceaan na een vliegtuigcrash. Het is aan jou om te overleven, voor voedsel te zorgen en om wapens, gereedschap en onderdak te maken.

Wrechfest, Battlefield 5 en Stranded Deep zijn beschikbaar van 4 mei tot 31 mei. De PS Plus-games van vorige maand zijn nog tot 3 mei toe te voegen aan jouw bibliotheek.